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Silvia Cornejo revela la excusa que Jean Paul Gabuteau le dio antes de encontrarse con Analía Jiménez

La empresaria compartió en televisión nacional cómo vivió el final de su matrimonio y respondió a quienes relacionan su decisión con factores económicos

En una llamada telefónica con 'Amor y Fuego', Silvia Cornejo aclara la situación tras el ampay de Jean Paul Gabuteau con Analiá Jiménez, asegurando que esta última nunca fue su pareja oficial. Amor y Fuego/ Willax.
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Silvia Cornejo confirmó el fin de su relación de más de una década con Jean Paul Gabuteau. La decision fue tomada después de salir a la luz la infidelidad del padre de su hijo con Analía Jiménez. La declaración incluyó detalles sobre la última excusa que escuchó de su expareja antes de ser captado por cámaras con la empresaria.

Según lo relatado por Cornejo en la conversación difundida por Magaly TV, la separación se precipitó cuando su entonces esposo se ausentó del hogar la noche de un sábado, argumentando que asistiría a una reunión con un grupo de amigos. “Lo que él me dijo es que salía con un grupo de amigos, me mencionó a sus amigos con los que iba a salir y el sábado hemos estado con amigos, disfrutando como si nada hubiera pasado”, afirmó la presentadora, en declaraciones recogidas por Magaly TV. Poco después, las cámaras captaron a Gabuteau junto a Analía Jiménez, con quien fue visto en actitudes cariñosas, pese a que la empresaria atraviesa una etapa de gestación.

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Silvia Cornejo confirma su separación con Paul Gabuteau tras infidelidad.
Silvia Cornejo confirma su separación con Paul Gabuteau tras infidelidad.

Nunca mencionó reencuentro con Analía

La conversación televisiva permitió a Cornejo detallar la secuencia de hechos que desencadenaron la ruptura. La conductora señaló que, tras la supuesta salida con amigos, su pareja no mencionó en ningún momento el encuentro con Jiménez, ni durante el fin de semana ni en los días posteriores. “No me mencionó, porque ha tenido la oportunidad de decírmelo el sábado o el domingo, pero no me dijo nada”, sostuvo ante las cámaras de Magaly TV.

La reacción de Cornejo se centró en la capacidad de fingir y mantener la normalidad durante la convivencia, incluso tras el incidente. La comunicadora admitió: “Yo ahora veo las imágenes y digo: hay que tener pecho frío para poder fingir y estar bien, estar normal”. Estas palabras reflejaron el impacto que causaron las acciones de Gabuteau en la exreina de belleza, quien tomó la decisión poner fin a una convivencia de 11 años, poco antes de cumplir dos años de matrimonio.

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Mujer con top blanco y jeans a la izquierda; a la derecha, hombre y mujer embarazada abrazándose; un círculo muestra a la pareja besándose.
Silvia Cornejo posa mientras se muestra a Jean Paul Gabuteau abrazando a Analía Jiménez embarazada y un video de la pareja besándose. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo espacio televisivo, Silvia Cornejo enfrentó comentarios y especulaciones sobre una posible dependencia económica respecto de Jean Paul Gabuteau. La exconductora rechazó de manera enfática esa versión. “Siempre he trabajado toda mi vida y nunca he tenido que depender de un hombre. Puedo entender las opiniones de las personas, pero si estoy con esa persona es porque he querido estar con esa persona”, remarcó en la entrevista.

El vínculo entre Cornejo y Gabuteau ha sido objeto de atención mediática en varias oportunidades, sobre todo por las reiteradas situaciones de infidelidad atribuidas al empresario. La presencia de Analía Jiménez en la vida de la pareja ha generado controversias desde hace años, con episodios documentados por la prensa de espectáculos local.

Estos antecedentes se suman a la reciente declaración de Cornejo, quien enfatizó que la decisión de cerrar el ciclo con Gabuteau no responde a presiones externas ni a factores económicos, sino a una determinación fundada en el respeto propio y la necesidad de poner límites ante situaciones reiteradas. La comunicadora resaltó el valor de la independencia y la capacidad de sostenerse por sus propios medios.

Una mujer en primer plano a la izquierda. A la derecha, una pareja sonríe de pie. Un recuadro inferior muestra un hombre y una mujer besándose con rótulos
Silvia Cornejo anunció el fin de su matrimonio con Jean Paul Gabuteau tras el ampay difundido por 'Amor y Fuego'.

Silvia Cornejo aclara que Analía

En diálogo con Rodrigo González en el programa ‘Amor y Fuego’, la exconductora Silvia Cornejo realizó una aclaración relevante sobre la relación entre Jiménez y el empresario.

Cornejo afirmó que, desde su perspectiva, Jiménez nunca fue pareja formal de Gabuteau. “Yo conocí a Jean Paul separado de la mamá de sus hijas. Esta señora, si se le puede llamar señora, nunca ha sido su pareja y creo que tú sabes más de la historia de ella”, expresó.

La exmodelo también señaló que el único vínculo reconocido es con la madre de las hijas de Gabuteau, desestimando los rumores que han circulado sobre Jiménez. Cornejo optó por no profundizar más, mencionando la existencia de lazos familiares.

En medio de rumores de un embarazo de Silvia Cornejo, su esposo Jean Paul Gabuteau fue captado por las cámaras de 'Amor y Fuego' besándose apasionadamente con su expareja y madre de su hijo, Analía Jiménez, durante una salida nocturna. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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