¿Qué pasa si no voy a votar hoy por una emergencia?: justificaciones y trámites que debes hacer para no pagar la multa electoral

Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

Si hoy, domingo 7 de junio de 2026, no vas a votar por una emergencia, no estás condenado automáticamente a pagar la multa. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permite tramitar una dispensa o justificación para que la omisión al sufragio (y, si corresponde, la inasistencia como miembro de mesa) no genere sanción. La clave es reunir pruebas, respetar los plazos y hacer el trámite por la vía oficial.

A continuación, una guía detallada con las causas más comunes, los documentos que suelen exigirse y el paso a paso del trámite.

Primero: qué pasa si no votas hoy

Si no sufragas este 7 de junio, el sistema registra una omisión al sufragio y el JNE puede imponer una multa cuyo monto depende del nivel de pobreza del distrito donde estás inscrito:

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S/ 27,50 (distritos en pobreza extrema)

S/ 55 (distritos en pobreza no extrema)

S/ 110 (distritos no pobres)

Además, si fuiste miembro de mesa y no cumpliste, la multa es S/ 275.

La salida para no pagar —cuando existe una causa real y demostrable— es presentar una solicitud de dispensa o justificación ante el JNE.

Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)

Dispensa y justificación: cuál necesitas

En la práctica, la gente suele usar ambos términos como sinónimos, pero el trámite del JNE distingue:

Dispensa/justificación por omisión al sufragio: para quienes no votaron.

Justificación por omisión a la instalación de mesa: para miembros de mesa que no asistieron o no cumplieron.

En ambos casos, el JNE pide documentos de sustento relacionados con la fecha de la elección y, por regla general, el pago de una tasa.

Cuándo se puede tramitar

El JNE indica que la solicitud se presenta a partir del día siguiente de la elección, es decir, desde el lunes 8 de junio de 2026, y hasta antes de que se emita una medida cautelar de embargo dentro del procedimiento de cobranza coactiva.

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En otras palabras: si hoy no votas, tu tarea comienza mañana. No lo dejes pasar: mientras más rápido reúnas documentos y presentes el expediente, menos riesgo de problemas.

¿Dónde se hace el trámite? El sistema virtual del JNE

La vía principal es el Sistema de Dispensa Virtual del JNE (SISDIV/SIDVID), disponible en:

De manera excepcional, también se puede presentar de forma presencial (Mesa de Partes del JNE, oficinas desconcentradas, etc.), pero la ruta estándar es virtual.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

Cuánto cuesta el trámite y cómo se paga

El JNE establece una tasa por derecho de trámite de S/ 25,90 (código 01465) para solicitar dispensa/justificación por omisión al sufragio y para omisión a la instalación de mesa. Si una persona tuvo ambas omisiones dentro del mismo proceso electoral, se paga una sola tasa de S/ 25,90.

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Cómo pagar:

En el Banco de la Nación , con el código 01465 , o

En Págalo.pe (búsqueda por entidad JNE y concepto correspondiente).

Importante: casos que no pagan tasa

El JNE señala que hay causales que no requieren el pago por derecho de trámite, como:

Desastres naturales o de origen humano

Error en el padrón

Defectos atribuibles a entidades del sistema electoral

Discapacidad

Prisión

Función electoral (por ejemplo, labores oficiales vinculadas al proceso)

Qué emergencias suelen ser aceptadas (y qué pruebas pedirán)

El punto decisivo no es el relato, sino la prueba. El JNE exige documentos que acrediten “de manera fehaciente” el impedimento y que estén vinculados con la fecha electoral.

Estas son causales frecuentes y sus sustentos típicos:

1) Emergencia médica o enfermedad

Certificado médico o documento análogo emitido por una entidad de salud pública o privada (Minsa, EsSalud, hospitales de FF.AA./PNP).

Si es médico particular, normalmente se exige que el documento cumpla formalidades (por ejemplo, especie valorada del Colegio Médico del Perú, según la tabla de causales del JNE).

Consejo práctico: solicita que el documento consigne fecha y hora de atención, diagnóstico o referencia clínica y reposo, si aplica.

2) Hospitalización, cirugía, parto, emergencia obstétrica

Reporte de emergencia, constancia de atención, epicrisis, certificado u hoja de ingreso/alta hospitalaria.

En caso de gestación/lactancia, documentos médicos que acrediten el estado en la fecha.

3) Fallecimiento de familiar directo (cerca de la fecha)

Partida o acta de defunción .

En muchos casos se pide que el fallecimiento esté dentro de un periodo cercano a la elección.

4) Robo o pérdida del DNI (que te impidió votar)

Denuncia policial .

Copia del DNI emitido posteriormente (o constancia del proceso, según la causal aplicable).

Ojo: si tu DNI se perdió pero igual estabas en capacidad de obtenerlo y no lo hiciste, el JNE puede evaluar la razonabilidad. Mientras más “cerrado” sea el vínculo temporal con la elección, mejor sustentada está la causal.

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5) Desastre natural, bloqueo o evento grave que impidió desplazarte

Documento suscrito por autoridad competente o sustento equivalente que acredite el hecho (por ejemplo, afectación de vías, emergencia declarada, evento de fuerza mayor).

6) Prisión o detención

Constancia del INPE u otro documento que acredite reclusión.

7) Función electoral u obligaciones oficiales

Constancia de servicio o labor emitida por el superior o entidad correspondiente (PNP, FF.AA., ONPE, Reniec, JNE, Ministerio Público, Poder Judicial, etc.), acreditando que estuviste cumpliendo funciones durante la jornada.

8) “Situación razonable y excepcional”

El reglamento del JNE contempla supuestos extraordinarios no listados, pero exige:

Excepcionalidad (hecho inusual y fuera de tu control),

Razonabilidad (no atribuible a negligencia),

Documentación suficiente,

Temporalidad (que coincida con la jornada o el periodo crítico).

Ejemplo: accidente de tránsito con parte policial o atención de emergencia, siempre con documentos.

Paso a paso: cómo presentar la dispensa para no pagar multa

1) Reúne los documentos que acrediten la emergencia (en copia simple digitalizada).

2) Paga la tasa de S/ 25,90 (código 01465) si tu causal no está exonerada. Guarda el comprobante.

3) Entra a https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login

4) Identifícate con tu DNI y completa los datos solicitados (incluye correo).

5) Selecciona el trámite: dispensa/justificación por omisión al sufragio (y/o por miembro de mesa, si aplica).

6) Adjunta los sustentos y el comprobante de pago (si corresponde).

7) Envía la solicitud y guarda el número de expediente para seguimiento.

El JNE ha informado que, si un ciudadano está imposibilitado de registrar su solicitud en línea, puede hacerlo mediante un tercero con sus datos.

Qué no hacer (errores que suelen complicar el trámite)

Presentar certificados sin fecha clara o sin relación con el día electoral.

Adjuntar capturas de WhatsApp o textos sin respaldo institucional cuando se trata de salud, detención o emergencias formales.

Esperar demasiado y presentar fuera de plazo.

Pagar la multa electoral antes de tramitar la dispensa, sin evaluar si te corresponde exoneración (si pagas, el sistema puede dar por cerrada la obligación).

Si no tienes causal sustentable: qué alternativa queda

Si tu emergencia no puede acreditarse o no encaja en las causales aceptadas, la salida práctica es pagar la multa cuando se registre en el sistema. Puedes consultar si ya figura en:

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Y pagar por Págalo.pe o Banco de la Nación.

Si me dices cuál fue tu emergencia (salud, accidente, viaje, pérdida de DNI, fallecimiento u otra), te indico exactamente qué documentos conviene reunir para que el JNE la acepte.