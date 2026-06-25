Rafael López Aliaga no acudió a entrega de credenciales del JNE y mantiene su decisión de no asumir como senador

Este video documenta la ceremonia oficial de entrega de credenciales a senadores y representantes electos para el Parlamento Andino, con miras a las Elecciones Generales 2026. Las imágenes muestran a un orador en un podio, una audiencia en un auditorio y a los nuevos funcionarios recibiendo sus documentos acreditativos en el escenario. Entre los presentes se identifica a Alejandro Muñante Barrios. El evento se desarrolla en un espacio institucional con banderas nacionales.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no asistió este 25 de junio a la ceremonia oficial de entrega de credenciales a los senadores electos realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el distrito limeño de Miraflores. El acto marca un paso clave en la implementación de la bicameralidad en el Congreso del Perú y la acreditación de las nuevas autoridades legislativas para el periodo 2026-2031.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien brindó un discurso de bienvenida antes de iniciar el llamado oficial de los senadores electos y representantes al Parlamento Andino. El día de mañana será el turno de los diputados.

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Durante el protocolo de acreditación, se anunció el nombre de Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla como senador electo por el distrito único de Renovación Popular. Sin embargo, el exalcalde de Lima no se encontraba presente en el evento, por lo que el acto continuó con el llamado al resto de integrantes de su agrupación política.

JNE mantiene la proclamación y entrega de credenciales pese al pedido de López Aliaga

La ausencia de López Aliaga ocurre luego de que comunicara al JNE su decisión de no juramentar como senador, pese a haber sido proclamado oficialmente como representante electo para el periodo 2026-2031.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, emite un discurso con credenciales para electos, al que Rafael López Aliaga no llegó debido a su negativa de asumir el escaño en el nuevo Congreso bicameral del Perú (Infobae Perú)

El líder de Renovación Popular, quien obtuvo una de las votaciones más altas dentro de la lista nacional de senadores de su partido, presentó un documento solicitando que no se continúe con el proceso de acreditación. No obstante, el organismo electoral respondió que la proclamación de resultados ya había sido realizada y que sus funciones consisten en reconocer oficialmente la voluntad expresada por los electores.

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En consecuencia, el acta correspondiente ya fue remitida al Congreso de la República y la credencial electrónica fue notificada al personero legal de Renovación Popular.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, había explicado previamente que cualquier decisión posterior a la proclamación corresponde al ámbito del Parlamento. “Si un senador o representante no quisiera seguir en esa representación, luego de la proclamación y la entrega de credenciales, la juramentación se realiza ante el Congreso. A partir de ese momento, ya no es competencia del Jurado Nacional de Elecciones”, señaló en diálogo con la prensa peruana.

Asimismo, precisó que la figura del accesitario no se activa automáticamente por una decisión personal de no asumir, sino únicamente ante causales establecidas por la normativa, como fallecimiento, condena por delito doloso o inhabilitación política.

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En el documento presentado ante el JNE, López Aliaga sostuvo que su decisión de no asumir el escaño en el Senado no significa apartarse de la actividad política. Argumentó que continuará vinculado a su partido y mencionó que, según el estatuto de Renovación Popular, el presidente de la organización política preside el grupo parlamentario conformado por senadores y diputados electos.

“Desde el Congreso podamos impulsar nuestras iniciativas partidarias y las del pueblo peruano, así como nuestro programa político y de gobierno”, indicó en su escrito.

Además, vinculó su decisión con sus cuestionamientos al desarrollo de la primera vuelta de las elecciones generales, señalando presuntas irregularidades relacionadas con fallas logísticas ocurridas durante la jornada electoral del 12 de abril.

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“Tengo la firme decisión de conseguir justicia en nombre de los cientos de miles de peruanos que nos dieron su voto”, expresó en el documento.

López Aliaga busca retornar a la política municipal

El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga habla durante una manifestación contra los organismos electorales y los resultados que lo dejan fuera de la segunda vuelta, este lunes en Lima (Perú). EFE/ John Reyes

Tras descartar asumir la curul en el Senado, López Aliaga confirmó que participará en las próximas elecciones municipales como candidato a teniente alcalde de Lima Metropolitana en la fórmula encabezada por Luis Rubio Idrogo, presidente del Concejo Directivo del Sistema Metropolitano de La Solidaridad (SISOL).

Cabe recordar que López Aliaga dejó la alcaldía de Lima en octubre de 2025 para postular a la Presidencia de la República. Luego de no superar la primera vuelta electoral, el JNE aceptó su renuncia y encargó la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima a Renzo Reggiardo, quien completará el periodo municipal 2023-2026.

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