Keiko Fujimori consigue la Presidencia al imponerse con 49.641 votos, una diferencia mayor que sus últimas derrotas

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha obtenido la Presidencia por primera vez tras superar por 49.641 votos a su rival Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en la segunda vuelta, según el conteo oficial al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El margen supera las diferencias que la dejaron fuera de la presidencia en los dos comicios anteriores. En 2011, Ollanta Humala alcanzó 7.937.704 votos (51,449%), mientras que ella sumó 7.490.647 (48,551%), lo que representó una diferencia de 447.057 votos.
En 2016, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) obtuvo 8.555.880 votos (49,9%) y quedó nuevamente en segundo lugar frente a Pedro Pablo Kuczynski, quien recibió 8.596.937 votos (50,1%), con una diferencia de 41.057 votos.
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En 2021, Pedro Castillo, de Perú Libre, reunió 8.836.380 votos (50,126%), solo 44.263 más que los 8.792.117 obtenidos por la lideresa del partido naranja (49,874%).
La elección de este año, sin embargo, cambió el rumbo de la política, quien llegó a la contienda sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, de quien se divorció en 2022; y libre de un proceso judicial por lavado de dinero, del que resultó absuelta por una sentencia del Tribunal Constitucional.
Fujimori ha pedido superar la confrontación, anunció que su equipo incluirá figuras ajenas a su partido y prometió resultados en los primeros meses de gestión. “Esta elección ya acabó. Ahora lo que tenemos que fijarnos es qué vamos a hacer los próximos cinco años”, afirmó al agradecer el respaldo ciudadano.
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La virtual mandataria también ofreció convocar a profesionales independientes para integrar su gabinete y sostuvo que su prioridad será recuperar la seguridad, reactivar el Estado y tender puentes con los sectores que no respaldaron su candidatura.
“Gracias a Puno”
Solo días antes, el jefe de personeros de la agrupación, Luis Dyer, atribuyó la virtual a los resultados obtenidos en la región de Puno, donde la postulante enfrenta rechazo y no realizó el cierre de campaña.
En diálogo con Perú21, destacó el desempeño en la zona altiplánica, donde alcanzaron el 85% de las mesas y lograron reunir 95 mil votos, cifra que calificó como “el récord histórico del fujimorismo”.
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Señaló que Juntos por el Perú “quiere vender” la idea de que Fujimori “ganó por los votos del extranjero” y no en el país. “Pero no. Ganamos por Puno”, afirmó al remarcar que en Cusco el partido también obtuvo resultados destacados, con 155 mil votos.
Puno, escenario de la jornada más sangrienta de protestas durante la administración de la expresidenta Dina Boluarte —a quien Fujimori respaldó—, ha manifestado rechazo a la candidata a través de Alexander Pilco, secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), quien anunció que el sindicato no reconocerá la legitimidad del retorno fujimorista.
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