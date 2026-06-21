Perú

ProInversión rechaza abandono a Petroperú y asegura atención a todas las alertas: más de 150 comunicaciones fueron evaluadas

La petrolera estatal remitió entre abril y junio reportes sobre riesgos operativos, financieros y de abastecimiento en el proceso de reorganización

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La agencia respondió a los cuestionamientos de Fenpetrol sobre la reorganización de Petroperú y defendió sus funciones directas en la estructuración de bloques patrimoniales.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) rechazó las acusaciones sobre una supuesta falta de atención a las alertas enviadas por Petroperú en el marco del proceso de reorganización patrimonial y operativa.

Según la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más de 150 comunicaciones remitidas por la petrolera estatal en los últimos dos meses han sido evaluadas y atendidas con criterios técnicos, en cumplimiento de los plazos establecidos.

Proceso de reorganización bajo supervisión estatal

En respuesta a las declaraciones de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (Fenpetrol), ProInversión subrayó que la conducción técnica integral de la reorganización patrimonial de Petroperú corresponde exclusivamente a la agencia, de acuerdo con el Decreto de Urgencia 010-2025.

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La entidad detalló que la identificación, evaluación y estructuración de bloques patrimoniales son funciones directas de ProInversión, aunque aseguró que la petrolera estatal participa de manera articulada, aportando información y conocimiento técnico sobre sus activos y operaciones.

Proinversion
ProInversión señaló que Petroperú mantiene la responsabilidad directa sobre la operatividad de sus instalaciones.

Evaluación y atención de alertas

El comunicado menciona que, entre abril y junio, Petroperú envió múltiples documentos oficiales a ProInversión y otras entidades estatales, en los que alertó sobre riesgos operativos, financieros y de abastecimiento.

De acuerdo con ProInversión, todas estas comunicaciones han sido objeto de análisis técnico, sin descuidar el objetivo central del proceso de reorganización.

La agencia puntualizó que “las más de 150 comunicaciones remitidas por Petroperú en los últimos dos meses vienen siendo evaluadas y atendidas siguiendo criterios técnicos y dentro de los plazos correspondientes”.

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Responsabilidad en la gestión operativa

En relación con la operatividad de las instalaciones, ProInversión sostuvo que la responsabilidad directa recae sobre Petroperú, conforme al marco normativo vigente.

La unidad adscrita al MEF aclaró que las medidas adoptadas desde el Estado, mediante los decretos de urgencia 010-2025 y 003-2026, buscan mitigar riesgos de una crisis energética nacional y asegurar el abastecimiento de hidrocarburos.

Petroperu
El proceso de reorganización de Petroperú apunta a lograr la autosostenibilidad financiera para 2032 y a reducir la dependencia de recursos públicos.

Sin embargo, estas disposiciones no sustituyen las funciones de gestión de inventarios, contratos y pagos, que corresponden exclusivamente a la empresa estatal.

Finalmente, la agencia estatal ProInversión reiteró su compromiso de garantizar que cualquier decisión respecto a Petroperú se adopte “de manera técnica, responsable y en resguardo de los intereses del país”.

Desde la agencia destacaron la importancia de mantener una comunicación permanente y transparente con las entidades involucradas en el proceso, incluyendo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y otros organismos estatales.

¿Qué es ProInversión?

ProInversión es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Estado peruano, encargada de gestionar proyectos de inversión y promover asociaciones público-privadas.

En 2025, el gobierno dispuso mediante el Decreto de Urgencia 010-2025 la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú, la empresa estatal petrolera, otorgando a ProInversión la conducción técnica y administrativa de este proceso.

El objetivo es que Petroperú alcance la autosostenibilidad financiera para 2032, dejando de depender de recursos públicos. ProInversión gestiona la reestructuración para fortalecer la estructura patrimonial de la compañía y facilitar financiamiento, con la meta de transformar la empresa en una corporación eficiente y sostenible.

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