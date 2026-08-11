Magaly Medina cuestiona el regreso de La Bella Luz a los escenarios tras reciente escándalo: “Hipócritas mosquitas muertas”

Magaly Medina muestra su total indignación al presentar imágenes donde las integrantes de 'La Bella Luz' habrían parodiado en pleno concierto la agresión que sufrió su compañera Naldy Saldaña. La conductora califica el acto de 'irrespetuoso' y 'asqueroso'. ATV/ Magaly TV: La Firme.

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La periodista Magaly Medina expresó duras críticas hacia dos integrantes de la agrupación musical La Bella Luz luego de presentarse en Tarapoto pese a la reciente denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector César Sánchez.

“La Bella Luz tuvo la desatinada idea de aparecer este fin de semana. Si bien es cierto, tienes contratos, pero en circunstancias como esta, deber guardar un poco de figura discreta. Por que además, la gente no sabía cómo reaccionar. Ellos fueron a este concierto a victimizarse, a lloriquear, a tratar de que los vean tristes. Pero, por otro lado, su discurso paracía revanchista”, indicó la conductora.

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Las declaraciones de Medina, emitidas en su programa televisivo, apuntaron directamente al comportamiento que exhibieron las cantantes durante el espectáculo y la manera en que abordaron la situación de su excompañera.

De acuerdo con las imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina, dos integrantes de La Bella Luz habrían adoptado actitudes que la periodista calificó como irrespetuosas frente al delicado contexto que atraviesa la agrupación. Para Medina, el comportamiento de las artistas representó una burla hacia la agresión denunciada públicamente por Naldy Saldaña. “Son unas hipócritas mosquitas muertas”, declaró Medina, cuestionando la coherencia entre las muestras públicas de solidaridad y las actitudes exhibidas en el escenario.

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En la emisión, Magaly Medina mostró fragmentos del concierto donde, según su interpretación, las cantantes habrían ridiculizado la situación de Naldy Saldaña. “Hay un momento que estas dos chicas comenzaron como a ridiculizar a la intérprete, como tratando de burlarse y caricaturizar aquellos videos indignantes y asquerosos que todos hemos visto y que no deberían ser motivo de burla porque cualquiera de ellas pudo estar expuestas”, sostuvo la periodista. Las imágenes rápidamente circularon en redes sociales, generando debate entre seguidores del grupo y usuarios que respaldaron la postura crítica.

Magaly Medina critica el regreso a los conciertos de La Bella Luz tras reciente escándalo.

Regreso inesperado

El incidente cobró relevancia porque ocurrió solo un día después de que todas las integrantes de La Bella Luz manifestaron públicamente solidaridad con Naldy Saldaña. En una conferencia de prensa previa al concierto, las artistas aparecieron visiblemente conmovidas y se solidarizaron con la afectada. Medina recordó este episodio y lo contrastó con el comportamiento observado en Tarapoto, lo que motivó su severo cuestionamiento.

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“Son unas hipócritas y mosquitas muertas que en la conferencia de prensa todas lloriqueaban; sin embargo, cuando tienen la oportunidad de salir ante el público, lo primero que hacen es burlarse de la compañera caída”, enfatizó Magaly TV.

Magaly Medina deja entrever supuestas burlas tras polémica escena de integrantes de La Bella Luz sobre Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

La denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector de la agrupación, César Sánchez, puso en el centro de la discusión la situación interna de La Bella Luz y la respuesta del entorno artístico. Tras la intervención de las autoridades en los locales vinculados al grupo, la presión mediática aumentó y la expectativa respecto a la postura de las integrantes se intensificó. En el concierto realizado en Tarapoto, la atención se concentró no solo en la música, sino en la manera en que las artistas abordarían la denuncia y la reacción del público ante el escándalo.

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Durante la presentación, varias integrantes rompieron en llanto sobre el escenario, gesto que fue percibido por algunos asistentes como una muestra de apoyo a Naldy Saldaña. No obstante, la interpretación de Magaly Medina y de parte de la audiencia fue distinta, señalando una supuesta contradicción entre las muestras de dolor y las actitudes posteriores. En redes sociales, usuarios criticaron la reacción de las cantantes, recordando que la verdadera víctima del caso es Naldy y cuestionando si el llanto respondía a una expresión auténtica o a una estrategia comunicacional.

La Bella Luz, reconocida por su trayectoria en la cumbia peruana, enfrenta así uno de los episodios más complejos de su historia reciente. El escándalo generado por la denuncia de Naldy Saldaña y las repercusiones mediáticas han puesto en entredicho la imagen pública del grupo y la relación entre sus integrantes. Las críticas de Magaly Medina se suman a un clima de tensión, donde la opinión pública observa atentamente cada movimiento del entorno artístico.

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Magaly Medina deja entrever supuestas burlas tras polémica escena de integrantes de La Bella Luz sobre Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.