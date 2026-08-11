Perú
Agregar Infobae enGoogle

Rafael López Aliaga sigue en carrera: JEE rechaza tacha por intento de reelección encubierta

La tacha fue desestimada por haberse presentado fuera de plazo, pese al argumento de que la renuncia de Luis Rubio configuraba una situación sobreviniente

Hombre de mediana edad con camisa polo azul y gorra azul con una letra R blanca
Rafael López Aliaga, miembro de la lista de Renovación Popular, aparece en un contexto de debate sobre la legislación electoral para las elecciones municipales de Lima. (FB/@Rafael López Aliaga)
Guardar

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente una tacha contra la candidatura del excandidato presidencial Rafael López Aliaga al cargo de primer regidor, que en los hechos es a la alcaldía de Lima debido a la renuncia de Luis Rubio.

Justamente, la tacha cuestionaba el intento explícito de López Aliaga de volver al sillón municipal a pesar de que ya había sido elegido para el periodo 2023-2026. Es decir, el intento de reelección encubierta.

Según la tacha presentada por el ciudadano José Manuel Vivanco Jaime, mientras Rubio encabezó la lista, el exalcalde podía sostener que participaba únicamente como regidor. No obstante, con la dimisión del primero antes del día de la votación, argumenta el tachante, la ciudadanía no elegirá a un burgomaestre que luego podría ser sucedido, sino que elegirá directamente a López Aliaga para ejercer la alcaldía.

PUBLICIDAD

“La Constitución no establece simplemente que un alcalde se encuentra impedido de inscribirse con la denominación formal de candidato a alcalde. La norma constitucional prohíbe un resultado: la reelección inmediata”, se lee en el documento.

El ciudadano advierte también sobre el precedente que se sentaría si se no se refuta la interpretación de que la prohibición constitucional solo alcanza a quien figura formalmente como candidato a alcalde. Se crearía un quedaría habilitado un “mecanismo replicable” por cualquier alcalde del país: candidato a alcalde + alcalde saliente como primer regidor + renuncia anterior al sufragio.

Tacha contra Rafael López Aliaga
Tacha contra Rafael López Aliaga

Ahora bien, el tachante es consciente de que el periodo de tachas contra la candidatura de Rafael López Aliaga venció en la primera semana de agosto. Sin embargo, de todos modos, solicitó que esta sea admitida debido a que la renuncia de Luis Rubio es un hecho sobreviniente posterior al referido periodo.

PUBLICIDAD

Así las cosas solicitó que se declare fundada la tacha y se deje sin efecto la postulación del líder de Renovación Popular. Subsidiariamente, requirió que, en cualquier caso, se emita pronunciamiento de fondo sobre la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes.

JEE rechaza tacha

Como se mencionó, el periodo de tachas contra la candidatura de Rafael López Aliaga venció en la primera semana de agosto, por lo que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro desestimó de plano el pedido para que se deje sin efecto su postulación.

JEE rechaza tacha contra Rafael López Aliaga
JEE rechaza tacha contra Rafael López Aliaga

“El ciudadano José Manuel Vivanco Jaime presentó su escrito de tacha recién el 10 de agosto de 2026, es decir, cuando el plazo previsto reglamentariamente para ejercer dicho mecanismo de control ciudadano había vencido. En ese sentido, la presentación de la tacha se efectuó de manera extemporánea, al haberse interpuesto fuera del plazo establecido en el artículo 35 del Reglamento”, se lee en la resolución.

En el documento, el jurado también menciona que ya procedió a inscribir la candidatura de López Aliaga, así como la de los otros 38 postulantes a regidores.

“Por consiguiente, corresponde declarar IMPROCEDENTE la tacha interpuesta por el ciudadano José Manuel Vivanco Jaime contra la candidatura del ciudadano Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, por haber sido presentada fuera del plazo establecido en el artículo 35 del Reglamento, sin que corresponda emitir pronunciamiento respecto de los fundamentos de fondo expuestos en dicho escrito”, se lee.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaRenovación PopularJNEReelección encubiertaperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Eclipse solar total 2026: link para verlo en vivo por YouTube desde Perú mañana 12 de agosto y desde qué hora

La transmisión mundial también se podrá ver a través del portal ESA Web TV, con seguimiento en tiempo real y explicaciones científicas

Eclipse solar total 2026: link para verlo en vivo por YouTube desde Perú mañana 12 de agosto y desde qué hora

Lin Shaye disfruta de la cultura y la cocina peruana: visitó la Huaca Pucllana, le encantó el lomo saltado y hasta paseó por la Vía Expresa

La estrella de Hollywood exploró sitios históricos de Lima, degustó platos típicos en restaurantes como Maido y Casa Tambo, y compartió su entusiasmo por la artesanía y el cariño del público peruano

Lin Shaye disfruta de la cultura y la cocina peruana: visitó la Huaca Pucllana, le encantó el lomo saltado y hasta paseó por la Vía Expresa

Renovación Popular habría usado más de S/ 345 mil del dinero público para su campaña electoral, según ONPE

El informe técnico de la ONPE revela contratos con consultores de propaganda electoral, asesores en elecciones primarias y productores de material audiovisual partidario, todos pagados con fondos estatales

Renovación Popular habría usado más de S/ 345 mil del dinero público para su campaña electoral, según ONPE

Temblor hoy en Perú EN VIVO: IGP reporta 3 sismos en Sechura durante la madrugada del 11 de agosto

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó varios movimientos sísmicos durante la madrugada de este martes 11 de agosto. Revisa aquí la magnitud, hora, epicentro, profundidad e intensidad de los últimos temblores registrados en el país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: IGP reporta 3 sismos en Sechura durante la madrugada del 11 de agosto

Intento de feminicidio en Iquitos: Mujer resulta con el 30 % de su cuerpo quemado tras ataque de su pareja

El director del hospital, Jehoshua López, detalló que la paciente toleró el traslado y fue estabilizada por el equipo de la Unidad de Trauma shock. El agresor fue detenido por las autoridades

Intento de feminicidio en Iquitos: Mujer resulta con el 30 % de su cuerpo quemado tras ataque de su pareja
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular habría usado más de S/ 345 mil del dinero público para su campaña electoral, según ONPE

Renovación Popular habría usado más de S/ 345 mil del dinero público para su campaña electoral, según ONPE

Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

Miembros de la JNJ renunciaron al CAL: Afirman que gremio ya no tiene competencia para suspenderlos

Fuerza Popular pagó diplomados con dinero del Estado, pero militantes reprobaron

Carlos Bruce sobre intención de voto que lidera Rafael López Aliaga: “Es un hipo y va a caer”

ENTRETENIMIENTO

Lin Shaye disfruta de la cultura y la cocina peruana: visitó la Huaca Pucllana, le encantó el lomo saltado y hasta paseó por la Vía Expresa

Lin Shaye disfruta de la cultura y la cocina peruana: visitó la Huaca Pucllana, le encantó el lomo saltado y hasta paseó por la Vía Expresa

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

Magaly Medina cuestiona el regreso de La Bella Luz a los escenarios tras reciente escándalo: “Hipócritas mosquitas muertas”

Korina Rivadeneira se pronuncia por primera vez tras confirmarse su separación de Mario Hart: “Ya todo pasó”

Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: la cronología de un triángulo amoroso que dio de que hablar

DEPORTES

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Boxeadora peruana detenida por ser inmigrante en Estados Unidos: el drama de Alessandra Pajuelo

Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿cuándo empieza la etapa eliminatoria?

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026