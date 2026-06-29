Cuatro peruanos figuran como desaparecidos en Venezuela en medio de la emergencia por terremoto

Los equipos de rescate y los voluntarios buscan supervivientes en La Guaira, en el estado La Guaira (Venezuela), el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. MIGUEL MEDINA/Pool vía REUTERS

Al menos cuatro peruanos fueron reportados como desaparecidos en Venezuela tras el doble terremoto que golpeó recientemente al país, según informó la Cancillería peruana. Los familiares de los connacionales han alertado a las autoridades sobre la imposibilidad de contactarlos en medio de un escenario marcado por daños a la infraestructura, interrupciones en las comunicaciones y el desplazamiento de poblaciones afectadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que mantiene coordinación permanente con las autoridades venezolanas para intentar ubicar a los ciudadanos peruanos y esclarecer su situación. Mientras tanto, la comunidad peruana residente en las zonas impactadas continúa recibiendo asistencia consular en un contexto de emergencia humanitaria que sigue en desarrollo.

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En paralelo, el Gobierno peruano ha desplegado acciones de apoyo, evacuación y envío de ayuda humanitaria, como parte de su respuesta ante la tragedia que ha dejado miles de víctimas en Venezuela y ha generado una movilización regional de asistencia internacional.

VENEZUELA, LA GUAIRA - JUNE 29, 2026: Emergency workers observe damage caused by the June 24 earthquakes to the Caribbean Sea coast city of Catia La Mar, the latest figures bringing the death toll to 1,400. Best quality available. Mikhail Makeyev/TASS

Cancillería concreta evacuación de peruanos tras doble terremoto en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que concretó el retorno al país de dos ciudadanos peruanos en situación de vulnerabilidad, residentes en La Guaira, quienes solicitaron ser evacuados. La Cancillería enmarcó esa gestión en el despliegue de acciones consulares tras el desastre ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela.

El comunicado precisó que, además de la evacuación, se brindó asistencia puntual a connacionales afectados por las consecuencias del fenómeno natural, con apoyo que incluyó albergue, víveres y otros artículos esenciales para quienes lo necesitaron.

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En ese mismo reporte, la Cancillería señaló que recibió los reportes de familiares de cuatro ciudadanos peruanos desaparecidos. Frente a esa situación, indicó que mantiene coordinación con las autoridades venezolanas para determinar su paradero, sin detallar identidades ni ubicaciones específicas.

La institución reafirmó que continuará trabajando “a través de los canales más viables y efectivos” para fortalecer su labor de protección y asistencia a connacionales, en un escenario marcado por daños y necesidades humanitarias en las zonas impactadas.

Perú envía 14 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

En coordinación con el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Cancillería informó que se concretó el envío del avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú con más de catorce toneladas de bienes de ayuda humanitaria para los damnificados.

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De acuerdo con una nota sobre la medida, el Gobierno peruano autorizó el envío de 14 toneladas de ayuda humanitaria mediante la Resolución Suprema N.° 189-2026-PCM, publicada en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, para que Indeci canalice la asistencia destinada a la población afectada por el desastre natural.

Un montacargas carga cajas de ayuda humanitaria en un avión militar peruano que transporta más de 14 toneladas con destino a Venezuela. (Foto: Indeci)

Según ese documento, los bienes donados fueron valorizados en 278 mil 406 soles e incluyeron productos alimenticios como arroz, fideos y aceite, además de carpas, ropa de abrigo, enseres y menaje. La autorización consignó las firmas del presidente José María Balcázar, el jefe del gabinete, Luis Arroyo, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores.

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La información añadió que el procedimiento para la entrega y distribución de los insumos en territorio venezolano se coordinó entre autoridades de ambos países, con el objetivo de dirigir la ayuda hacia las comunidades más afectadas.

Sube a 1.719 el número de fallecidos por terremotos en Venezuela

Según CNN en Español, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este lunes que la cifra de fallecidos por los terremotos se elevó a 1.719, mientras que el número de heridos llegó a 5.034.

En ese reporte, se indicó que el balance previo difundido el domingo era de 1.450 muertos. Rodríguez también señaló que el total de damnificados hasta la fecha alcanzó los 15.866 y que el Gobierno relevó 855 edificios afectados, entre ellos 189 que colapsaron totalmente.

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El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos.

Rodríguez declaró: “Queremos felicitar al pueblo por la calma, la unidad ante esta horrenda tragedia”, y agregó que desde los dos terremotos del miércoles se registraron 609 réplicas. Además, indicó que el 90 % del sistema eléctrico fue restituido en La Guaira, el estado más afectado.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos afirmó que existe un 44 % de probabilidades de que la cifra final de muertos sea de 10.000 personas o más.