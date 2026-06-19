PetroTal, la empresa petrolera más importante del Perú, vale hoy la mitad que hace un año

El Lote 95 sufrió caídas de producción hasta 12.000 barriles diarios por demoras en permisos regulatorios y por dificultades logísticas, según Manolo Zúñiga.

PetroTal, compañía operadora del Lote 95, principal yacimiento petrolero en la Amazonía peruana, reconoció que su valor de mercado cayó a 320 millones de dólares, la mitad de lo que registraba hace un año.

El presidente ejecutivo de la compañía, Manolo Zúñiga, anticipó en Perú Energía 2026 que no será hasta el primer trimestre de 2027 cuando la empresa logre recuperar los niveles de producción previos a la crisis, proyectando un rebote a 25.000 barriles diarios, aunque todavía lejos de los 50.000 que en algún momento se estimaron como potencial máximo para el Campo Bretaña.

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El valor de mercado de PetroTal se desploma

La caída en el valor de PetroTal -que cotiza en las bolsas de Londres, Toronto y el mercado OTC de Nueva York- responde a una combinación de factores, entre ellos la disminución de la producción y los menores precios internacionales del crudo.

Durante 2025, la compañía logró una producción promedio anual de 19.473 barriles diarios y un volumen total de 7,1 millones de barriles, lo que representó un crecimiento de 9,2% respecto a 2024.

Sin embargo, hubo periodos en los que la producción descendió hasta los 12.000 barriles diarios debido a la demora en la aprobación de permisos regulatorios y a dificultades logísticas, explicó el CEO.

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PetroTal informó que invirtió USD 675 millones en el Lote 95 y prevé destinar hasta USD 1.500 millones para completar el desarrollo del Campo Bretaña.

La empresa prevé que tras la reanudación de la perforación de nuevos pozos y la ampliación de la capacidad de tratamiento de fluidos, podrá alcanzar nuevamente los 25.000 barriles diarios en 2027.

Las proyecciones de producción para el Campo Bretaña han sido ratificadas por consultoras internacionales. En 2025, Netherland, Sewell & Associates, Inc. situó el potencial del yacimiento en 35.000 barriles diarios.

No obstante, la propia compañía ha señalado en presentaciones públicas que con una nueva modificación del estudio ambiental (MEIA), el campo podría llegar a los 50.000 barriles diarios.

Producción en ascenso, pero con episodios de caída

PetroTal opera dos lotes petroleros en la selva peruana. El Lote 95, en Loreto, concentra la mayor parte de la producción histórica y las inversiones de la compañía. El Lote 131, ubicado entre Huánuco y Ucayali y gestionado a través de la filial Ucawa Energy, incluye el Campo Los Ángeles.

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Este segundo bloque registró una producción de 417 barriles diarios en el primer trimestre de 2026, con una capacidad instalada de 5.500 barriles diarios. La empresa busca optimizar la integración energética entre ambos lotes para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos.

En 2025, PetroTal produjo en promedio 19.473 barriles diarios y alcanzó 7,1 millones de barriles, un volumen 9,2% superior al de 2024.

Dos lotes, un solo objetivo: eficiencia y expansión

Entre los principales obstáculos para su operación, PetroTal mencionó los efectos de la naturaleza, como inundaciones y sequías, además de problemas sociales y regulatorios.

La compañía ha invertido 675 millones de dólares en el desarrollo del Lote 95, donde se ubica el Campo Bretaña, y planea destinar hasta 1.500 millones de dólares para completar el desarrollo del yacimiento.

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Parte de la estrategia para mantener la paz social ha sido la implementación de un fondo social equivalente al 2,5% del valor de la producción en el distrito de Puinahua, porcentaje superior al mínimo legal.

“Hemos tenido muchos temas sociales y hace tres años que no hay problema social. Tenemos total paz. No es que no fastidien, pero hay total paz. Y es gracias al canon y al Fondo Social 2.5″, dijo.

PetroTal mantiene 306.000 barriles almacenados desde hace cuatro años en el Oleoducto Norperuano sin poder cobrarlos por la situación financiera de Petroperú.

Petroperú le debe 306.000 barriles de crudo a PetroTal

Otra de las mayores dificultades para PetroTal es la imposibilidad de utilizar el Oleoducto Norperuano (ONP) por restricciones operativas y acumulación de deuda.

La empresa, según el portavoz, mantiene 306.000 barriles almacenados en el oleoducto desde hace cuatro años, sin poder cobrarlos debido a la situación financiera de Petroperú.

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Actualmente, el ONP se encuentra saturado, con 2,5 millones de barriles acumulados, lo que impide el despacho eficiente de nuevos volúmenes, relató el CEO. El sistema requiere grandes acumulaciones de crudo para cargar un solo tanquero, lo que genera demoras prolongadas y riesgos financieros considerables.

Ante este escenario, PetroTal ha optado por exportar su producción a través de Brasil, lo que encarece la logística y limita la capacidad de respuesta ante fluctuaciones del mercado.

Vale precisar que el Gobierno peruano ha iniciado un proceso de reorganización del ONP, con la intención de transferir la operación al sector privado, en busca de una solución estructural que permita reactivar el flujo petrolero en la Amazonía y asegurar el pago a las empresas productoras.

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