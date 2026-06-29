Hombre pierde su auto tras incendio en taller del Cercado de Lima: “Todo está quemado”

El incendio ocurrido en la cuadra nueve de la avenida Óscar Benavides (ex Colonial), en el Cercado de Lima, sumó una nueva víctima. Carlos Ramón, propietario de un vehículo que permanecía en un taller vecino al almacén afectado, denunció la pérdida total de su auto que es su herramienta de trabajo.

Según relató, el vehículo se encontraba estacionado dentro del taller, donde fue dejado para una reparación durante el fin de semana.

“Ha sido un carro rojo el que ha sido afectado totalmente. Quedó calcinado, totalmente calcinado y hasta ahorita no sé qué hacer”, expresó. El incendio no solo consumió el automóvil, sino que destruyó herramientas y una tablet que utilizaba para sus labores diarias.

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Carlos Ramón, propietario de un vehículo que permanecía en un taller vecino al almacén afectado, denunció la pérdida total de su auto y herramientas de trabajo tras el siniestro que destruyó parte de la zona industrial.| ATV Noticias

Al enterarse de la emergencia por la presencia de humo en el sector y al recibir información de vecinos, se trasladó hasta el lugar, enfrentando dificultades para obtener respuestas sobre su situación.

“Estoy desesperado porque no tengo ninguna información. Nadie me dice nada, no consigo al propietario del taller ni a los responsables. Solo los bomberos me han brindado apoyo”, manifestó.

Auto no contaba con seguro contra incendios

El vehículo, que representaba su principal herramienta de trabajo, no contaba con seguro contra incendios, solo con cobertura básica por accidentes. El afectado señaló que el taller y el local donde se originó el fuego almacenaban materiales inflamables y tóxicos, circunstancias que agravaron la propagación del siniestro.

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Emergencia en Lima, incendio afecta almacén en avenida Colonial| Foto: ANDINA/ Ricardo Cuba

Carlos Ramón busca ahora orientación sobre los pasos a seguir y posibles responsabilidades, mientras lamenta la pérdida de su medio de sustento. El incendio, que movilizó a bomberos, policías y personal municipal, también dejó otros vehículos y pertenencias afectadas en la zona.

Fuego se extendió a taller automotriz| América Noticias

Incendio en Cercado de Lima

El siniestro se registró en horas de la mañana, movilizando a numerosas unidades de bomberos y personal de emergencia para evitar la expansión de las llamas hacia locales y viviendas aledañas.

El fuego, de rápida propagación, afectó aproximadamente 800 metros cuadrados y generó explosiones debidas a la presencia de materiales tóxicos. Las autoridades coordinaron acciones para reforzar el abastecimiento de agua, asegurar la zona y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, aunque se confirmaron daños materiales considerables, incluidos vehículos, herramientas y pertenencias de terceros, como el caso de un vecino que perdió su auto dentro de un taller colindante.

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Las causas exactas del incendio permanecen bajo investigación. Un vecino señaló que el siniestro habría sido provocado por indigentes, pero esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Canales de emergencia

Ante un incendio, los ciudadanos pueden comunicarse de inmediato con los siguientes canales de emergencia:

SAMU: Atiende urgencias médicas y traslados, por lo cual puedes comunicarte al 106 .

Bomberos: Responde a incendios, explosiones y rescates. Teléfono 116 .

Policía Nacional del Perú (PNP): Brinda apoyo policial y control del orden al 105.

Estos números permiten una respuesta rápida y coordinada ante situaciones críticas, facilitando la labor de los equipos de emergencia y contribuyendo a la protección de vidas y bienes.