Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Universitario se medirá con FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026. (FC Cajamarca)

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Se viene la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 y uno de los duelos más interesantes es el que protagonizarán Universitario de Deportes y FC Cajamarca. Los ‘cremas’ no tienen margen de error en su lucha por el título del segundo campeonato para seguir soñando con el tetracampeonato.

Universitario vs FC Cajamarca: día y hora del choque por el Torneo Clausura 2026

El duelo entre la ‘U’ y el cuadro cajamarquino está programado para este domingo 16 de agosto en el estadio Héroes de San Ramón por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.

En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 15:30 horas, permitiendo a los aficionados seguirlo en vivo. Para quienes se encuentren en Chile, Venezuela y Bolivia, el inicio está programado para las 16:30 horas, adaptándose a la diferencia horaria de la región. Por su parte, en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el encuentro dará comienzo a las 17:30 horas.

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Universitario visitará a FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026.

Dónde ver Universitario vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

La transmisión oficial del enfrentamiento entre Universitario y FC Cajamarca estará bajo la responsabilidad de L1 MAX, canal designado por la Liga 1 para cubrir el evento. Los aficionados podrán acceder a la señal a través de los servicios de televisión que incluyan L1 MAX en su grilla, lo que garantiza una amplia cobertura para quienes prefieren la pantalla tradicional.

Para quienes buscan alternativas digitales, la plataforma de streaming L1 Play permitirá seguir el partido desde dispositivos móviles, tabletas u ordenadores. El acceso a esta opción requiere una suscripción, brindando flexibilidad para ver el encuentro en cualquier lugar con conexión a internet.

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En paralelo, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento completo del choque. En su sitio web, los lectores encontrarán desde la previa y el minuto a minuto, hasta las incidencias más relevantes, los goles y un resumen detallado del compromiso una vez finalizado. De este modo, tanto quienes opten por la televisión como quienes prefieran seguir la información en línea tendrán a disposición todas las vías para no perderse ningún aspecto del partido.

Universitario volverá a jugar este domingo 16 de agosto ante FC Cajamarca por la quinta fecha del Clausura. La presencia de Edison Flores dependerá nuevamente de la decisión de Héctor Cúper. (Universitario de Deportes)

Así llegan Universitario y FC Cajamarca al duelo

Universitario de Deportes no está pasando por un buen momento y necesita reencontrarse con el triunfo para poder luchar por el Torneo Clausura 2026, su única posibilidad para ilusionarse con el tetracampeonato. Héctor Cúper es uno de los cuestionados debido a la irregularidad de su equipo y con FC Cajamarca está obligado a sumar de a tres.

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La ‘U’ viene de un frío empate 1-1 con Sporting Cristal, Gianluca Lapadula metió gol para los ‘merengues’, pero la alegría no duró mucho debido a la anotación de Yoshimar Yotún de penal. Así se le escapó la victoria y ahora se encuentra en el octavo lugar con 7 puntos.

'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

Por su lado, El conjunto ‘cajacho’ consiguió una victoria inesperada en Arequipa al imponerse por 4-2 sobre Melgar en la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. El duelo inició equilibrado, pero fue Jhonny Vidales quien abrió el marcador a los 10 minutos para los locales. Poco después, el visitante tuvo la oportunidad del empate desde el punto de penal, pero Jorge Cabezudo detuvo el remate de Mauricio Arrasco. Sin embargo, Michel Rasmussen logró el empate para la visita tras un tiro de esquina.

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En el complemento, el desarrollo se inclinó a favor de FC Cajamarca. Mauricio Arrasco y Carlos Meza se asociaron para el segundo tanto, y Meza aumentó la cuenta de cabeza tras un disparo al travesaño. Melgar descontó por medio de Vidales, pero Meza selló el resultado. La victoria permitió a Cajamarca alcanzar los cuatro puntos y alejarse de la zona de descenso.