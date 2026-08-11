Giancarlo Granda cuestionó a la dirigencia de Sporting Cristal por no fichar a Santiago Arias: “Les falta un volante central”

El periodista deportivo consideró que el volante uruguayo/peruano de Cienciano era clave para los 'celestes'. (Video: Radio Nacional)

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El mercado de pases en Perú entra en sus últimas horas y Sporting Cristal definió su apuesta con la llegada del uruguayo Agustín Álvarez Wallace a préstamo desde Racing de Montevideo. Sin embargo, el periodista Giancarlo Granda puso sobre la mesa otro nombre: el de Santiago Arias, actual mediocampista de Cienciano, quien, según su análisis, era la opción ideal para cubrir la necesidad de un volante de marca tras la salida de Gustavo Cazonatti.

“¿A Santiago Arias no lo vieron? ¿No lo conocían a Santiago Arias, que además juega como peruano? Les falta un volante central”, expresó en el programa Radio Nacional, subrayando que la búsqueda de refuerzos debería mirar más al torneo local y aprovechar el talento ya adaptado a la Liga 1.

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El comunicador remarcó que el ‘Leñador’, quien obtuvo su DNI peruano a inicios de 2025, cumple con los requisitos para ser considerado nacional y, por tanto, no ocupa plaza de extranjero. Su recorrido en el fútbol peruano comenzó en Alianza Atlético, donde jugó durante tres temporadas antes de pasar al equipo cusqueño en 2025. Con casi cinco años de experiencia en el campeonato peruano, Arias se ha consolidado como un mediocampista de férrea marca y buen trato de balón.

Giancarlo Granda cuestionó a la dirigencia de Sporting Cristal por no fichar a Santiago Arias.

No obstante, el reglamento impide que Santiago Arias pueda cambiar de club a mitad de temporada, dado que ya ha disputado el Torneo Clausura con Cienciano. Esta situación limita sus opciones en el presente, aunque su nombre sonó en varias oportunidades para reforzar a equipos capitalinos. Al finalizar la temporada 2026, el futbolista cumpliría cinco temporadas consecutivas en el país, lo que lo convertiría en candidato elegible para la selección peruana.

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La decisión de Sporting Cristal de centrarse en el fichaje de Agustín Álvarez Wallace responde a una estrategia de reforzar la medular con un perfil extranjero. Faltan detalles para que cierre su contratación.

Agustín Álvarez Wallace, último fichaje de Sporting Cristal, participó en 14 partidos esta temporada en Racing de Montevideo. - créditos: Racing de Montevideo

Las críticas de Giancarlo Granda a 3 jugadores de Sporting Cristal

Además de su señalamiento hacia la directiva de Sporting Cristal, Giancarlo Granda no escatimó en críticas a tres futbolistas del plantel, cuestionando su rendimiento y la toma de decisiones del comando técnico de Roberto Mosquera. “A Cristal no es que no le hagan gol porque no le patean, no. Le siguen pateando al arco, lo siguen peloteando, el arquero sigue siendo figura. Han mejorado un poquito, subido su nivel, han mejorado un poquito los centrales”, indicó, refiriéndose a la fragilidad defensiva del equipo.

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El ‘Flaco’ apuntó especialmente al lateral izquierdo, Cristiano da Silva, a quien comparó con su antecesor, Nicolás Pasquini. “Cuando arrancó dije que prometía, hoy es Pasquini. ¿Centra mejor? Si no cruza la mitad de la cancha”, ironizó el periodista, sugiriendo que su aporte ofensivo es escaso y que no cumple con las expectativas generadas a su llegada. En contraste, valoró la evolución de Juan Cruz González, quien, según él, sí logró mejorar su nivel.

Sobre el mediocampista Gabriel Santana, el comunicador cuestionó el criterio del entrenador peruano: “El lujo que se dan de tener un brasileño sentadito en el banco”, criticó, aludiendo al bajo rendimiento de un futbolista que vino a inicios de año desde Mirassol de Brasil.

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Finalmente, Granda manifestó su preocupación por el nivel de Maxloren Castro, un joven valor del club ‘cervecero’. “Y otra cosa, porque algunos dicen ‘no, a los chicos no los toquen’, no. Maxloren no está jugando bien. Maxloren Castro un ratito al banco y que recupere el nivel”, sugirió Granda, pidiendo que el comando técnico ajuste la rotación y considere alternativas como Michael Hoyos y Hernán Barcos juntos en ataque, reclamando mayor capacidad de reacción táctica.