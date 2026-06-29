Reportera de Latina regresa a Venezuela y se quiebra al ver los estragos causados por los terremotos

Analex Rivera fue la enviada especial del canal para mostrar la realidad que vive el vecino país tras el desastre natural. Sin embargo, la emoción la embargó | Latina

La cobertura del desastre sísmico que sacudió a Venezuela dejó una de las postales más emotivas del periodismo reciente. El regreso de Analex Rivera, reportera de Latina, a su país natal estuvo marcado por el contraste entre los recuerdos de su juventud en Caracas y la devastación provocada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el miércoles 24 de junio.

En medio de su labor periodística, las emociones superaron cualquier intento de contención al presenciar el profundo daño causado por el movimiento telúrico. Frente a las cámaras, Rivera no ocultó el dolor de reencontrarse con un entorno irreconocible. La reportera rompió en llanto durante un enlace en vivo cuando describía la magnitud de la tragedia.

PUBLICIDAD

Analex Rivera fue enviada junto a otro corresponsal para registrar el impacto de los sismos que transformaron el paisaje urbano. Su retorno, tras años de ausencia, se vio opacado por la destrucción visible en cada rincón de la ciudad. De acuerdo con su relato, el reencuentro con el país estuvo lejos de la imagen que conservaba en la memoria.

La reportera Alex Rivera de Latina Noticias transmite desde una zona afectada por los estragos de un terremoto en Venezuela, rodeada de escombros de edificios. (Latina)

“Hoy me encuentro con escombros, hoy me encuentro con un lugar que no he conocido, no era lo que yo conocía, con desolación; aquí hace ocho años encontraba amigos”, expresó con la voz quebrada durante su despacho televisivo.

La periodista compartió detalles de su experiencia desde el momento en que aterrizó en Maiquetía. El estado de emergencia dificultaba cada desplazamiento del equipo, y uno de los aspectos que más la impactó fue el ambiente en las zonas afectadas.

PUBLICIDAD

“Hemos encontrado un panorama complicado y lo que más me ha conmovido es el olor tan fuerte que no podíamos ni caminar; era como para desmayarte y tuvimos que salir rápido de esta zona”, relató. La cobertura, transmitida en vivo por Latina, capturó la crudeza de una tragedia que ha alterado la vida cotidiana en el país.

Una reportera de Latina Noticias se cubre el rostro con la mano, observando los escombros de un edificio derrumbado en Venezuela tras los terremotos. (Latina)

El panorama de Venezuela tras los terremotos

Las consecuencias de los terremotos mantienen a Venezuela en estado de emergencia. Las autoridades nacionales, con el apoyo de organismos internacionales, coordinan tareas de búsqueda y asistencia humanitaria en las zonas más afectadas. La Guaira se ha convertido en el epicentro de los operativos ante el nivel de destrucción registrado.

PUBLICIDAD

El balance oficial actualizado informa que el número de personas fallecidas supera las 1.450, mientras que los heridos ascienden a más de 3.150. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que la cifra de desaparecidos ronda las 50.000 y los damnificados podrían acercarse a siete millones. Estas cifras reflejan la magnitud del desastre y la complejidad de la respuesta requerida.

Brigadas de rescate nacionales y equipos especializados de otros países trabajan sin pausa para remover escombros y buscar sobrevivientes entre las estructuras colapsadas.

La esperanza de hallar personas con vida disminuye con el paso de las horas, pero la determinación de los socorristas no cede. En medio de la incertidumbre, las familias aguardan noticias de sus seres queridos mientras se multiplican los llamados a la solidaridad internacional.

PUBLICIDAD

El impacto de los terremotos no solo se mide en cifras. Las imágenes de edificios destruidos, calles bloqueadas y comunidades desplazadas han recorrido el mundo, evidenciando el reto que enfrenta Venezuela para recuperarse de una de las peores tragedias de su historia reciente. La emergencia ha obligado a reconfigurar las prioridades del país, movilizando recursos hacia la atención de los damnificados y la reconstrucción de la infraestructura básica.

El testimonio de Analex Rivera y la labor de los equipos periodísticos en el terreno ofrecen una mirada directa a la dimensión humana de la catástrofe. Más allá de los datos, la cobertura permite comprender el alcance del sufrimiento y la difícil tarea que aguarda a la sociedad venezolana en los próximos meses.

PUBLICIDAD