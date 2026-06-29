Keiko Fujimori asume su victoria “con responsabilidad” e invita a dialogar a Roberto Sánchez porque “el país está dividido”

Luego de que la ONPE finalizara el conteo de votos al 100%, la virtual presidenta electa Keiko Fujimori se dirigió a la prensa para pedir prudencia y esperar la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Además, reconoció la división del país y se comprometió a un diálogo abierto. | Canal N

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este lunes que recibe su triunfo “con responsabilidad” y abrió la puerta al diálogo con su contrincante en el balotaje, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el 100% del escrutinio.

La virtual jefa de Estado aseguró que espera la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”, para “iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”.

“Recibimos este resultado con gran responsabilidad y, sobre todo, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, expresó en un breve diálogo con la prensa.

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Aclaró que aguardará la entrega de credenciales antes de anunciar a los integrantes de su equipo de transferencia y su gabinete. “Tenemos muy claro que hay dos grandes retos que enfrenta nuestro país. Primero, recuperar el orden y, en segundo lugar, tomar medidas preventivas ante el fenómeno del Niño, que ya llegó”, señaló.

La candidata conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido, Fuerza Popular, tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierdas Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú. 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Al ser consultada sobre la posibilidad de dialogar con Sánchez, la política aseguró que “las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas” para él y los demás líderes políticos de las distintas bancadas “que están representadas en el Congreso y aquellos políticos que han participado en esta última elección”.

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“Acá lo importante es trabajar por el futuro y el desarrollo de los peruanos”, afirmó al señalar que “uno nunca debe darse por vencido”, en referencia a sus tres derrotas consecutivas previas antes de ganar la segunda vuelta.

En desarrollo.