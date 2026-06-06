Cinco cosas que debes saber antes de ir a votar este domingo 7 de junio en la segunda vuelta

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

Este domingo 7 de junio de 2026, más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente en la Segunda Elección Presidencial 2026, el balotaje entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Antes de salir de casa, hay cinco reglas que debes conocer para que la jornada transcurra sin contratiempos y tu voto sea válido.

No olvides tu DNI: es el único documento válido para votar

El Documento Nacional de Identidad es el único documento de identidad habilitado para ejercer el derecho al sufragio. No se admiten tickets de trámite, constancias de renovación ni ningún otro comprobante como sustituto. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) prorrogó de manera excepcional la vigencia del DNI vencido o por vencer hasta el 7 de junio de 2026, por lo que puedes votar con tu documento aunque esté caducado, siempre que sea legible y permita identificarte en mesa.

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En caso de robo o extravío del DNI, no podrás votar sin el documento físico. No existen excepciones a esta regla.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

Revisa tu local de votación

Este es el punto que más puede generar confusiones hoy. La ONPE reasignó 44 locales de votación y reubicó 549 mesas de sufragio dentro de un universo de 10.313 locales y 90.223 mesas habilitadas para el domingo. Los cambios obedecen a distintas razones: negativa de propietarios para ceder el espacio (12 casos), reconstrucción de infraestructura (9), ausencia de cerco perimétrico (9), infraestructura deteriorada (6) y otros motivos como extorsión, condiciones climáticas o traslado de población electoral (8).

En Lima Metropolitana, los distritos con más cambios son Jesús María, Lince, Miraflores, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar. En Miraflores, por ejemplo, quienes votaron en el parque Kennedy deben acudir este domingo al colegio Nuestra Señora del Carmen de Primaria; los del parque Miguel Grau, al colegio Scipión E. Llona.

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Para verificar tu local, mesa y dirección exacta, ingresa a consultaelectoral.onpe.gob.pe con tu número de DNI. También puedes consultar de manera presencial en la sede central de la ONPE (Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima), llamar a la línea gratuita 0800-00513 o escribir por WhatsApp al +51 995 404 991.

Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)

No vayas con los colores de los partidos ni con frases alusivas a los candidatos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prohíbe expresamente la exhibición de banderas, pancartas, símbolos, emblemas, distintivos, camisetas o cualquier otro medio de propaganda proselitista en los locales de votación o en sus alrededores, de acuerdo con el artículo 188 de la Ley Orgánica de Elecciones. Eso incluye ropa con los colores que identifican a Fuerza Popular o a Juntos por el Perú, así como frases, logos o imágenes alusivas a cualquiera de los dos candidatos.

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El personal del local de votación puede impedirte el ingreso si portas elementos que sean considerados propaganda electoral. Para evitar inconvenientes, lo más prudente es vestir con ropa sin mensajes políticos.

No podrás votar en estado de ebriedad ni bajo efectos de estupefacientes

La Ley Orgánica de Elecciones establece que no se permitirá el ingreso a los locales de votación a personas que se encuentren en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente. Los miembros de mesa y el personal de seguridad desplegado en los locales están facultados para impedir el acceso en estos casos.

Recuerda además que la ley seca rige desde el sábado 6 de junio a las 08:00 hasta el lunes 8 de junio a las 08:00, por lo que el expendio de bebidas alcohólicas está prohibido en todo el territorio nacional durante ese periodo.

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Vota correctamente

Una vez en la mesa, el miembro de mesa te entregará la cédula de sufragio. Para que tu voto sea considerado válido, debes marcar con un aspa (X) o una cruz (+) dentro del recuadro correspondiente al candidato de tu preferencia. Si marcas fuera del recuadro, en más de un recuadro o de cualquier otra forma que no sea una de estas dos opciones, tu voto puede ser declarado nulo o en blanco.

Dobla la cédula según las instrucciones del miembro de mesa, deposítala en la urna y firma la lista de electores. El proceso completo no toma más de dos o tres minutos.

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¿Cuántos peruanos votan hoy, domingo 7 de junio?

El padrón electoral definitivo aprobado por el JNE suma 27.325.432 ciudadanos habilitados para sufragar. De ese total, 26.114.619 residen en el territorio nacional y 1.210.813 viven en el extranjero. El voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años. Para los mayores de 70 años es facultativo. Los ciudadanos que cumplieron 18 años después del 13 de abril de 2026 no forman parte del padrón y no pueden votar en este proceso.

Horario de la votación

Las mesas de sufragio funcionarán de 07:00 a 17:00 en todo el país. Los locales abrirán desde las 06:00 para la instalación de mesas por parte de los miembros designados. Las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas tienen atención preferente y acceso prioritario en todos los locales de votación.

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Medios de transporte para trasladarte a votar

En Lima, el Metropolitano opera con normalidad este domingo. La tarifa troncal es de S/ 3,20 y la tarifa integrada troncal más alimentadora es de S/ 3,50, pagadera con la tarjeta Lima Pass. La integración tarifaria se mantiene activa durante un máximo de dos horas desde la primera validación, lo que permite realizar conexiones sin costo adicional dentro de ese plazo.

El sistema de corredores complementarios y el Metro de Lima también operan con sus frecuencias habituales. Para quienes se trasladan en transporte convencional, la recomendación es salir con tiempo suficiente, especialmente si el local de votación cambió respecto a la primera vuelta.

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Multas por no votar

La omisión al sufragio genera multa automática. El JNE fijó los montos según la clasificación socioeconómica del distrito de residencia:

Distritos no pobres: S/ 110

Distritos en pobreza no extrema: S/ 55

Distritos en pobreza extrema: S/ 27,50

Miembros de mesa que no cumplieron su función: S/ 275

El pago puede realizarse en el portal pagalo.pe, en agencias del Banco de la Nación o en oficinas del JNE ubicadas en la avenida Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima. Quienes no pudieron votar por razones justificadas pueden solicitar dispensa ante el JNE presentando los documentos que acrediten el impedimento.