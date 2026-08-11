Rafael López Aliaga sigue en carrera: JEE rechaza tacha por intento de reelección encubierta

Rafael López Aliaga, miembro de la lista de Renovación Popular, aparece en un contexto de debate sobre la legislación electoral para las elecciones municipales de Lima. (FB/@Rafael López Aliaga)

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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente una tacha contra la candidatura del excandidato presidencial Rafael López Aliaga al cargo de primer regidor, que en los hechos es a la alcaldía de Lima debido a la renuncia de Luis Rubio.

Justamente, la tacha cuestionaba el intento explícito de López Aliaga de volver al sillón municipal a pesar de que ya había sido elegido para el periodo 2023-2026. Es decir, el intento de reelección encubierta.

Según la tacha presentada por el ciudadano José Manuel Vivanco Jaime, mientras Rubio encabezó la lista, el exalcalde podía sostener que participaba únicamente como regidor. No obstante, con la dimisión del primero antes del día de la votación, argumenta el tachante, la ciudadanía no elegirá a un burgomaestre que luego podría ser sucedido, sino que elegirá directamente a López Aliaga para ejercer la alcaldía.

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“La Constitución no establece simplemente que un alcalde se encuentra impedido de inscribirse con la denominación formal de candidato a alcalde. La norma constitucional prohíbe un resultado: la reelección inmediata”, se lee en el documento.

El ciudadano advierte también sobre el precedente que se sentaría si se no se refuta la interpretación de que la prohibición constitucional solo alcanza a quien figura formalmente como candidato a alcalde. Se crearía un quedaría habilitado un “mecanismo replicable” por cualquier alcalde del país: candidato a alcalde + alcalde saliente como primer regidor + renuncia anterior al sufragio.

Tacha contra Rafael López Aliaga

Ahora bien, el tachante es consciente de que el periodo de tachas contra la candidatura de Rafael López Aliaga venció en la primera semana de agosto. Sin embargo, de todos modos, solicitó que esta sea admitida debido a que la renuncia de Luis Rubio es un hecho sobreviniente posterior al referido periodo.

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Así las cosas solicitó que se declare fundada la tacha y se deje sin efecto la postulación del líder de Renovación Popular. Subsidiariamente, requirió que, en cualquier caso, se emita pronunciamiento de fondo sobre la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes.

JEE rechaza tacha

Como se mencionó, el periodo de tachas contra la candidatura de Rafael López Aliaga venció en la primera semana de agosto, por lo que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro desestimó de plano el pedido para que se deje sin efecto su postulación.

JEE rechaza tacha contra Rafael López Aliaga

“El ciudadano José Manuel Vivanco Jaime presentó su escrito de tacha recién el 10 de agosto de 2026, es decir, cuando el plazo previsto reglamentariamente para ejercer dicho mecanismo de control ciudadano había vencido. En ese sentido, la presentación de la tacha se efectuó de manera extemporánea, al haberse interpuesto fuera del plazo establecido en el artículo 35 del Reglamento”, se lee en la resolución.

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En el documento, el jurado también menciona que ya procedió a inscribir la candidatura de López Aliaga, así como la de los otros 38 postulantes a regidores.

“Por consiguiente, corresponde declarar IMPROCEDENTE la tacha interpuesta por el ciudadano José Manuel Vivanco Jaime contra la candidatura del ciudadano Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, por haber sido presentada fuera del plazo establecido en el artículo 35 del Reglamento, sin que corresponda emitir pronunciamiento respecto de los fundamentos de fondo expuestos en dicho escrito”, se lee.