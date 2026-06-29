Keiko Fujimori asume su victoria “con responsabilidad” e invita a dialogar a Roberto Sánchez porque “el país está dividido”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este lunes que recibe su triunfo “con responsabilidad” y abrió la puerta al diálogo con su contrincante en el balotaje, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el 100% del escrutinio.
La virtual jefa de Estado aseguró que espera la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”, para “iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”.
“Recibimos este resultado con gran responsabilidad y, sobre todo, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, expresó en un breve diálogo con la prensa.
PUBLICIDAD
Aclaró que aguardará la entrega de credenciales antes de anunciar a los integrantes de su equipo de transferencia y su gabinete. “Tenemos muy claro que hay dos grandes retos que enfrenta nuestro país. Primero, recuperar el orden y, en segundo lugar, tomar medidas preventivas ante el fenómeno del Niño, que ya llegó”, señaló.
Al ser consultada sobre la posibilidad de dialogar con Sánchez, la política aseguró que “las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas” para él y los demás líderes políticos de las distintas bancadas “que están representadas en el Congreso y aquellos políticos que han participado en esta última elección”.
PUBLICIDAD
“Acá lo importante es trabajar por el futuro y el desarrollo de los peruanos”, afirmó al señalar que “uno nunca debe darse por vencido”, en referencia a sus tres derrotas consecutivas previas antes de ganar la segunda vuelta.
En desarrollo.
Más Noticias
“Nos han vencido”: Roberto Sánchez reconoce su derrota y anuncia una coalición de resistencia contra Keiko Fujimori
El dirigente de Juntos por el Perú anticipó que recurrirá a vías internacionales tras el triunfo de la lideresa de Fuerza Popular y convocó a sectores sociales y políticos a sumarse a un bloque opositor
Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana
El clima en la ciudad costera es denominado como subtropical desértico caracterizado por pocas precipitaciones al año en comparación a otras ciudades de Perú
Resultados ONPE EN VIVO al 100%: se cierra el escrutinio dando la victoria definitiva a Keiko Fujimori
Con el 100% de las actas contabilizadas, la diferencia es de 49.641 sufragios. La proclamación oficial será en esta semana, según el JNE
La cronología de una elección que se definió voto a voto: así cambió el escrutinio hasta el triunfo final de Keiko Fujimori
Los reportes de la ONPE reflejaron un conteo cambiante desde la noche del 7 de junio. El procesamiento completo confirmó la victoria de Keiko Fujimori por 49.641 votos de diferencia
Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana
Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD