Dónde ver Paraguay vs Alemania HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos del Mundial 2026

El Mundial 2026 avanza hacia su etapa más exigente con el inicio de los cruces de eliminación directa, donde cada detalle puede marcar la diferencia entre la clasificación y la eliminación. En ese contexto, Paraguay y Alemania se enfrentarán hoy, lunes 29 de junio, por los dieciseisavos de final, en un duelo que promete alta intensidad en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos.
El conjunto europeo parte como uno de los grandes favoritos al título tras una fase de grupos convincente, en la que mostró solidez y poder ofensivo. Sin embargo, al frente tendrá a una selección sudamericana que llega con el objetivo de dar la sorpresa y seguir avanzando en el certamen. En medio de la expectativa por este atractivo cruce, los hinchas buscan conocer dónde ver el encuentro en vivo y qué señales transmitirán el partido en cada país.
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Dónde ver Paraguay vs Alemania por dieciseisavos del Mundial 2026
El compromiso entre Paraguay y Alemania contará con transmisión oficial en distintas señales de televisión y plataformas digitales, según el país donde se encuentre el espectador. En Perú y gran parte de Sudamérica, el encuentro podrá seguirse a través de DSports y su plataforma de streaming DGO, que emitirán la cobertura completa del torneo.
En Paraguay, el duelo estará disponible mediante los canales que poseen los derechos de transmisión en el país, entre ellos GEN, Trece y POPU TV. A nivel internacional, el partido será emitido por cadenas y plataformas como FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN, de acuerdo con la región y la disponibilidad de derechos, garantizando una amplia cobertura del encuentro en distintos países del mundo.
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Horario de Paraguay vs Alemania por dieciseisavos del Mundial 2026
El compromiso entre Paraguay y Alemania está programado para este lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A continuación, revisa los horarios del partido en distintos países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas
- Bolivia, Chile y Venezuela: 16:30 horas
- Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: 17:30 horas
- México: 14:30 horas
- Estados Unidos (Foxborough): 16:30 horas
- España: 22:30 horas
El duelo forma parte de la fase de eliminación directa, por lo que en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, se jugará tiempo extra y, de ser necesario, una tanda de penales para definir al clasificado a los octavos de final.
¿Cómo llegan Paraguay y Alemania?
Alemania accedió a los dieciseisavos de final tras finalizar como líder del Grupo E con 6 puntos. El conjunto europeo debutó en el Mundial 2026 con una contundente goleada por 7-1 ante Curazao, mostrando desde el inicio su potencia ofensiva y su condición de candidato en el torneo.
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En la segunda jornada, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann consiguió una victoria por 2-1 frente a Costa de Marfil, resultado que le permitió encaminar su clasificación y manejar con mayor tranquilidad el desarrollo del grupo. Ya en la última fecha, cayó por 1-0 ante Ecuador, aunque ese resultado no evitó que asegurara el primer lugar de la serie.
Paraguay, por su parte, avanzó tras finalizar en el podio del Grupo D con 4 puntos, luego de caer por 4-1 ante Estados Unidos, vencer por 1-0 a Turquía y empatar sin goles frente a Australia. Con estos resultados, logró su clasificación en un cierre ajustado como uno de los mejores terceros del torneo. Ahora, la ‘albirroja’ buscará dar el golpe en esta nueva instancia del torneo.
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