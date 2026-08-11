Corte de agua para este jueves 13 de agosto: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal anunció la interrupción temporal del servicio de agua potable para este jueves 13 de agosto en distintos sectores de Lima, debido a la ejecución de trabajos programados de mantenimiento en su red de distribución. La medida afectará a viviendas y establecimientos comerciales ubicados en las zonas contempladas en el cronograma de la empresa.
Ante esta situación, los usuarios deberán tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir sus actividades durante el periodo de restricción. La duración del corte dependerá de la zona intervenida, así como del horario establecido para el inicio de las labores y la posterior reposición del suministro.
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Sedapal recomendó a los ciudadanos revisar el cronograma oficial para identificar si su localidad se encuentra entre las áreas afectadas y conocer el tiempo estimado en que permanecerán sin el servicio.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Villa María del Triunfo
- P.J. Cercado Villa María
- Sector ACU (Asociación Central Unificada)
- A.H. Cerro Verde
- Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta)
- Mzs. F17, G17, F18, G18, J18A, H19, J19, H20, I20
- ACU Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20
- ACU Mzs. H21, I21, J21, H22, I22, I22A
- A. H. Las Torres de Villa Mz. G19B
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Lurigancho
- A. H. San Francisco de Ñaña
- APV San Francisco de Ñaña
- Asoc. Cerro Santo
- Agrup. Ladera del Inti
- CP Las Colinas
- CP Colinas de Jicamarca
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Cercado de Lima
Zonas
- P.J. Urb. Pando 3ra etapa
- C.H. Palomino
- P.J. Los Sauces
- Urb. Avep 2da etapa
- Urb. Palomino
- A.H. Luis Pardo
- Urb. Las Brisas 2da etapa
Cuadrante:
- Av. Venezuela
- Av. La Alborada
- Av. Bertello
- Jirón Santa Francisca
- Av. Santa Bernardita
- Todas las calles interiores a este cuadrante
Zonas
- Urb. Palomino
Cuadrante:
- Av. Venezuela
- Av. La Alborada
- Av. Bertello
- Jr. Santa Francisca
- Av. Santa Bernardita
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Consejos para ahorrar agua en casa
- Cierra el caño mientras te cepillas: Evita dejar correr el agua durante el cepillado. Abrirlo solo para enjuagarte puede reducir considerablemente el consumo diario.
- Reduce el tiempo en la ducha: Procura que los baños sean breves y cierra la llave mientras te enjabonas. También puedes colocar un recipiente para recoger el agua que sale mientras esperas que alcance la temperatura adecuada.
- Revisa posibles fugas: Verifica periódicamente caños, tuberías, inodoros y conexiones. Una filtración aparentemente pequeña puede representar varios litros desperdiciados durante el día.
- Usa la lavadora con carga completa: Aprovecha cada ciclo para lavar la mayor cantidad de ropa posible. Evita utilizar este electrodoméstico para pocas prendas, salvo que sea necesario.
- Reutiliza el agua cuando sea posible: El líquido empleado para lavar frutas y verduras puede servir para regar plantas o realizar tareas de limpieza, siempre que no contenga productos químicos.
- No uses agua potable para limpiar exteriores: Para lavar patios, veredas o vehículos, utiliza un balde en lugar de una manguera. De esta manera, tendrás mayor control sobre la cantidad empleada.
- Mantén una botella de agua en el refrigerador: Así evitarás dejar correr el caño mientras esperas que el líquido se enfríe.
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