Karla Tarazona y Christian Domínguez revelan por qué eligieron casarse un martes

La decisión de Karla Tarazona y Christian Domínguez de celebrar su matrimonio civil un martes captó la atención de sus seguidores y generó comentarios en redes sociales. La pareja, que contrajo matrimonio el 2 de junio en una notaría de San Borja, finalmente explicó el origen de la fecha elegida, despejando rumores y versiones difundidas en distintos programas de espectáculos. El motivo, según explicaron ambos, estuvo vinculado a la recomendación de un numerólogo y a circunstancias personales que coincidieron en el calendario.
Durante una entrevista en el podcast del doctor Luis Noriega, Tarazona detalló que la elección del martes para dar el “sí” no respondió a una preferencia personal ni a una cuestión de agenda convencional, sino que se apoyó en una consulta con un especialista en numerología.
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“No había una fecha exacta y un día estábamos en el programa y llega un señor numerólogo y le digo que le pregunte a él qué fecha sería ideal para casarnos y así lo hicimos”, relató la conductora de radio, desmintiendo las versiones que circularon sobre decisiones improvisadas o motivaciones ocultas.
Por su parte, Domínguez respaldó el relato y sumó detalles sobre el proceso. Explicó que el numerólogo solicitó información personal de ambos y, tras analizar los datos, propuso dos fechas posibles.
La pareja optó por el 2 de junio por recomendación directa del especialista. “Elegimos esta fecha porque conversamos con él y le pasamos toda la información y dio dos fechas y le preguntamos por la mejor y nos dijo el 2 de junio”, declaró el cantante, reforzando que la decisión se tomó buscando armonía y buena fortuna.
La elección de un martes, día poco habitual para bodas, generó especulaciones en el entorno mediático y entre los seguidores de la pareja. Tarazona fue enfática al rechazar que la fecha haya sido producto del azar o de una ocurrencia personal.
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“La gente cree que a mí se me ocurrió de loca. No entendían por qué me casé un martes y no un fin de semana. Se han dado un montón de historias de por qué fue martes, bueno, un conductor decía algo y todos repetían y es mentira y la verdad lo tienes acá”, expresó, subrayando que la versión correcta partió de la consulta con el numerólogo y no de rumores televisivos.
Otro factor que pesó en la elección fue la agenda profesional de Domínguez. El músico tenía previsto un viaje a Estados Unidos con la Gran Orquesta Internacional poco después de la boda, lo que terminó de definir la fecha. Así, la ceremonia se celebró antes del compromiso internacional, permitiendo a la pareja compartir el evento con familiares y amigos cercanos en una reunión que buscó la intimidad y la sencillez.
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La boda civil se realizó en San Borja y la celebración posterior tuvo lugar en Huaral, donde los recién casados compartieron con sus seres queridos más próximos. La lista de invitados fue limitada a ochenta y tres personas, un círculo íntimo que acompañó a la pareja en un día que, pese a su carácter inusual en el calendario, estuvo marcado por los afectos y la cercanía.
Karla y Christian aseguran que la ‘maldición de los 3 años’ quedó atrás
La historia sentimental de Christian Domínguez ha estado rodeada de comentarios sobre la llamada “maldición de los tres años”, una supuesta tendencia a que sus relaciones no superen ese periodo. Consultada sobre el tema en el programa ‘Arriba mi gente’, Tarazona fue clara al poner en perspectiva el tiempo que han permanecido juntos.
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“Pero escúchame, si juntamos los 3 años y medio anteriores más estos casi 2 años ya son más de 5 años”, afirmó, desmontando la creencia popular sobre el destino de la pareja.
La reciente boda civil en San Borja sirvió también para que Domínguez explicara que la celebración no fue planificada como un evento multitudinario ni con grandes excentricidades. Según relató, el objetivo original era realizar un trámite civil sencillo.
“Nosotros queríamos hacer solamente un matrimonio civil que terminaba en la notaría. Amigos, familia de Warmi, que es de años, como familia, nos dieron esta recepción que nos pareció increíble cuando la vimos. Y eran 83 personas que son las personas que te dicen todos los días buenos días, todos los días te dicen cómo estás”, señaló el cantante al describir el ánimo de la celebración.
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