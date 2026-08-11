Corte de agua para este jueves 13 de agosto: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La suspensión temporal responde a los trabajos preventivos de Sedapal, destinados a garantizar la calidad del servicio y mejorar la infraestructura encargada de la distribución de agua potable en Lima. – Créditos: Magnific.

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Sedapal anunció la interrupción temporal del servicio de agua potable para este jueves 13 de agosto en distintos sectores de Lima, debido a la ejecución de trabajos programados de mantenimiento en su red de distribución. La medida afectará a viviendas y establecimientos comerciales ubicados en las zonas contempladas en el cronograma de la empresa.

Ante esta situación, los usuarios deberán tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir sus actividades durante el periodo de restricción. La duración del corte dependerá de la zona intervenida, así como del horario establecido para el inicio de las labores y la posterior reposición del suministro.

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Sedapal recomendó a los ciudadanos revisar el cronograma oficial para identificar si su localidad se encuentra entre las áreas afectadas y conocer el tiempo estimado en que permanecerán sin el servicio.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

P.J. Cercado Villa María

Sector ACU (Asociación Central Unificada)

A.H. Cerro Verde

Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta)

Mzs. F17, G17, F18, G18, J18A, H19, J19, H20, I20

ACU Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20

ACU Mzs. H21, I21, J21, H22, I22, I22A

A. H. Las Torres de Villa Mz. G19B

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Lurigancho

A. H. San Francisco de Ñaña

APV San Francisco de Ñaña

Asoc. Cerro Santo

Agrup. Ladera del Inti

CP Las Colinas

CP Colinas de Jicamarca

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Cercado de Lima

Zonas

P.J. Urb. Pando 3ra etapa

C.H. Palomino

P.J. Los Sauces

Urb. Avep 2da etapa

Urb. Palomino

A.H. Luis Pardo

Urb. Las Brisas 2da etapa

Cuadrante:

Av. Venezuela

Av. La Alborada

Av. Bertello

Jirón Santa Francisca

Av. Santa Bernardita

Todas las calles interiores a este cuadrante

Zonas

Urb. Palomino

Cuadrante:

Av. Venezuela

Av. La Alborada

Av. Bertello

Jr. Santa Francisca

Av. Santa Bernardita

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

El corte de agua está programado para este 13 de agosto - Créditos: Magnific.

Consejos para ahorrar agua en casa

Cierra el caño mientras te cepillas: Evita dejar correr el agua durante el cepillado. Abrirlo solo para enjuagarte puede reducir considerablemente el consumo diario.

Reduce el tiempo en la ducha: Procura que los baños sean breves y cierra la llave mientras te enjabonas. También puedes colocar un recipiente para recoger el agua que sale mientras esperas que alcance la temperatura adecuada.

Revisa posibles fugas: Verifica periódicamente caños, tuberías, inodoros y conexiones. Una filtración aparentemente pequeña puede representar varios litros desperdiciados durante el día.

Usa la lavadora con carga completa: Aprovecha cada ciclo para lavar la mayor cantidad de ropa posible. Evita utilizar este electrodoméstico para pocas prendas, salvo que sea necesario.

Reutiliza el agua cuando sea posible: El líquido empleado para lavar frutas y verduras puede servir para regar plantas o realizar tareas de limpieza, siempre que no contenga productos químicos.

No uses agua potable para limpiar exteriores: Para lavar patios, veredas o vehículos, utiliza un balde en lugar de una manguera. De esta manera, tendrás mayor control sobre la cantidad empleada.

Mantén una botella de agua en el refrigerador: Así evitarás dejar correr el caño mientras esperas que el líquido se enfríe.