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Programación de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Perú cerrará la fase de grupos frente China con la clasificación a los octavos de final asegurada. Conoce los emocionantes duelos en la quinta jornada

Programación de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (FPV)
Programación de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (FPV)
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La última jornada de la fase de grupos en el Mundial Sub 17 de vóley 2026 se disputa hoy, martes 11 de agosto, y será decisiva para definir a los equipos que avanzarán a los octavos de final. El cierre de esta etapa representa el último desafío para las selecciones que aún luchan por un lugar entre los 16 mejores del torneo.

La selección peruana llega a este compromiso con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación en la fecha anterior, tras imponerse por 3-1 a Filipinas. De esta manera, el conjunto nacional enfrentará a China en el Grupo B, sabiendo que su continuidad en la competencia ya está garantizada.

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Así se jugará la fecha 5 del Mundial Sub 17 vóley 2026

  • 13:00 horas | Estados Unidos vs. República Checa (Grupo A)
  • 13:00 horas | Polonia vs. España (Grupo C)
  • 13:00 horas | Venezuela vs. Filipinas (Grupo B)
  • 13:00 horas | Corea del Sur vs. Argelia (Grupo D)
  • 16:00 horas | Egipto vs. Tailandia (Grupo A)
  • 16:00 horas | Argentina vs. Croacia (Grupo C)
  • 16:00 horas | México vs. Túnez (Grupo B)
  • 16:00 horas | Puerto Rico vs. República Dominicana (Grupo D)
  • 19:00 horas | Chile vs. Turquía (Grupo A)
  • 19:00 horas | Japón vs. Brasil (Grupo C)
  • 19:00 horas | China vs. Perú (Grupo B)
  • 19:00 horas | Italia vs. China Taipéi (Grupo D)
Así se jugará la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Dosis de voleibol)
Así se jugará la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Dosis de voleibol)

Dónde ver los partidos de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026

La emoción de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 tiene como escenario la subsede del Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile. Los encuentros de esta jornada se desarrollan en ese recinto, donde los equipos buscan definir su futuro en el torneo.

La transmisión en territorio peruano está garantizada por Latina Televisión, que brinda acceso a los partidos en señal abierta a través de los canales 2 y 702 en HD. Además, el canal ofrece la posibilidad de seguir el encuentro sin costo mediante su página web oficial y su aplicación móvil, lo que facilita que los aficionados no se pierdan ningún detalle.

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Quienes se encuentren fuera del país o prefieran alternativas digitales pueden recurrir a las plataformas internacionales. Volleyball World transmitirá en vivo todos los partidos de la jornada a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo el acceso global y gratuito a las instancias decisivas del certamen.

Perú enfrenta a China en la última fecha del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Perú enfrenta a China en la última fecha del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

Así la tabla de posiciones del Grupo B de Perú

La tabla del Grupo B en el Mundial Sub 17 de vóley 2026 exhibe una marcada diferencia entre el líder y el resto de los equipos. China encabeza la clasificación con 12 puntos, producto de sus cuatro triunfos consecutivos y un registro perfecto de 12 sets ganados y ninguno perdido. Esta estadística refleja una actuación sin fisuras y un dominio absoluto en cada encuentro disputado.

En la segunda posición se encuentra Perú, que acumula 8 puntos tras conseguir tres victorias y una derrota. El equipo nacional muestra un saldo de 10 sets ganados y 6 perdidos, lo que evidencia momentos de buen rendimiento, aunque también ciertas dificultades para cerrar los partidos con contundencia. Esta irregularidad en algunos tramos ha impedido alcanzar una diferencia mayor en la tabla.

La disputa más cerrada se ubica en la zona intermedia. Venezuela suma 7 puntos y un balance de 8:7 en sets, mientras que Filipinas ostenta 6 puntos y un empate exacto de 7:7 en sets. Ambos conjuntos alternaron éxitos y tropiezos, por lo que la consistencia ha sido el factor determinante para mantenerse en carrera por la clasificación.

En la parte baja de la tabla, México cosechó 3 puntos y un saldo de 6:11 en sets, resultado insuficiente pese a un repunte en la última jornada. Por su parte, Túnez permanece sin unidades y con 0:12 en sets, situación que refleja las dificultades atravesadas a lo largo de la competición.

Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Tabla del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 - Crédito: Infobae Perú.

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