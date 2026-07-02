Perú

Qué pasa con tu saldo si pierdes la tarjeta interoperable del Metro de Lima: lo que debes saber antes de que entre en vigencia

La tarjeta interoperable de Transporte (TIT) será el único medio para que los pasajeros puedan tener acceso a la Línea 2 del Metro de Lima a partir del 8 de julio

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Una mano sostiene una tarjeta azul de la Autoridad de Transporte Urbano. Un lector metálico muestra en su pantalla la fecha y el estado "BLOQUEADO"
Un usuario acerca la tarjeta de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao a un lector que muestra el estado "bloqueado". (ATU)

Desde el 1 de julio las tarjetas interoperable de la ATU se encuentran en vigencia en boleterías y máquinas expendedoras de las cinco estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima que se encuentran en funcionamiento y desde el miércoles 8 de julio esta se volverá la única forma válida para ingresar a este medio de transporte.

Además de ser útil para acceder a la Línea 2, la tarjeta también es compatible con otros servicios de transporte, como la Línea 1 del Metro, el Metropolitano, los corredores complementarios y otras rutas autorizadas de transporte público, medios que no solo tenían una tarjeta o medio de pago propio, sino que cada una de estas contaba con un saldo diferente en cada uno y los usuarios tenían que estar pendientes de recargar cada vez que subían a uno de estos métodos de transporte urbano.

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La nueva tarjeta permitirá que los usuarios transfieran el saldo de sus otros métodos de pago, como es el caso del Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima, de modo que no pierdan dinero en la transición hacia esta forma de pago de pasajes.

La titular de la ATU anunció que también se han proporcionado un total de 99,130 tarjetas interoperables de transporte (TIT). (Foto: MTC)
La titular de la ATU anunció que también se han proporcionado un total de 99,130 tarjetas interoperables de transporte (TIT). (Foto: MTC)

¿Qué pasa si pierdo la tarjeta interoperable?

Al igual que ocurría con las tarjetas del Metropolitano, que permiten transferir el saldo del usuario en caso de pérdida o robo, el método de pago de la nueva tarjeta de la ATU permite que las personas puedan recuperar su saldo. Esto es debido a que este medio de pago está asignado a la identidad de la persona.

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Según la ATU, el sistema de seguridad de esta tarjeta incorporarán tecnología de seguridad con claves encriptadas para evitar fraudes. También tendrán memoria interna para registrar validaciones, recargas y datos del perfil del usuario

Aunque de momento no se ha especificado cómo será el sistema de recargas de la tarjeta interoperable, como el uso de billeteras electrónicas o de terminales de recarga como en el caso del Metropolitano y la Línea 1, la transferencia de saldo y su recuperación son funciones que podrán ayudar a los usuarios en caso de pérdida o robo.

La tarjeta tiene un costo de S/7.50 y puede adquirirse en las cinco estaciones habilitadas de la Etapa 1A (Créditos: América Noticias).

¿Dónde comprar la tarjeta interoperable?

Las personas interesadas podrán adquirir la TIT durante el horario de atención, de 6 a. m. a 11 p. m. La comunicación oficial precisó que, a partir de la fecha indicada, el ingreso a las estaciones requerirá contar con esta tarjeta.

Erick Reyes, vocero de la ATU, afirmó a las cámaras de América Televisión que la tarjeta, que será el requisito para ingresar a las estaciones, cuesta S/7.50 y puede adquirirse en las cinco estaciones habilitadas en la Etapa 1A:

  • Evitamiento.
  • Óvalo Santa Anita.
  • Colectora Industrial.
  • Emilio Valdiviezán.
  • Mercado Santa Anita.

La venta se realiza en esos puntos, donde se atiende a los usuarios.

El portavoz indicó que, por ahora, no existe una fecha definida para el cobro de pasajes, por lo que el servicio continuará siendo gratuito. En el mismo bloque informativo se mencionó que la TIT también podrá utilizarse en la Línea 1, el Metropolitano y los corredores complementarios, con el objetivo de avanzar hacia un esquema interoperable.

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