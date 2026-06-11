Perú

Entel logra quitarle más clientes a Claro en mayo y ahora lidera en portabilidad

Datos de Osiptel. Claro venía liderando en portabilidad este año, pero en mayo Entel le arrebató el primer lugar. Principalmente se debió aque la empresa obtuvo más clientes de esta que Claro de ella

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Entel ha vencido a Claro en mayo en jalar más líneas móviles de los clientes de esta. - Crédito Osiptel
Entel ha vencido a Claro en mayo en jalar más líneas móviles de los clientes de esta. - Crédito Osiptel

Los datos de Punku, la plataforma de Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) para ver datos del sector de telecomunicaciones, no solo revelan cuántos usuarios se cambiaron de empresa de telecomunicaciones a otra, sino que dan el dato exacto de cómo pasaron las líneas móviles de una empresa a otra.

Así, para los datos de mayo, Punku revela que la mayor cantidad de usuarios que se movieron de una empresa a otra exacta fueron las 69 mil 514 líneas móviles que pasaron de Claro a Entel. Es decir, esta cantidad tenía su contrato con Claro, pero decidieron cambiarse a Entel —ya se por una fuerte campaña de la competidora, mejores promociones, entre otras posibles razones—.

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Además, esta fue la mayor movida de usuarios de una telecom a otra en lo que va del año. De esta manera, Entel logró captar más clientes de Claro, que los que esta captó de Entel (65 mil 771). Por eso la empresa resultó liderando la portabilidad en mayo con un resultado neto de 11 mil 458 líneas.

Osiptel anunció nuevas medidas en el marco del estado de emergencia para frenar la venta ilegal de chips.| Canal N

Pico de portabilidad en mayo

Un total de 544 mil 837 líneas móviles cambiaron de empresa operadora durante el mes de mayo de 2026, de acuerdo con la información proporcionada por el Administrador de Base de Datos Centralizada de Portabilidad (ABDCP) al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

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“Se trata de la mayor cantidad de líneas móviles portadas en lo que va de 2026, superando en 4,68 % las cifras obtenidas el mes anterior (520 mil 465), evidenciando el marcado interés de los usuarios por obtener mejores planes, mayor cobertura y precios más económicos", resaltó en organismo.

De acuerdo con Osiptel, Bitel lidera la cobertura móvil en zonas pobladas con 81,69%, seguida por Movistar con 66,99%, Claro con 20,91% y Entel con 3,02%
De acuerdo con Osiptel, Bitel lidera la cobertura móvil en zonas pobladas con 81,69%, seguida por Movistar con 66,99%, Claro con 20,91% y Entel con 3,02%. Foto: Osiptel

En mayo, el número portaciones de la modalidad pospago (más de 425 000 líneas) representó el 78 % del total de portaciones realizadas, la cuarta cifra más alta en esta modalidad desde que se relanzó el mecanismo de portabilidad numérica, en julio de 2014.

En tanto, las portaciones de la modalidad prepago representaron aproximadamente el 21 % del total mensual, lo que significó que alrededor de 112 000 líneas bajo esta modalidad de contratación cambiaron de empresa operadora en mayo.

La TV de paga sigue retrocediendo en el país y actualmente solo está presente en el 31,8% de los hogares peruanos
La TV de paga sigue retrocediendo en el país y actualmente solo está presente en el 31,8% de los hogares peruanos. Foto: Osiptel

Entel lideró

De las empresas operadoras que operan en el mercado, Entel, Claro y Guinea Mobile alcanzaron resultados netos positivos en mayo, es decir, ganaron más líneas móviles de las que perdieron.

Entel consiguió un saldo neto positivo de 11 mil 458 líneas y, por primera vez en lo que va de 2026, superó a Claro que obtuvo un resultado neto positivo de 8 mil 126 líneas; por su parte, Guinea Mobile tuvo un saldo neto favorable de 137 líneas. Las demás líneas tuvieron pérdidas, algunas que se mantienen desde el año pasado.

Por otro lado, de acuerdo con la información disponible en la herramienta digital Punku, en mayo, un total de 5 mil 580 líneas fijas cambiaron de empresa operadora (esto es de casa que mantienen aún teléfonos fijos), lo que representó un crecimiento de 761,1 % respecto al mes previo, en el cual se registraron 648 portaciones.

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