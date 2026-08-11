Se filtaron detalles reveladores de la discusión entre Yoshimar Yotún y Diego Enríquez en Sporting Cristal vs Universitario

El periodista Jean Martín Dueñas contó los pormenores del cruce entre ambos jugadores 'celestes' en el encuentro en el estadio Monumental. (Video: Enredadosc)

Guardar

El último partido entre Sporting Cristal y Universitario en el estadio Monumental dejó varias secuelas en ambos equipos, no solo por el resultado, sino por la tensión que se vivió dentro y fuera del campo. La jornada estuvo marcada por discusiones encendidas y episodios de alta tensión entre los propios compañeros, especialmente después del gol de Gianluca Lapadula que alteró los ánimos.

Durante el desarrollo del cotejo, uno de los momentos más llamativos surgió tras el tanto del empate. Diego Enríquez, arquero del cuadro ‘celeste’, tuvo un encuentro candente con Yoshimar Yotún, capitán del equipo, por razones que en principio se desconocían.

PUBLICIDAD

Según el periodista Jean Martín Dueñas, el cruce de palabras no se quedó en simples reproches y contó el motivo del inconveniente. “Se putearon, obviamente, como todos los vieron, con ‘ajos’, ‘cebollas’, lo que ustedes se imaginan. Pero el tema empieza porque Diego le reclama a Lutiger y a Díaz su desatención en el gol”, relató en el programa de YouTube, Enredadosc, sobre el ambiente tenso que se vivió en esos minutos. En ese contexto, ‘Yoshi’ intentó calmar la situación, pero terminó enfrentándose verbalmente con Enríquez, quien no se quedó callado ante el reclamo.

En medio de la discusión, el mediocampista empujó a Enríquez, y fue necesaria la intervención del árbitro Sebastián Lozano para evitar que el altercado pasara a mayores. El árbitro decidió separar a los jugadores, en colaboración con Leandro Sosa, y los condujo hacia los vestuarios, poniendo fin a la disputa en el campo, aunque los ánimos siguieron caldeados tras el pitazo final. Inclusive, Enríquez intentó continuar la confrontación en el campo tras el gol, pero fue contenido por Martín Távara antes de que el conflicto escalara.

PUBLICIDAD

Se filtaron detalles reveladores de la discusión entre Yoshimar Yotún y Diego Enríquez en Sporting Cristal vs Universitario. - créditos: A Presión / Paloma Del Solar

La tensión no se disipó en el vestuario. El periodista describió que, una vez dentro, Diego Enríquez continuaba visiblemente alterado por lo sucedido. Fue entonces cuando Yoshimar Yotún tomó la iniciativa y alzó la voz para pedir disculpas públicamente a su compañero, reconociendo que su reacción en el campo no había sido la adecuada. “Quiero pedirle disculpas a Diego por lo que pasó”, dijo el capitán, gesto que fue aceptado por el guardameta, lo que permitió restablecer la calma en el grupo.

La escena en el vestuario cerró el episodio, según el relato del comunicador, con un abrazo entre los jugadores y el compromiso de dejar atrás el incidente. La rápida reconciliación evitó que la discusión tuviera consecuencias más graves para la convivencia del plantel.

PUBLICIDAD

Yoshimar Yotún sobre la fuerte discusión con Jairo Concha

El partido también dejó otro episodio tenso entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha, volante de Universitario. A los 29 minutos, ‘Yoshi’ cometió una fuerte falta que dejó a Concha tendido en el suelo. La reacción posterior elevó el nivel de tensión: el capitán ‘rimense’ empujó del cuello a su rival durante, una acción que fue observada por el árbitro Sebastián Lozano, quien respondió con una tarjeta amarilla para Yotún.

Ambos jugadores protagonizaron un tenso momento en el duelo entre Universitario y Sporting Cristal (L1 Max)

Tras el partido, Yoshimar restó importancia al enfrentamiento y aclaró ante los medios que la relación con ‘Jairoco’ se mantiene intacta fuera de la cancha. “Jairo es mi hermano, hemos compartido mucho en la selección. Obviamente cada uno defiende sus colores, pero nada, a Jairo yo lo quiero un montón, no pasa nada”, aseguró en zona mixta.

PUBLICIDAD

En ese mismo episodio, Yoshimar Yotún también encaró a Aldo Corzo, defensa de Universitario que se encontraba en la banca de suplentes, cuando este discutía con Jairo Concha, mostrando la intensidad con la que se vivieron los minutos finales del primer tiempo. La suma de estos roces evidencia que el clásico peruano trasciende lo futbolístico y expone a los protagonistas a una presión constante.