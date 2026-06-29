UNI anuncia examen de admisión 2026-II: conozca las fechas, requisitos, costos de inscripción y el cronograma oficial para postular

Varios estudiantes, incluido un joven latino en primer plano, realizan un examen de admisión al aire libre frente al edificio principal de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició el proceso de admisión correspondiente al concurso 2026-II con un calendario que fija cada etapa del procedimiento para los postulantes. La convocatoria contempla vacantes para distintas carreras profesionales y modalidades de ingreso, además de fechas específicas para inscripciones, evaluaciones y trámites administrativos posteriores a los resultados.

El cronograma difundido por la Dirección de Admisión establece plazos diferenciados según la modalidad de postulación e incorpora un procedimiento para quienes soliciten becas o semibecas. También precisa la documentación obligatoria, los costos de inscripción y el contenido de las pruebas que conforman el examen de admisión.

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La información oficial indica que el proceso se desarrollará entre junio y agosto de 2026, con evaluaciones distribuidas en varias jornadas y una prueba adicional para los aspirantes a Arquitectura. La inscripción y la consulta de requisitos se realizarán mediante la plataforma digital de Admisión de la UNI.

¿Cuándo se realizará el examen de admisión 2026-II de la UNI?

La Dirección de Admisión informó que el Examen de Admisión Ordinario se desarrollará los días lunes 10, miércoles 12 y viernes 14 de agosto de 2026. Antes de esas fechas, los postulantes a la carrera de Arquitectura deberán participar obligatoriamente en la Prueba de Aptitud Vocacional, programada para el sábado 8 de agosto.

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El cronograma también contempla una evaluación distinta para los estudiantes de la modalidad Ingreso Directo mediante CEPRE-UNI. En ese caso, la Prueba de Aptitud Vocacional se efectuará el 1 de agosto y el examen final de esa modalidad tendrá lugar el 2 de agosto.

Para otras modalidades, como Traslado Externo, Titulados o Graduados y postulantes provenientes de universidades no licenciadas, la evaluación se realizará el miércoles 12 de agosto, según el calendario oficial.

¿Cómo estarán distribuidas las pruebas del examen?

La UNI precisó que el proceso presencial constará de tres evaluaciones distribuidas en tres días distintos.

La primera prueba comprenderá Aptitud Académica y Humanidades , área que incluye razonamiento verbal y razonamiento matemático.

La segunda jornada estará dedicada exclusivamente al examen de Matemática .

La tercera evaluación incluirá las asignaturas de Física y Química.

La Dirección de Admisión señaló que todos los postulantes rendirán las mismas pruebas en las fechas establecidas para cada etapa del concurso. La única excepción corresponde a los aspirantes de Arquitectura, quienes deberán cumplir además con la evaluación de aptitud vocacional.

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¿Hasta cuándo permanecerán abiertas las inscripciones?

El cronograma oficial fija el periodo de inscripción para la mayoría de postulantes entre el 30 de junio y el 31 de julio de 2026.

En el caso de la modalidad Ingreso Directo mediante CEPRE-UNI, el registro concluirá el 27 de julio.

La universidad indicó que el procedimiento se realizará de forma virtual mediante la plataforma de Admisión, espacio donde los postulantes también encontrarán información sobre modalidades de ingreso, cronograma y derechos de pago.

Para completar la inscripción será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad vigente, una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco y la Constancia de Logros de Aprendizaje.

Las inscripciones estarán abiertas del 30 de junio al 31 de julio de 2026 (27 de julio para CEPRE-UNI). Captura de pantalla

¿Cuáles son los costos establecidos para postular?

El prospecto para cualquier modalidad tendrá un costo de S/ 90.

La inscripción ordinaria costará S/ 410 para egresados de colegios estatales y S/ 780 para quienes provengan de instituciones privadas.

Los postulantes por modalidades extraordinarias para primeros puestos, deportistas calificados o personas con discapacidad abonarán los mismos montos establecidos para la modalidad ordinaria , según la procedencia del centro educativo.

La modalidad extraordinaria para bachilleres y convenios tendrá un costo de S/ 850.

Los postulantes por Traslado Externo pagarán S/ 620 si proceden de universidades estatales y S/ 840 cuando provengan de instituciones privadas o extranjeras.

Para la modalidad Titulados o Graduados, el derecho de inscripción será de S/ 680 , mientras que el costo por crédito quedó fijado en S/ 80.

La prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura tendrá un valor de S/ 160 en todas las modalidades.

La UNI también informó que los postulantes del Plan Integral de Reparaciones permanecerán exonerados del pago por concepto de inscripción.

¿Cómo funcionará el proceso de becas y semibecas?

La presentación virtual de solicitudes para becas y semibecas se realizará del 30 de junio al 3 de julio de 2026. La publicación de resultados se encuentra prevista para el 10 de julio.

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La universidad indicó que este beneficio estará dirigido a postulantes egresados de educación secundaria con buen rendimiento académico y cuya situación económica resulte acreditada mediante la documentación solicitada.

El reglamento establece que el número total de becas y semibecas no podrá superar el 10 % del total de postulantes inscritos.

Además, el artículo 99 del proceso de admisión señala: “En el caso de los postulantes con certificación SISFOH, calificados como pobres o muy pobres, quedan exonerados de pagar los derechos de inscripción, previa verificación y autorización de la DIAD.”

¿Qué documentos deberán presentar quienes soliciten una semibeca?

Resultados UNI 2025-II examen de admisión: LINK oficial - UNI

La relación de requisitos incluye:

La partida de nacimiento

El Documento Nacional de Identidad vigente

El Certificado de Estudios o la Constancia de Logros de Aprendizaje.

También será necesario presentar boletas de pago o recibos por honorarios del padre y la madre correspondientes a los dos últimos meses. Cuando los responsables económicos no cuenten con esos documentos, deberán entregar una Declaración Jurada Simple de Ingresos.

La documentación también comprende el autovalúo o título de propiedad del inmueble. Si la familia ocupa una vivienda alquilada, deberá presentar el contrato o el comprobante de pago correspondiente. Cuando el postulante resida como alojado, tendrá que adjuntar una constancia firmada por el propietario junto con una copia del Documento Nacional de Identidad de esa persona.

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El expediente incluirá además los recibos recientes de agua, electricidad, gas, telefonía u otros servicios del domicilio, así como los formatos de ficha socioeconómica, composición familiar, ingresos y egresos económicos descargados desde el sistema de Admisión.

La UNI precisó que, si resulta necesaria la subsanación de documentos, se programará una entrevista telefónica con la trabajadora social encargada de la evaluación. Asimismo, recomendó adjuntar documentos adicionales cuando existan circunstancias como fallecimiento de los padres, gastos de estudios de hermanos, abandono del hogar u otras situaciones que respalden la condición socioeconómica declarada.

¿Qué otras fechas contempla el cronograma oficial?

El calendario incorpora el sorteo de la comisión de postulantes para el 24 de julio.

Tras la publicación de resultados, la identificación del ingresante, la emisión de constancias de ingreso y los procedimientos relacionados con renuncias o postergaciones de matrícula se desarrollarán entre el 18 y el 21 de agosto.

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Posteriormente, la UNI remitirá la información de ingresantes a la Dirección de Registro y Control de Estudios (DIRCE) el 24 de agosto y a las facultades el 25 de agosto.

El examen médico para los nuevos ingresantes se efectuará entre el 24 y el 28 de agosto de 2026, conforme al cronograma difundido por la Dirección de Admisión.