OSIPTEL inicia hoy un nuevo bloqueo masivo de celulares: 360 mil equipos saldrán de servicio en junio, ¿por qué?

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Este martes 16 de junio, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) puso en marcha un nuevo bloqueo masivo de celulares en todo el país.

La medida afectará a 360,000 equipos móviles que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que, además, están asociados a personas con historial de uso de celulares con IMEI alterado.

Más de 1.6 millones de celulares bloqueados en lo que va del año

Según el OSIPTEL, el bloqueo se realizará de forma progresiva en tres etapas durante junio: hoy se bloquearán los primeros 120,000 celulares, mientras que el 23 y el 30 de este mes se repetirá la misma cantidad de equipos en cada fecha.

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Con este nuevo grupo, el total de celulares bloqueados entre enero y junio de 2026 superará los 1.6 millones, y desde abril de 2025 la cifra acumulada ya rebasa los 4.2 millones de equipos.

El objetivo de esta medida, subraya el regulador, es desalentar el mercado negro de venta de celulares robados, que frecuentemente provienen de delitos violentos y afectan la seguridad ciudadana.

OSIPTEL

Así es el proceso de bloqueo de celulares

El sistema Renteseg, administrado por el OSIPTEL, detecta y envía a las operadoras móviles la orden de bloqueo para los equipos vinculados a usuarios que hayan utilizado celulares con IMEI alterados.

Las empresas operadoras, tras recibir la notificación, deben informar a los usuarios mediante mensajes de texto (SMS) que el bloqueo se hará efectivo en un máximo de dos días hábiles.

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El usuario que adquirió su equipo en el Perú debe solicitar a la empresa vendedora que registre el celular en la lista blanca del Renteseg a través del sistema RETMIEF (Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País). Este sistema, implementado por OSIPTEL, permite que solo los importadores formales registren los equipos que ingresan al país.

Para celulares comprados en el extranjero, el abonado debe acudir a su operadora móvil y gestionar el registro en la lista blanca, asegurando así la validez del equipo y evitando el bloqueo.

Portabilidad numérica - OSIPTEL

Impacto en el mercado y recomendaciones para usuarios

Desde la puesta en marcha de estas medidas, el OSIPTEL ha reiterado que el éxito del bloqueo depende tanto de la acción de las operadoras como de la responsabilidad del usuario al adquirir dispositivos.

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Comprar equipos solo a comercios formales y verificar que estén inscritos en la lista blanca son pasos fundamentales para evitar inconvenientes. Así, el bloqueo masivo busca frenar la circulación de celulares robados, ofrecer mayor seguridad a los usuarios y reducir el incentivo de delitos asociados al robo y reventa de equipos móviles.

¿Qué es Osiptel?

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) es la entidad reguladora del sector de telecomunicaciones en el Perú.

Su función principal consiste en supervisar, fiscalizar y regular los servicios públicos de telecomunicaciones —como telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable— con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios, promover la competencia y garantizar la calidad, seguridad y transparencia en el mercado.

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OSIPTEL también se encarga de dictar normas, resolver controversias y velar por el correcto funcionamiento y desarrollo del sector en todo el territorio nacional.