¿Cuándo jurará Keiko Fujimori como presidenta del Perú? Esta es la fecha prevista para el inicio

Keiko Fujimori saluda con la mano levantada en el Congreso de Perú, usando una banda presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta presidencial de 2026 llegó a su etapa definitiva con el cierre total del escrutinio oficial. La publicación del 100% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó el resultado más ajustado de los últimos procesos electorales y abrió paso a las siguientes fases del calendario constitucional.

Con el conteo concluido, la atención deja el proceso de votación para concentrarse en la proclamación oficial del resultado por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la entrega de credenciales a la fórmula ganadora y la ceremonia de transmisión del mando prevista para el 28 de julio. Si no existe una modificación del cronograma electoral, Keiko Sofía Fujimori Higuchi asumirá la Presidencia de la República para el período 2026-2031 durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

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La ONPE informó este 29 de junio la culminación del procesamiento de las 92.766 actas electorales correspondientes a la segunda vuelta presidencial. El resultado oficial del escrutinio otorga a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, candidata de Fuerza Popular, el 50,135% de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 sufragios.

Por su parte, Roberto Helbert Sánchez Palomino, representante de Juntos por el Perú, obtuvo el 49,865% de la votación, con un total de 9.173.755 votos.

La diferencia definitiva entre ambos candidatos quedó establecida en 49.641 votos. La ONPE precisó, además, que no existen actas pendientes de procesamiento ni documentos en tránsito hacia un Jurado Electoral Especial (JEE), con lo cual concluyó la etapa de escrutinio.

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El JNE deberá proclamar oficialmente a la fórmula ganadora

Con el conteo finalizado, el siguiente paso corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Según el cronograma electoral, el organismo resolverá la totalidad de las apelaciones y de las actas impugnadas antes de emitir la proclamación oficial de la fórmula presidencial vencedora.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, estimó que ese procedimiento culminará el 3 de julio de 2026. Después de esa etapa, la autoridad electoral entregará las credenciales correspondientes, requisito previo para la asunción del nuevo gobierno.

La proclamación constituye el acto formal mediante el cual el organismo electoral reconoce legalmente a la candidatura vencedora tras completar todas las etapas previstas por la legislación vigente.

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Keiko Fujimori jurará como presidenta el 28 de julio de 2026

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda a sus simpatizantes en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, el sábado 9 de mayo de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Una vez superado el proceso de proclamación y acreditación, Keiko Fujimori prestará juramento como presidenta constitucional para el período 2026-2031 el próximo 28 de julio.

La ceremonia tendrá lugar en la sede del Congreso de la República, que volvió al sistema bicameral, en el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias.

En el Perú, los presidentes elegidos mediante elecciones generales asumen tradicionalmente sus funciones el 28 de julio, fecha que coincide con el aniversario de la independencia nacional. Durante la sesión solemne del Parlamento, la mandataria electa recibirá la banda presidencial y ofrecerá su primer mensaje a la Nación.

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El cambio de mando marcará el inicio del nuevo período presidencial

Una balanza de la justicia con el escudo del Gobierno de Perú en primer plano, ante una banda presidencial, simboliza la tensión entre poderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La juramentación dará inicio al período constitucional 2026-2031 y abrirá la fase de transferencia de funciones entre las autoridades salientes y las entrantes.

Entre las primeras decisiones del nuevo gobierno figura la designación del presidente del Consejo de Ministros y de los integrantes del gabinete ministerial, quienes asumirán la conducción de los distintos sectores del Ejecutivo.

La conformación de los equipos responsables de las carteras de Economía y Finanzas, Salud y Educación concentrará parte de la atención durante las primeras semanas de la nueva administración debido al papel que desempeñarán en la ejecución de las políticas públicas.

Al mismo tiempo, comenzará el proceso administrativo de transferencia entre el gobierno saliente y las nuevas autoridades, etapa prevista para garantizar la continuidad de la gestión pública antes de la instalación oficial del nuevo Ejecutivo el 28 de julio.

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