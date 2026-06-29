Cuatro peruanos figuran como desaparecidos en Venezuela en medio de la emergencia por terremoto

Al menos cuatro peruanos fueron reportados como desaparecidos en Venezuela tras el doble terremoto que golpeó recientemente al país, según informó la Cancillería peruana. Los familiares de los connacionales han alertado a las autoridades sobre la imposibilidad de contactarlos en medio de un escenario marcado por daños a la infraestructura, interrupciones en las comunicaciones y el desplazamiento de poblaciones afectadas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que mantiene coordinación permanente con las autoridades venezolanas para intentar ubicar a los ciudadanos peruanos y esclarecer su situación. Mientras tanto, la comunidad peruana residente en las zonas impactadas continúa recibiendo asistencia consular en un contexto de emergencia humanitaria que sigue en desarrollo.
PUBLICIDAD
En paralelo, el Gobierno peruano ha desplegado acciones de apoyo, evacuación y envío de ayuda humanitaria, como parte de su respuesta ante la tragedia que ha dejado miles de víctimas en Venezuela y ha generado una movilización regional de asistencia internacional.
Cancillería concreta evacuación de peruanos tras doble terremoto en Venezuela
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que concretó el retorno al país de dos ciudadanos peruanos en situación de vulnerabilidad, residentes en La Guaira, quienes solicitaron ser evacuados. La Cancillería enmarcó esa gestión en el despliegue de acciones consulares tras el desastre ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela.
El comunicado precisó que, además de la evacuación, se brindó asistencia puntual a connacionales afectados por las consecuencias del fenómeno natural, con apoyo que incluyó albergue, víveres y otros artículos esenciales para quienes lo necesitaron.
PUBLICIDAD
En ese mismo reporte, la Cancillería señaló que recibió los reportes de familiares de cuatro ciudadanos peruanos desaparecidos. Frente a esa situación, indicó que mantiene coordinación con las autoridades venezolanas para determinar su paradero, sin detallar identidades ni ubicaciones específicas.
La institución reafirmó que continuará trabajando “a través de los canales más viables y efectivos” para fortalecer su labor de protección y asistencia a connacionales, en un escenario marcado por daños y necesidades humanitarias en las zonas impactadas.
Perú envía 14 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela
En coordinación con el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Cancillería informó que se concretó el envío del avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú con más de catorce toneladas de bienes de ayuda humanitaria para los damnificados.
PUBLICIDAD
De acuerdo con una nota sobre la medida, el Gobierno peruano autorizó el envío de 14 toneladas de ayuda humanitaria mediante la Resolución Suprema N.° 189-2026-PCM, publicada en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, para que Indeci canalice la asistencia destinada a la población afectada por el desastre natural.
Según ese documento, los bienes donados fueron valorizados en 278 mil 406 soles e incluyeron productos alimenticios como arroz, fideos y aceite, además de carpas, ropa de abrigo, enseres y menaje. La autorización consignó las firmas del presidente José María Balcázar, el jefe del gabinete, Luis Arroyo, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores.
PUBLICIDAD
La información añadió que el procedimiento para la entrega y distribución de los insumos en territorio venezolano se coordinó entre autoridades de ambos países, con el objetivo de dirigir la ayuda hacia las comunidades más afectadas.
Sube a 1.719 el número de fallecidos por terremotos en Venezuela
Según CNN en Español, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este lunes que la cifra de fallecidos por los terremotos se elevó a 1.719, mientras que el número de heridos llegó a 5.034.
En ese reporte, se indicó que el balance previo difundido el domingo era de 1.450 muertos. Rodríguez también señaló que el total de damnificados hasta la fecha alcanzó los 15.866 y que el Gobierno relevó 855 edificios afectados, entre ellos 189 que colapsaron totalmente.
PUBLICIDAD
Rodríguez declaró: “Queremos felicitar al pueblo por la calma, la unidad ante esta horrenda tragedia”, y agregó que desde los dos terremotos del miércoles se registraron 609 réplicas. Además, indicó que el 90 % del sistema eléctrico fue restituido en La Guaira, el estado más afectado.
Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos afirmó que existe un 44 % de probabilidades de que la cifra final de muertos sea de 10.000 personas o más.
Más Noticias
Piero Quispe se desvincula de Pumas UNAM: rescisión de contrato que confirma su adiós de la institución mexicana
Los ‘auriazules’ ficharon como propiedad al peruano hace más de dos años. Durante ese lapso, el mediocentro demostró fogonazos de buen fútbol, pero no llegó a despegar de la manera esperada
Países Bajos vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Los ‘leones del atlas’ tendrán un duro desafío ante la ‘naranja mecánica’ por un lugar entre los 16 mejores del certamen. Sigue las incidencias del encuentro
Petroperú: sindicatos demandan gobernanza y respeto a trabajadores tras reestructuración
La petrolera peruana está inmersa en un proceso de reorganización institucional que debe priorizar la gestión profesional, según el STAPP
Resultados ONPE EN VIVO a poco del 100%: inminente victoria de Keiko Fujimori a falta de contar solo un acta
Con el 99,999% de las actas contabilizadas, la diferencia es de 49.568 sufragios. Solo un acta está en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial sigue prevista para mediados de julio, según JNE
Ignacio Buse y la posibilidad de enfrentar a Jannik Sinner, número 1 del mundo, en Wimbledon 2026: el gran reto en Londres
Un posible choque ante el líder del ranking mundial aparece en el horizonte del tenista peruano en el Grand Slam londinense
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD