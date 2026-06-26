Shirley Arica admite que dejaría Perú si Pablo Heredia le propone una relación estable: “Sí me veo en otro país por amor”

La modelo habló sobre su vínculo con el actor argentino y remarcó que prioriza la felicidad de su hija y la posibilidad de una vida nueva si la relación evoluciona fuera del país. La Linares/ YouTube

Sirley Arica sorprendió al hablar de su situación sentimental y su disposición a cambiar radicalmente de vida si la relación con Pablo Heredia se consolida. Durante una conversación con Verónica Linares, Arica expresó abiertamente que estaría dispuesta a dejar todo en Perú y mudarse junto a su hija en busca de una relación estable y duradera.

A lo largo del diálogo en La Linares, Shirley Arica abordó la naturaleza de su vínculo con Pablo Heredia, con quien compartió una breve historia romántica durante su participación en el reality La Granja VIP. Si bien ambos iniciaron un acercamiento en el programa, la modelo aclaró que, fuera del espacio televisivo, están en la etapa de conocerse y que nada está definido. “Yo quiero algo bonito para mí, para mi hija, para mi familia y quiero ser feliz. No quiero estar con uno hoy día, mañana: ‘Ay, ya no, terminamos y ya fue’. O sea, no. Y si fluye con Pablo, en buena hora. O sea, nada está escrito. Así que si se da con él, bacán. Y si no, también seguiré para adelante y ya llegará el indicado. Dios sabe cuándo y yo confío mucho en eso”, afirmó.

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Shirley Arica admite que dejaría Perú por amor. La modelo estaría dispuesta a iniciar una nueva vida con Pablo Heredia.

Shirley Arica señaló que ya no es la mujer de antes, que ha madurado y no está en sus planes tener una relación pasajera. “Me han golpeado tanto en la vida que en verdad soy... él me dice que soy un campo minado. Y sí, puede ser que sea un campo minado, conmigo es como... va a ir viendo por dónde sí”, relató entre risas, aludiendo a una expresión utilizada por Heredia para referirse a la cautela necesaria en la relación.

En tono distendido, el término “campo minado” sirvió de eje para la conversación sobre las experiencias personales de Arica y la percepción de Pablo Heredia sobre su carácter.

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Decisión en base a su hija

La modelo también reflexionó sobre su experiencia como madre y cómo influye en sus decisiones. Consultada por la posibilidad de mudarse de país, Shirley Arica respondió que sí estaría dispuesta a hacerlo si la relación con Heredia prospera, ya que considera que ha cumplido un ciclo personal y profesional en Perú.

“Yo sí me veo en otro país. Yo creo que acá he hecho bastante, hasta por gusto. Entonces, si se me abre la oportunidad de irme a otro país, ya sea por amor o por trabajo, yo me voy. ¿Por qué no? Me voy”, aseguró.

Shirley Arica expone la condición que le puso a Pablo Heredia para tener intimidad.

Respecto a qué tanto chocaría esta decisión a su hija, Shirley Arica respondió que la niña siempre ha mostrado flexibilidad y una mentalidad abierta frente a los cambios. “Ella siempre ha estado acostumbrada a los cambios. No se aferra a las cosas, igual que yo. Entonces, yo creo que se va a adaptar. Es una niña adaptable, no es una niña berrinchuda. Sabe que si es para mejor, a ella le encantaría también viajar, conocer otras culturas. Tiene la mente muy abierta para ser una niña de 11 años”, señaló la modelo.

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En esa línea, Arica remarcó que la prioridad para ella es el bienestar de su hija y la posibilidad de construir un futuro estable juntas. “Ella está conmigo hasta el fin del mundo. Así te la pongo. Entonces, ella siempre va a apoyarme y me lo ha dicho en todas las decisiones que yo tome. Aparte que sé que donde yo la lleve y donde esté va a estar feliz, porque va a estar conmigo”, afirmó.

La entrevista también abordó la percepción de Pablo Heredia sobre el carácter de Shirley Arica. Linares relató, entre risas, que la modelo ha sido definida como “fría y calculadora” por el actor argentino. Pese a aceptar su carácter tan complejo, la joven insistió en que su objetivo es encontrar una relación sólida y auténtica, y que está abierta a nuevas oportunidades, sin dejar de lado su responsabilidad como madre.

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Shirley Arica y Pablo Heredia se besaron en público durante la fiesta de cumpleaños de la influencer en una discoteca de Lima.