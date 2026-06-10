Más de 89 mil empresas iniciaron o retomaron operaciones en Perú entre enero y marzo 2026

Un total de 89.737 empresas fueron creadas o reactivadas en el Perú durante el primer trimestre de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cifra representó un incremento de 2.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior y refleja un crecimiento de la actividad empresarial en el país.
Los resultados fueron presentados en el Informe Técnico Demografía Empresarial en el Perú, elaborado con base en registros administrativos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El documento también señaló que el Directorio Central de Empresas y Establecimientos registró 3 millones 340.872 empresas económicamente activas entre enero y marzo, lo que significó un aumento de 1.2% respecto al primer trimestre de 2025.
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El reporte destacó además una importante reducción en las bajas empresariales. Durante los tres primeros meses del año, 52,111 empresas cesaron sus actividades, cifra que representó una disminución de 79.5% frente al mismo periodo del año pasado. Este comportamiento contribuyó a un balance favorable en la dinámica empresarial del país.
Comercio lideró la creación de empresas
De acuerdo con el informe, el sector Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas concentró la mayor cantidad de empresas dadas de alta, con una participación de 41.6% del total nacional. Le siguieron las actividades agrupadas en Otros servicios, con 15.3%, y los Servicios prestados a empresas, con 10.1%.
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En contraste, los sectores con menor participación en la creación o reactivación de empresas fueron Alojamiento, con 0.7%; Explotación de minas y canteras, con 1.1%; e Información y comunicaciones, con 1.4%. Según el INEI, una tendencia similar se observó en el registro de bajas empresariales.
Por otro lado, Lima Metropolitana mantuvo su posición como el principal centro de actividad económica del país. Entre enero y marzo se crearon o reactivaron 32.133 empresas en la capital, equivalentes al 35.8% del total nacional. Asimismo, 20,154 empresas dejaron de operar en esta jurisdicción, representando el 38.7% de todos los cierres empresariales registrados en el territorio nacional.
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Mujeres lideran nuevos negocios
El informe del INEI también reveló que las empresas registradas como personas naturales con negocio continuaron siendo la modalidad predominante entre las nuevas iniciativas empresariales. Este tipo de organización representó el 61.4% de las altas registradas durante el primer trimestre. Le siguieron las sociedades anónimas, con 17.6%, y las empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL), con 13.8%.
En cuanto a los emprendimientos liderados por personas naturales, se contabilizaron 55,123 nuevas altas de negocios. De ese total, 28,065 estuvieron encabezadas por mujeres, lo que representó el 50.9% de los registros. El dato evidencia una ligera mayoría femenina en la conducción de nuevos emprendimientos durante el periodo analizado.
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Las actividades con mayor presencia de mujeres al frente de negocios fueron los salones de belleza, donde representaron el 72.3% de los casos, seguidas por las actividades de atención de la salud humana (68.7%), los servicios de comida y bebidas (62.8%) y el comercio al por menor (60.2%). Además, las mujeres lideraron empresas registradas como personas naturales en 16 departamentos del país, destacando Moquegua, Ica, Arequipa, Cusco y Tacna como las regiones con los porcentajes más elevados de participación femenina.
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