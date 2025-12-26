America Inhouse

Alimentación para perros y gatos: ingredientes reales y beneficios para la salud marcan la tendencia global

Pawner resalta que sus recetas son desarrolladas por médicos veterinarios expertos en nutrición animal, garantizando rigor científico, palatabilidad y calidad

Una nueva ola de interés por la calidad en la alimentación de mascotas impulsa la demanda de productos que priorizan ingredientes reales y aportes funcionales, una tendencia que modifica el mercado en Perú y otros países, según fuentes especializadas. El segmento de alimentos super premium para perros y gatos se consolida como la alternativa preferida por quienes consideran a sus animales parte fundamental del núcleo familiar.

De acuerdo con datos del sector, los dueños responsables priorizan fórmulas elaboradas con ingredientes naturales, libres de colorantes y enriquecidas con componentes que favorecen la digestión, la salud de la piel y el sistema inmunológico. Este cambio responde a una demanda creciente alineada con estándares internacionales y respaldada por expertos en nutrición animal.

¿Por qué elegir alimentos con ingredientes reales para perros y gatos?

En medio de ese escenario, Pawner señala que sus fórmulas incorporan carne real como principal fuente de proteína para perros y gatos, seleccionada por su alto valor biológico y su adecuada digestibilidad para perros y gatos. Estas proteínas, a su vez, aportan aminoácidos esenciales que el organismo de las mascotas utiliza de manera eficiente. Además, la integración de prebióticos y minerales orgánicos busca optimizar tanto la digestión como el bienestar general de los animales.

La compañía indica que sus recetas cuentan con el aval de un equipo de médicos veterinarios especializados en nutrición animal, quienes intervienen en el diseño de croquetas con formas irregulares para una experiencia sensorial diferenciada. Otros atributos destacados por Pawner incluyen empaque reciclable con cierre fácil y un etiquetado que facilita la comprensión del valor nutricional del producto.

Tendencias en nutrición premium para mascotas en el Perú

El ingreso de la marca al mercado peruano se acompañó de una estrategia integral en puntos de venta, con exhibiciones y activaciones destinadas a generar prueba y confianza entre los consumidores. En el ámbito digital, Pawner desplegó campañas en pantallas de centros comerciales, presencia en programas de streaming y en plataformas como Meta, YouTube y TikTok, donde la colaboración con influencers contribuyó a alcanzar más de 120 millones de impresiones, de acuerdo con cifras informadas por la empresa.

Con estas acciones, Pawner sostiene que reafirma su compromiso con la innovación y la nutrición responsable, presentando una alternativa que responde a las tendencias globales en alimentación de mascotas y a las expectativas de los propietarios más exigentes.

