Pescadores de Chimbote advierten escasez de anchoveta: “Ahora pasamos 10 horas buscando cardúmenes”

Anchoveta

En el día del pescador, los trabajadores de este sector se encuentran en una situación crítica: la llegada del Niño Costero y el incremento de la temperatura en el mar peruano ha afectado la presencia de las especies marinas como la anchoveta. Según Macedonio Vásquez, secretario general del sindicato de pescadores de Chimbote, advirtió la poca presencia de este pez, lo que ha obligado a que las jornadas de trabajo sean más extensas.

En conversación con Exitosa, Vásquez indicó que antes se podía encontrar cardúmenes en dos o tres horas, pero ahora los pescadores pasan hasta 10 horas en esa tarea.

PUBLICIDAD

“Ya no son los cardúmenes grandes donde hacíamos uno o dos lances y cargábamos las lanchas. Tenemos que hacer de cuatro a cinco. A veces en barcos grandes hacen hasta ocho lances, donde el hombre de mar tiene que trabajar continuamente. Ahí no hay descanso”, indicó el representante del sector.

“Podemos empezar a trabajar a las dos de la mañana o a la una de la mañana, cuando aparece el cardumen. Ahí no hay horarios para descansar”, dijo Vásquez.

El Niño costero puede alterar qué especies habrá en la costa peruana

El dirigente sindical ubicó el problema en la base de la cadena marina. “La base primordial del océano es la anchoveta. No se le está protegiendo”, afirmó, al vincular la menor disponibilidad del recurso con los efectos acumulados de estos fenómenos.

PUBLICIDAD

En general los principales recursos (durante el fenómeno El Niño) son la pota, el jurel, los langostinos, la concha de abanico. | Andina

Ante la llegada del fenómeno del Niño costero y del Niño global, el dirigente anticipó cambios en la disponibilidad de peces. Explicó que, si falta anchoveta, especies de agua fría como la cachema y la cabrilla pueden escasear porque tenderán a refugiarse en pozos de agua fría a lo largo del litoral peruano o migrarán a otras zonas.

Al mismo tiempo, indicó que podrían aparecer especies de agua caliente. Mencionó entre ellas al perico y tiburón, aunque remarcó que ese recambio no compensa lo que representa la pesca industrial de anchoveta para el empleo.

Buques pesqueros chinos siguen depredando ilegalmente la pesca

En las últimas semanas, organizaciones ambientales yrepresentantes del sector pesquero expresaron preocupación por la concentración de embarcaciones industriales cerca del límite marítimo peruano, una zona clave para la actividad económica vinculada al mar.

PUBLICIDAD

Flota extranjera presiona límites marítimos peruanos: más de 500 barcos chinos operaron cerca de la ZEE en 2024 . X: @DWalpiri

Imágenes recientes difundidas por el Movimiento Ecologista del Perú mostraron una extensa concentración de embarcaciones pesqueras chinas a unas 220 millas de las costas de Mollendo. Según la organización, alrededor de 300 buques permanecen en esa zona, muy cerca del límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) peruana.

En noviembre de 2025, distintos sectores vinculados a la pesca advirtieron sobre la presión creciente que reciben los recursos marinos en aguas próximas al Perú. La ubicación estratégica de la ZEE peruana dentro del ecosistema de la corriente de Humboldt convierte a esta zona en una de las más productivas del planeta para diversas especies comerciales.

PUBLICIDAD