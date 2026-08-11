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Dictan cuatro meses de internamiento para ‘Dominick’: menor de 17 años acusado por crimen de ‘Careca’

El joven detenido tras una persecución en el Callao fue trasladado a un centro juvenil, donde cumplirá una medida de internamiento mientras enfrenta cargos por homicidio y tenencia ilegal de armas

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La justicia del Callao ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para un menor de 17 años conocido como ‘Dominick, principal sospechoso del asesinato de Jean Carlos Zegarra Cuadros, alias ‘Careca’. El adolescente, quien cuenta con un extenso historial delictivo, fue capturado tras una persecución en la avenida José Gálvez, poco después del crimen ocurrido el fin de semana.

El quinto Juzgado de Familia del Callao dictó el internamiento en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Allí, según datos de Panamericana Noticias, cerca del 70 % de los internos son mayores de 18 años y muchos cumplen condenas que pueden extenderse hasta los veintisiete o veintiocho años.

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Dictan cuatro meses de internamiento para menor de 17 años, alias ‘Dominick’| Foto: Panamericana Noticias
Dictan cuatro meses de internamiento para menor de 17 años, alias ‘Dominick’| Foto: Panamericana Noticias

Reincidencia y trayectoria criminal

La Policía Nacional del Perú (PNP) identificó a ‘Dominick’ como un actor recurrente en casos de sicariato, robo agravado y tenencia ilegal de armas. El menor fue aprehendido en flagrancia luego de abandonar la motocicleta utilizada en el ataque, donde se hallaron al menos veinte casquillos de bala, lo que evidencia la violencia del suceso.

El comandante Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado de Lima Norte, recordó que este no es el primer arresto del joven: en abril ya había sido detenido por portar armas de alto calibre y vinculado al robo de ocho kilos de oro en marzo.

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Un joven de 17 años fue detenido por la Policía Nacional tras el asesinato de Jean Carlos Zegarra Cuadros en el Callao, hecho que expone la historia criminal y la reincidencia del menor en delitos graves
Un joven de 17 años fue detenido por la Policía Nacional tras el asesinato de Jean Carlos Zegarra Cuadros en el Callao, hecho que expone la historia criminal y la reincidencia del menor en delitos graves| Foto: Latina Noticias

Entre los antecedentes que pesan sobre él, la PNP lo vincula también a un doble homicidio en marzo de 2026 en el Callao, además de su presunta participación como proveedor de armas en el robo de lingotes de oro en San Miguel.

El asesinato que lo llevó a ser capturado

Jean Carlos Zegarra Cuadros, conocido como ‘Careca’, fue asesinado a balazos en la avenida José Gálvez, en el Callao, cuando conducía su vehículo acompañado por una mujer. Este ataque ocurrió en plena vía pública y estuvo marcado por un intercambio de disparos. El automóvil de la víctima terminó con al menos veinte impactos de bala, y la presencia de casquillos evidenció la violencia del hecho.

La policía identificó como principal sospechoso a ‘Dominick’, un menor de 17 años con antecedentes, quien fue capturado tras resultar herido en el brazo y abandonar la motocicleta utilizada en el crimen. Las cámaras de seguridad permitieron seguir la ruta del atacante y facilitaron su detención.

Zegarra Cuadros acumuló un extenso historial delictivo, incluyendo robos y una fuga del penal de Lurigancho en 2013, donde logró hacerse pasar por muerto. En 2017 volvió a prisión, aunque posteriormente recuperó la libertad.

Sin embargo, este adolescente logró acabar con la vida de Zegarra, según las primeras investigaciones de la PNP.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): Central de emergencias 105. Disponible las 24 horas para reportar delitos, situaciones de riesgo y emergencias policiales.

Ministerio Público – Fiscalía de la Nación: Atención a través de las Fiscalías Provinciales de Familia para casos relacionados con adolescentes en conflicto con la ley o menores en situación de vulnerabilidad.

Bomberos: Central de emergencias 116. Línea habilitada para reportar incendios, accidentes y rescate de personas en peligro.

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