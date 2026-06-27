Kenji Fujimori asistió a la Marcha del Orgullo 2026: “Todos somos iguales, somos humanos”

Durante la Marcha del Orgullo, un asistente es entrevistado sobre la ley de identidad de género para mujeres trans y su respuesta fue un llamado a la igualdad: "Todos somos seres humanos, todos necesitamos el mismo trato". (Crédito: INFOBAE PERÚ)
El excongresista Kenji Fujimori, hermano menor de la candidatada Keiko Fujimori, participó en la Marcha del Orgullo 2026, que se desarrolló en Lima, teniendo como punto de concentración la avenida Peruanidad en el Campo de Marte. El evento reunió a colectivos LGBTIQ+ y ciudadanos que se sumaron a la jornada de visibilidad y reivindicación de derechos.
El menor de los Fujimori llegó acompañado de su esposa y lució accesorios con los colores de la bandera LGBTI+, en medio del desplazamiento de los participantes por las principales vías del Cercado de Lima, donde se realizaron actividades culturales, mensajes de activismo y expresiones artísticas propias de la marcha.
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“Todos somos iguales”
Durante su participación, Kenji Fujimori fue abordado por asistentes que le consultaron sobre temas vinculados a la identidad de género y la situación de las personas trans. En ese contexto, el excongresista sostuvo que “todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos necesitamos el mismo trato”.
Asimismo, agregó que “siempre hay que defender la igualdad”, reiterando su postura en favor del respeto y la no discriminación. Sus declaraciones fueron recogidas por los asistentes durante el recorrido de la marcha, que continuó con normal desarrollo en la Alameda 28 de Julio, en el Cercado de Lima, donde se concentraron distintas organizaciones sociales y participantes independientes.
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Recorrido de la Marcha del Orgullo 2026
La Marcha del Orgullo 2026 en Lima se desarrolla desde el Campo de Marte, en la avenida de la Peruanidad, punto tradicional de concentración ubicado en el distrito de Jesús María. Desde primeras horas del día, diversos colectivos LGBTIQ+ y organizaciones civiles se han reunido en la zona para participar de actividades previas y expresiones artísticas.
De acuerdo con la ruta establecida por los organizadores, la movilización avanza por importantes vías de la capital como las avenidas Guzmán Blanco, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega y 28 de Julio, antes de retornar al punto de inicio, donde se prevé el cierre del evento con actividades culturales y mensajes de cierre.
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El recorrido se realiza con apoyo de medidas de seguridad y desvíos de tránsito en las zonas aledañas debido a la gran concentración de personas. La marcha, que se desarrolla de manera pacífica, continúa como una de las principales expresiones públicas por la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el país.
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