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¿Calor extremo de 36 ºC en Lima, Callao y 16 regiones desde mañana 12 de agosto? Senamhi activa su alerta roja

El aviso meteorológico N.º 312 regirá desde este miércoles a las 10:00 hasta el jueves 13 a las 23:59, con afectación en 18 regiones del país

Lima Este y Lima Norte se prevén como las áreas más afectadas por el incremento de temperaturas, pronosticando niveles extremos de hasta 31°C. (Andina)
El Senamhi activó el aviso meteorológico N.º 312 con nivel rojo por incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del Perú. (Andina)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activará el aviso meteorológico N.º 312, catalogado con nivel rojo, que advierte un incremento de la temperatura diurna de intensidad moderada a extrema en la costa y la sierra del país. Esta alerta tendrá vigencia desde el miércoles 12 hasta el jueves 13 de agosto, e involucra a 18 regiones, incluidas Lima y Callao.

La alerta máxima se extiende sobre los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes. El periodo de vigencia del aviso inicia el miércoles 12 de agosto a las 10:00 horas y culmina el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas, según la información oficial difundida por el Senamhi.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, se prevén temperaturas máximas en la costa norte que oscilarán entre 28 °C y 36 °C. En la costa central, los valores máximos estimados se ubican entre 24 °C y 28 °C, mientras que en la costa sur se esperan registros entre 23 °C y 34 °C. En la sierra norte, los termómetros podrían alcanzar entre 18 °C y 32 °C, en la sierra central entre 17 °C y 29 °C, y en la sierra sur entre 14 °C y 34 °C.

La temperatura en Lima Metropolitana llegará cerca de los 30 grados y la sensación de calor incrementará considerablemente.
Las temperaturas máximas en la costa norte se ubicarán entre 28 °C y 36 °C, según el pronóstico meteorológico oficial. (Senamhi)

El Senamhi informa que habrá escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá un aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Además, se anticipan ráfagas con velocidades cercanas a los 45 km/h, sobre todo durante las horas de la tarde.

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Recomendaciones de Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la población de las regiones bajo alerta. Entre las principales medidas sugeridas se encuentra la aplicación de bloqueador o protector solar para quienes se expongan a la radiación solar, el uso de sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, así como la ingesta de abundantes líquidos para prevenir la deshidratación.

Asimismo, el organismo aconseja evitar la exposición directa a los rayos solares en las horas de mayor intensidad, preferir ropa de colores claros y procurar una ventilación adecuada en viviendas y centros de trabajo.

Estas acciones buscan reducir los riesgos asociados al exceso de calor y a la elevada radiación ultravioleta, especialmente en adultos mayores, niños y personas con condiciones de salud preexistentes.

Mapa del Perú con zonas de alerta naranja por calor sobrepuesto a una calle soleada con gente caminando, algunos usando sombrillas para protegerse del sol
La sierra del Perú registrará temperaturas de hasta 34 °C durante el episodio de calor extremo previsto por el SENAMHI.(Composición: Infobae Perú)

Coordinación y monitoreo

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), dependiente del Indeci, mantiene el monitoreo constante de los departamentos alertados, coordinando con las autoridades regionales y locales para la ejecución de acciones inmediatas frente a los posibles efectos adversos de este fenómeno meteorológico.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada sobre el desarrollo de la situación y cumplir estrictamente las indicaciones y consejos emitidos por los organismos oficiales.

El miércoles 12 de agosto, la alerta para varios departamentos, como Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, se encuentra en nivel “fuerte”, con temperaturas máximas entre 18 °C y 32 °C en la sierra norte y hasta 29 °C en la sierra central.

Para el jueves 13 de agosto, la alerta se eleva a nivel “extremo” en la mayoría de regiones, con expectativa de temperaturas máximas notoriamente superiores y fenómenos meteorológicos clasificados de gran magnitud.

Ola de calor en Lima.
Ola de calor en Lima. (Crédito: Infobae Perú/Paula Elizalde)

Medidas de autoprotección

La población de Lima, Callao y los otros 16 departamentos afectados debe priorizar la prevención. El uso adecuado de protección solar, la hidratación constante y la limitación de actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación resultan esenciales. También es relevante la correcta ventilación de los espacios cerrados y la vigilancia de síntomas relacionados con el golpe de calor, en especial en personas vulnerables.

Las autoridades recalcan que el seguimiento puntual de las indicaciones oficiales constituye la mejor herramienta para mitigar los riesgos vinculados a este episodio de calor extremo.

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