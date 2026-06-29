Perú ejecuta su primer censo nacional de mascotas: ¿Cómo evoluciona el portafolio de alimentos para animales de compañía?

Por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) incluyó la tenencia de mascotas en sus mediciones oficiales, lo que marca un cambio en la manera en que se entiende la relación entre los animales domésticos y los hogares peruanos.
Esta decisión responde al peso creciente de las mascotas en la economía familiar y en la vida cotidiana, según el análisis de Superpet, una de las principales marcas del sector.
Diecisiete millones de mascotas, un nuevo registro oficial
En 2025, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) registró que existen 17 millones 263 mil mascotas en los hogares de Perú. De este total, el 56,5% son perros, el 36,2% gatos y el resto corresponde a otras especies, como conejos, aves y peces ornamentales.
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Los datos oficiales muestran que el 64% de los hogares peruanos convive con al menos un animal doméstico, mientras que el 36% no cuenta con ninguno.
Las motivaciones para incorporar una mascota varían según el entorno en que viven las familias. En las áreas urbanas, el afecto y la compañía son la principal razón para el 75,2% de quienes tienen perros y el 66,2% de quienes tienen gatos.
En contraste, en el ámbito rural, predomina la utilidad: el 66% de los hogares rurales elige perros por razones prácticas, y el 70,4% selecciona gatos para el control de plagas.
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El informe del INEI señala que la tenencia de mascotas no solo responde a necesidades emocionales, sino que cumple funciones de seguridad y apoyo en la vida diaria.
El impacto económico también es visible. Según la ENAHO, uno de cada veinte soles del gasto total del hogar se destina a la alimentación y cuidado de mascotas, lo que equivale al 5,2% del presupuesto familiar.
El gasto per cápita mensual en este rubro alcanza los S/ 51,2. El mercado de productos y servicios para mascotas en 2025 se estima cerca de mil millones de soles.
Cambios en el consumo y diversificación del mercado
Según el análisis de Superpet, la inclusión de la tenencia de mascotas en las estadísticas oficiales confirma un fenómeno observado hace años: los animales domésticos han adquirido el estatus de miembros de la familia.
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De acuerdo con la empresa, esto se traduce en una mayor disposición de los hogares a invertir en el bienestar de sus mascotas, no solo en alimentación, sino también en atención veterinaria, accesorios y servicios especializados.
El consumo ha evolucionado. Hoy, quienes tienen mascotas buscan una nutrición más personalizada y valoran los beneficios nutricionales antes que el precio.
El mercado ofrece una amplia gama de opciones, desde alimentos premium hasta fórmulas naturales, productos libres de granos y dietas veterinarias especializadas para necesidades específicas como obesidad, alergias o enfermedades crónicas.
Preferencias y motivaciones de los hogares peruanos
Pero el gasto en mascotas no se limita a la alimentación. El presupuesto familiar destinado a camas, juguetes, productos de higiene y servicios como peluquería o seguros registra un crecimiento constante.
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Para Superpet, esta tendencia responde a una visión más integral del cuidado animal y a una cultura de tenencia responsable, donde el bienestar de las mascotas adquiere un peso central en la economía del hogar.
El crecimiento del sector impulsa la aparición de nuevas marcas, la diversificación de productos y servicios, y la generación de empleo en áreas como la veterinaria, la educación y el comercio especializado.
Según la firma peruana, la mayor demanda de productos y servicios responde tanto a un cambio cultural como a la consolidación de un mercado orientado a la calidad y la prevención de enfermedades.
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Superpet anunció la realización de su quinta Jornada Nacional de Adopciones, que se llevará a cabo el viernes 4 y sábado 5 de julio, entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m., en 17 tiendas a nivel nacional. La cadena desarrollará la jornada de manera simultánea junto a fundaciones, albergues, centros comerciales y voluntarios, con el objetivo de encontrar un hogar definitivo para más de 100 perros y gatos rescatados.
En esta edición participarán centros comerciales como Plaza Norte, Real Plaza Primavera, Megaplaza Chorrillos, Plaza Santa Catalina, Cenco Malls Arequipa Cerro Colorado, Open Plaza Piura, Megaplaza Chimbote, Real Plaza y Santa Victoria Chiclayo, lo que permitirá acercar la adopción responsable a más familias peruanas.
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