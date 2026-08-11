¿Qué significa que tres sismos hayan ocurrido en Piura en solo 45 minutos? El IGP despeja la duda

El Instituto Geofísico del Perú informó que tres sismos se registraron en 45 minutos en la región Piura durante la madrugada del 11 de agosto de 2026.

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Tres sismos sacudieron la región de Piura en un intervalo de solo 45 minutos la madrugada de hoy, martes 11 de agosto, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este fenómeno llamó la atención de la población local, que percibió los temblores en la zona de Sechura, al suroeste de la provincia. ¿Qué implican estos eventos y cuál es su verdadera relevancia? El presidente del organismo, Hernando Tavera, aclara el sentido técnico y geográfico de estos episodios.

De acuerdo con los reportes oficiales, el IGP consignó tres movimientos telúricos entre las 3:00 y las 3:45 de la mañana. El primero, de magnitud 4.9, se localizó a 64 kilómetros al suroeste de Sechura, con una profundidad de 24 kilómetros. El segundo, apenas dos minutos después, presentó una magnitud de 4.0 y se ubicó a 61 kilómetros al suroeste de la misma ciudad, con 34 kilómetros de profundidad. El tercero, registrado a las 3:45, alcanzó los 4.1 grados de magnitud y su epicentro estuvo a 67 kilómetros al suroeste de Sechura, a 23 kilómetros bajo la superficie.

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Las intensidades percibidas por la población oscilaron entre II y III en la escala local, mientras que el IGP publicó los detalles técnicos de cada evento a través de sus plataformas digitales, permitiendo el acceso público a la información de cada sismo.

El segundo sismo reportado por el IGP tuvo magnitud 4,0, se produjo a las 03:02:05 y se ubicó a 61 kilómetros al suroeste de Sechura. (Andina)

El contexto sísmico

Hernando Tavera, presidente de el IGP, explicó en diálogo con Infobae que “cada año reportamos la ocurrencia de más de ochocientos sismos a nivel nacional y el setenta por ciento ocurre frente a la zona costera del Perú”.

Según Tavera, la franja costera, que se extiende desde Tumbes hasta Tacna, constituye la principal fuente sismogénica del país, donde se originan movimientos de diversas magnitudes y profundidades.

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El especialista enfatizó que estos eventos no corresponden a un fenómeno inusual ni a la presencia de un enjambre sísmico. “No tiene nada que ver con eso. Simplemente, es parte de la actividad sísmica que siempre ocurre frente a la zona costera”, aseguró.

Tavera señaló que casos similares se reportan en zonas como Ica y Arequipa, donde la frecuencia de los sismos en cortos periodos no representa una anomalía dentro de la dinámica geológica local.

El tercer sismo en Sechura fue de magnitud 4,1, ocurrió a las 03:45:49 y presentó una intensidad II-III, según el IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cinturón de Fuego del Pacífico

Consultado sobre el sentido que puede atribuirse a la sucesión de tres temblores en menos de una hora, Tavera precisó que la única interpretación válida es la ubicación del país en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta.

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Además, remarcó que ni la ciencia ni las autoridades pueden anticipar con certeza lo que ocurrirá después de estos eventos, ya que la región se caracteriza por su alta actividad geológica. “Sabemos que está ocurriendo en una zona sísmicamente activa. No tenemos control sobre la ocurrencia de los sismos, lo que sí podemos controlar es no ser afectados por ellos”, subrayó.

La información técnica publicada por el Instituto Geofísico del Perú detalla que las profundidades de los tres sismos variaron entre 23 y 34 kilómetros, mientras que las magnitudes oscilaron entre 4.0 y 4.9. Los epicentros se localizaron sistemáticamente al suroeste de Sechura, en la provincia de Piura. Las intensidades, medidas según la escala local, se ubicaron entre los niveles II y III, lo que implica una percepción leve o moderada por parte de la población.

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IGP advirtió que los peruanos siempre debemos estar preparados ante un sismo de gran magnitud

El organismo científico nacional reiteró la importancia de consultar los enlaces específicos de cada evento disponibles en su plataforma digital, que contienen coordenadas geográficas, referencias de ubicación y la intensidad percibida.

Recomendaciones de Indeci ante un sismo

Ante la sucesión de varios sismos en corto tiempo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundió una serie de recomendaciones para la ciudadanía. Entre ellas, identificar zonas seguras dentro y fuera de las viviendas, disponer de una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio y documentos personales, participar en simulacros y revisar conexiones eléctricas y de gas tras un evento sísmico.

Las autoridades instaron a la población a informarse únicamente por canales oficiales y a no propagar rumores ni datos no verificados. El IGP mantiene actualizada a la comunidad con reportes técnicos y enlaces públicos, reforzando la transparencia y el acceso a información científica confiable.

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Para Hernando Tavera, la reflexión central recae en la preparación y la prevención. “Lo que tenemos que prestar atención no es a que los sismos estén ocurriendo, porque los sismos van a ocurrir. De lo que sí tenemos control es en no ser afectados por esos sismos. Y ahí viene el trabajo que tenemos que hacer de preparación. Ese es el tema”, concluyó el presidente de el IGP durante su diálogo con Infobae.