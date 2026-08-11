Autismo en Perú: Minsa abre consulta pública para reglamentar ley de protección a personas autistas

Ley Nº 32382. Ley que establece el Centro Especializado en Investigación y Atención Integral para las Personas con TEA. | Foto composición: Infobae Perú

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El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso la publicación del proyecto de reglamento de la Ley N.° 32382, norma que establece la creación del Centro Especializado en Investigación y Atención Integral para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y del Observatorio para la Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista.

La medida busca recoger sugerencias, comentarios y observaciones antes de que el reglamento sea aprobado de manera definitiva. Para ello, podrán participar organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, así como la ciudadanía en general.

De acuerdo con la información difundida por el Minsa, los interesados tendrán 30 días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano, para presentar sus aportes. Estos podrán ser enviados al correo electrónico webmaster@minsa.gob.pe o entregados de manera presencial en la mesa de partes del Ministerio de Salud.

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¿Qué plantea la Ley N.° 32382?

La Ley N.° 32382 fue publicada el 13 de junio de 2025 y establece que tanto el Centro Especializado como el Observatorio estarán bajo responsabilidad del Ministerio de Salud. La norma contempla una atención con alcance nacional y enfoque descentralizado, dirigida a las personas con TEA y sus familias durante todo su ciclo de vida.

El Centro Especializado tendrá entre sus funciones generar y compartir conocimiento científico sobre el autismo, promover investigaciones junto con universidades, consolidar estadísticas nacionales, identificar buenas prácticas de intervención y coordinar programas con gobiernos regionales, municipalidades y centros educativos.

También deberá impulsar capacitaciones especializadas y descentralizadas sobre el TEA, además de coordinar acciones con los Programas de Intervención Temprana (PRITE) y los Centros de Educación Básica Especial (CEBE). La ley establece, además, que las familias participen en las estrategias y programas implementados.

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En tanto, el Observatorio para la Protección de las Personas con TEA tendrá la tarea de recopilar, producir, sistematizar y difundir información sobre esta población. Sus datos servirán para monitorear el cumplimiento de derechos y contribuir a la elaboración y evaluación de políticas públicas.

La norma también contempla que los establecimientos e instituciones de salud registren información sobre los casos atendidos y la entreguen al Minsa, respetando las disposiciones sobre confidencialidad y protección de datos personales.

Proyecto de reglamento se abre a comentarios

Con la publicación del proyecto, el Minsa inicia una etapa de participación ciudadana antes de aprobar el texto definitivo. Los aportes recibidos serán considerados durante el proceso de elaboración de la versión final del reglamento.

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La Ley N.° 32382 estableció originalmente que el Poder Ejecutivo debía aprobar su reglamento en un plazo de 60 días hábiles desde su entrada en vigencia.

Caso de niño con autismo generó preocupación

Una psicóloga sujeta a un niño con espectro autista durante una sesión, en el contexto de una denuncia por presunta agresión.

La publicación del proyecto se conoce además en un contexto de preocupación por la protección de las personas con TEA, luego de que se difundiera el caso de un niño de 11 años autista que fue víctima de una agresión física y verbal por parte de una psicóloga en el distrito de Surco.

Según lo informado por RPP, la madre del menor denunció el pasado 5 de agosto a una bachiller en Psicología identificada como Pamela Almenara. El caso generó conmoción y volvió a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y atención para las personas con trastorno del espectro autista.

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La nueva reglamentación deberá establecer las disposiciones necesarias para que los organismos creados por la Ley N.° 32382 puedan ser implementados y funcionen de manera efectiva en beneficio de las personas con TEA y sus familias.