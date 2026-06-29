La cronología de una elección que se definió voto a voto: así cambió el escrutinio hasta el triunfo final de Keiko Fujimori

Una ilustración editorial de Keiko Fujimori, de pie, sujeta la banda presidencial peruana frente al Palacio de Gobierno y banderas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición de la segunda vuelta presidencial en Perú mantuvo la atención nacional durante más de tres semanas. El avance del escrutinio mostró cambios constantes en la diferencia entre los candidatos, con reportes sucesivos que modificaron el panorama electoral conforme la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) incorporó nuevas actas al sistema oficial.

Desde la noche de la elección del 7 de junio hasta el cierre del procesamiento de las 92.766 actas, los resultados atravesaron distintas etapas. La ventaja inicial de un candidato se redujo con el paso de las horas, luego cambió de manos y, finalmente, volvió a modificarse antes del cierre del conteo. Todo el proceso transcurrió bajo la supervisión de los organismos electorales y con actualizaciones permanentes difundidas por la ONPE.

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Las primeras actualizaciones oficiales ofrecieron un escenario preliminar que colocó a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, al frente del conteo. Aunque los porcentajes iniciales correspondían a un número reducido de actas, la tendencia se mantuvo durante gran parte de la noche electoral.

Con el avance del procesamiento, la ONPE informó que Fujimori conservaba una ventaja superior a cinco puntos porcentuales cuando el escrutinio superó el 30 % de las actas contabilizadas. Incluso al alcanzar el 70 % del conteo, la diferencia todavía superaba los 700.000 votos.

No obstante, conforme ingresaron nuevas actas al sistema oficial, esa distancia comenzó a reducirse de manera progresiva.

La diferencia comenzó a disminuir durante la madrugada

Trabajadores electorales organizan las papeletas tras el cierre de las urnas en una segunda vuelta electoral entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Las actualizaciones difundidas por la ONPE durante la madrugada del 8 de junio reflejaron un cambio constante en la brecha entre ambos candidatos. El margen pasó de más de medio millón de votos a poco más de 237.000 cuando el procesamiento alcanzó el 88,805 % de las actas.

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Horas después, con más del 92 % del escrutinio contabilizado, la diferencia descendió hasta poco más de 61.000 votos, uno de los registros más ajustados desde el inicio del conteo.

El procesamiento de las actas restantes modificó nuevamente el escenario. Con el 93,823 % de las actas contabilizadas, la distancia entre ambos candidatos quedó reducida a apenas 2.180 votos.

Roberto Sánchez tomó la delantera en el escrutinio

Sánchez convoca a jornada nacional tras cuestionar ventaja de Fujimori | Foto: Facebook de Roberto Sánchez

La actualización posterior marcó el primer cambio de liderazgo desde el inicio del conteo. Con el 94,107 % de las actas procesadas, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, pasó al primer lugar con una diferencia superior a 11.000 votos.

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Durante las siguientes horas, la ventaja aumentó hasta superar los 42.000 sufragios, aunque el margen volvió a reducirse conforme continuó el procesamiento de nuevas actas.

Los reportes posteriores mostraron variaciones constantes. La diferencia descendió primero a poco más de 31.000 votos y luego llegó a 25.844, mientras el porcentaje de actas contabilizadas superaba el 97 %.

El conteo ingresó en su etapa más ajustada

La mañana del 10 de junio concentró algunos de los momentos más estrechos de todo el escrutinio. Según la ONPE, la diferencia entre ambos candidatos cayó primero a 12.440 votos y posteriormente a solo 4.886 sufragios cuando el procesamiento alcanzó el 97,803 %.

Sin embargo, las siguientes actualizaciones otorgaron nuevamente una ligera ventaja a Roberto Sánchez, que volvió a ampliarse por algunos miles de votos antes de reducirse otra vez conforme ingresaban nuevas actas.

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Con menos del 2 % del escrutinio pendiente, cada actualización modificaba el margen entre los candidatos, mientras las actas observadas y aquellas remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) adquirían mayor relevancia dentro del proceso.

Fujimori recuperó el primer lugar en la recta final

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputan las últimas nueve actas que faltan por contabilizar en Perú. (Foto: ONPE)

El 11 de junio el conteo registró un nuevo giro. Con el 98,21 % de las actas procesadas, Keiko Fujimori volvió al primer lugar por una diferencia de apenas 489 votos.

Horas después, la ONPE informó que la candidata mantenía una ventaja de solo 651 sufragios, equivalente a 0,004 puntos porcentuales, uno de los márgenes más reducidos registrados durante toda la segunda vuelta presidencial.

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En los días siguientes, el procesamiento de nuevas resoluciones y actas permitió que la diferencia aumentara gradualmente. Los reportes oficiales reflejaron una ventaja superior a 4.500 votos, luego cercana a 33.000 y posteriormente superior a 40.000 sufragios.

El procesamiento llegó al 100 % de las actas

Keiko Fujimori obtuvo victoria clave en el voto extranjero y obtuvo la victoria en la segunda vuelta presidencial 2026. (Foto: ONPE)

Durante la última semana de junio, la ONPE continuó actualizando el avance del escrutinio mientras disminuía el número de actas pendientes de envío al Jurado Electoral Especial.

El 29 de junio, la entidad informó el procesamiento del 100 % de las 92.766 actas de la segunda vuelta presidencial. El resultado final del conteo otorgó a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, el 50,135 % de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 sufragios.

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Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, obtuvo el 49,865 % con 9.173.755 votos. La diferencia definitiva quedó establecida en 49.641 sufragios, sin actas pendientes ni documentos en tránsito al Jurado Electoral Especial.

Con el cierre del procesamiento por parte de la ONPE, la siguiente etapa del proceso electoral corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo encargado de emitir la proclamación oficial del resultado una vez concluidas las revisiones previstas por la normativa electoral.