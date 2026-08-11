Carlos Bruce sobre intención de voto que lidera Rafael López Aliaga: “Es un hipo y va a caer”

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Carlos Bruce, candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, minimizó el ascenso de Rafael López Aliaga en una encuesta reciente de Datum que lo ubicó primero en intención de voto y sostuvo que el incremento en sus cifras de preferencias es solo a raíz de la coyuntura que rodea su candidatura.

En diálogo con Canal N, Bruce afirmó que la diferencia entre un primer estudio y el actual “sorprende” y admitió que “el salto es bien grande” en lo que respecta a las cifras de López Aliaga, que en la práctica postula para una reelección luego de que el candidato principal a la alcaldía, Luis Rubio, decidiera renunciar y dejara al líder de Renovación Popular y alcalde electo como su teniente alcalde.

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“Los que tenemos alguna experiencia en estos procesos electorales te dice que no es bueno crecer tan rápido, ¿no? y además, ha crecido por una coyuntura, un permiso que ha tenido para violar nada menos que la Constitución (...) Yo creo que es un “hipo”. Eso va a caer. Nada que sube tan rápido se sostiene. Pero vamos a verlo”, indicó al medio televisivo.

La encuesta que motivó las críticas de Bruce indican que Rafael López Aliaga cuenta con 21% de intención de voto, frente al 13% de Bruce. Detrás quedaron Francis Alison con 9 %, Daniel Urresti con 7 %, Samuel Daza con 6 %, José Paredes con 5 %, Ricardo Belmont con 5 %, Alberto Tejada con 2 %, Osvaldo Vargas con 2 % y otros con 4 %.

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, explicó durante una conferencia de prensa en Piura que la legislación prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, pero permite que estas autoridades postulen como primeros regidores. La figura genera cuestionamientos por los casos en los que el candidato a la alcaldía renuncia y el burgomaestre en funciones podría volver al cargo. Fuente: Canal N

Bruce en contra de postulación de López Aliaga

Bruce calificó la candidatura de Rafael López Aliaga como una “violación a la Constitución”, respondió. “Esa prohibición de la reelección está en la Constitución y el jurado considera que ellos no deben defender la Constitución, que eso es un tema del Congreso”, señaló.

Esto se debe a que López Aliaga ganó las elecciones pasadas a la alcaldía de Lima y debía terminar su mandato en 2026. Sin embargo, decidió renunciar a su cargo como alcalde para postular a la presidencia del Perú y, luego de perder en primera vuelta y ser electo como senador, renunció a ocupar su puesto en el Senado para postular como teniente alcalde de Lima para un periodo siguiente.

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En caso de que la lista de Renovación Popular gane las elecciones municipales del 2026, y al no tener un candidato como alcalde, será Rafael López Aliaga quien asuma el cargo. En la práctica, habrá accedido a un segundo periodo al mando de la Municipalidad de Lima pese a que una reelección está prohibida.

El candidato a la alcaldía por Somos Perú afirmó que la candidatura de López Aliaga es una “violación a la constitución”.

Justifican a López Aliaga

La diputada Norma Yarrow, secretaria general de Renovación Popular, reconoció la existencia de un vacío legal en la prohibición de reelección inmediata de alcaldes y defendió que la maniobra electoral de su partido —que deja al exalcalde Rafael López Aliaga como candidato a la alcaldía de Lima— no infringe ninguna norma vigente.

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Sus declaraciones se produjeron en RPP en medio del debate generado por la renuncia del candidato Luis Rubio a la cabeza de la lista de Renovación Popular para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.