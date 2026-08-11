Lluvias inundaron sede policial de Chanchamayo y destruyeron documentos de investigaciones

Las precarias condiciones de la sede de la DEPINCRI en Chanchamayo quedaron expuestas tras una inundación que destruyó material de oficina y archivos vitales. El local, que antiguamente era un camal, no soportó las fuertes lluvias, dejando al personal afectado. | Canal N

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Las intensas lluvias que cayeron la noche del lunes sobre La Merced y Chanchamayo, en la provincia de Chanchamayo, región Junín, inundaron calles, arrastraron un vehículo en el río Bellavista e inutilizaron las oficinas de la Depincri Chanchamayo, donde el agua alcanzó casi un metro de altura y destruyó documentación de investigaciones en curso.

El episodio se produjo en el marco del aviso meteorológico N° 307 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que mantuvo alerta naranja para Junín entre el 9 y el 11 de agosto por precipitaciones de entre seis y 14 milímetros por día.

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Documentación policial perdida y oficinas fuera de servicio

La lluvia intensa de aproximadamente dos horas generó preocupación en distintos sectores de Chanchamayo. Alrededor de las 20:00, cuando el personal de la Depincri se encontraba en funciones, las aguas pluviales ingresaron a las oficinas del departamento y alcanzaron casi un metro de altura. El agua arrasó con equipos, mobiliario y, sobre todo, con archivos documentales que no pudieron rescatarse a tiempo.

Ante la emergencia, los propios agentes —provistos de baldes y tachos de basura— intentaron retirar el agua acumulada para mitigar los daños. Hasta el lugar se desplazaron también miembros de la Compañía de Bomberos de Chanchamayo, quienes prestaron apoyo en las labores de drenaje y evacuación del agua.

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Imágenes impactantes de un grupo de policias luchando desesperadamente para sacar el agua de la Depincri de Chanchamayo completamente inundado. Con baldes y lo que tienen a mano, intentan salvar los enseres en medio del caos nocturno. | Facebook / Infonoti Digital

“Hay documentación, carpetas fiscales e investigaciones en curso que lamentablemente, por estos hechos de la naturaleza, nos vemos afectados”, señaló un efectivo de la Depincri Chanchamayo. El uniformado explicó que el personal intentó salvar los equipos de mayor valor —computadoras e impresoras— pero que la rapidez con que subió el nivel del agua impidió recuperar la totalidad del material. La documentación perdida correspondía a procesos e investigaciones que llevaba el departamento de investigación criminal.

Las instalaciones que ocupa la Depincri Chanchamayo tienen un origen que explica en parte su vulnerabilidad: el edificio funcionó originalmente como un camal y fue cedido en uso a la institución policial, que realizó modificaciones para acondicionarlo. Un efectivo de la dependencia fue directo al señalar la solución: “Lo que mayormente se necesita es mejores instalaciones”. No es la primera vez que el lugar sufre este tipo de daños; según los registros del propio personal, episodios similares ya habían ocurrido en años anteriores.

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Además de la Depincri, algunos ambientes de la Comisaría de La Merced también resultaron afectados por el ingreso de agua durante la misma jornada.

Agentes de la Depincri Chanchamayo y miembros de la Compañía de Bomberos de Chanchamayo retiran el agua con baldes de las oficinas inundadas tras intensas lluvias.

El río Bellavista arrastró un vehículo y cerró la Carretera Central

El incremento del caudal del río Bellavista, en el sector San Carlos de La Merced, provocó uno de los episodios de mayor riesgo de la noche: un vehículo fue arrastrado por la fuerza de las aguas al intentar cruzar el paso. El hecho obligó a restringir el tránsito vehicular en ese tramo de la Carretera Central, donde se formaron largas colas de vehículos a la espera de que bajara el nivel del río.

Tras una primera hora de lluvia torrencial, las precipitaciones amainaron brevemente, pero minutos después se reanudaron con carácter persistente. El reinicio de la lluvia activó aún más la quebrada Bellavista y profundizó la interrupción del tránsito en el sector. El incremento del caudal también afectó al riachuelo Limonpata, en la zona de la Carretera Central, lo que amplió el área de riesgo para los pobladores de las zonas bajas.

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Agentes policiales y personal de apoyo trabajan en las oficinas inundadas de la Depincri Chanchamayo, afectadas por una intensa lluvia en el departamento.

Instalaciones precarias y un problema que se repite

Los daños en la Depincri Chanchamayo volvieron a poner sobre la mesa una demanda que el propio personal policial ya había planteado en ocasiones anteriores: la necesidad de contar con instalaciones adecuadas. El efectivo consultado dirigió el pedido tanto a la población de Chanchamayo como a las autoridades nacionales, a quienes instó a “poner los ojos” en la provincia.

Las autoridades recomendaron a la población evitar acercarse a las zonas de riesgo, en particular las áreas cercanas a quebradas y riachuelos, y exhortaron a conductores y peatones a extremar la precaución ante la posibilidad de deslizamientos, huaicos o incrementos repentinos de caudal mientras las lluvias continúen en la zona..

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El personal policial de la Depincri Chanchamayo y miembros de la compañía de bomberos evacúan agua de las oficinas inundadas tras intensas lluvias en la región.