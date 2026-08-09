Perú espera al Papa León y proyecta un auge en el turismo religioso, identitario y económico beneficiará a varios sectores

Este video es un segmento del programa 'Diálogo Abierto' donde se aborda el turismo religioso en Perú. Se muestran imágenes aéreas de sitios arqueológicos, incluyendo las pirámides de adobe de Túcume, y un artefacto dorado. El tema central es la Ruta del Papa León XIV.

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La visita del Papa León XIV a Perú comienza a perfilarse como un acontecimiento de gran impacto, capaz de modificar no solo la agenda religiosa local, sino también la identidad nacional y la economía vinculada al turismo. Según una entrevista en Radio Nacional, se considera que la llegada del pontífice, quien también cuenta con nacionalidad peruana, podría consolidar nuevos circuitos de turismo de fe en ciudades clave del país. Esta tendencia responde a un fenómeno global: la Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que el turismo vinculado a la religión representa ya el 20% del movimiento turístico mundial.

El turismo de fe, un segmento que moviliza a 400 millones de personas cada año, ha dejado de ser una mera práctica devocional para convertirse en una fuerza económica con entidad propia. El especialista Adrián Lomello, director para América - Red Mundial de Turismo Religioso, explicó que la magnitud del fenómeno ha provocado un cambio de perspectiva entre los países que cuentan con figuras eclesiásticas de relevancia internacional.

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“Papa León XIV vuelve a casa”: así informó el Arzobispado sobre la visita a Perú del Sumo Pontífice. (Foto: Arzobispado de Lima)

La dimensión internacional del turismo religioso

Según el análisis, la presencia de un líder de la Iglesia católica con lazos directos en un país genera un valor simbólico difícil de igualar. La identidad pública y la proyección internacional de Perú pueden verse fortalecidas si León recorre lugares donde ejerció su labor pastoral. El especialista subrayó que tener un pontífice oriundo o vinculado al territorio nacional transforma la percepción internacional del país, al tiempo que promueve flujos turísticos que rebasan el interés exclusivamente religioso.

El turismo de fe, lejos de limitarse a peregrinaciones tradicionales, se presenta hoy como un motor económico que articula servicios, consumo y visibilidad global. De acuerdo con la OMT, la cifra de 400 millones de viajeros anuales convierte a este segmento en un componente fundamental del mercado turístico global. El impacto económico de este tipo de desplazamientos se refleja en la creación de empleos, la dinamización de comunidades locales y la consolidación de la imagen país.

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El papa León XIV ofrece una bendición en la basílica de San Pedro durante su audiencia general semanal, en el Vaticano, el 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Impacto económico: el caso español como referencia

Adrián Lomello citó la visita reciente de León a España como un ejemplo de la magnitud económica que puede alcanzar un viaje Papal. El paso del pontífice por ese país movilizó a cerca de tres millones de personas y generó USD 125 millones en ingresos, frente a una inversión de USD 45 millones. Esa proporción, que permitió recuperar seis veces lo invertido, posicionó a España dentro del mapa internacional del turismo religioso, un efecto que Perú podría replicar en caso de concretarse la visita.

El análisis sostiene que la articulación de circuitos turísticos ligados a figuras de relevancia espiritual contribuye a diversificar la oferta de destinos y a captar viajeros interesados en experiencias que combinan la devoción con el conocimiento histórico y cultural. La creación de rutas vinculadas a la trayectoria personal y pastoral del Papa León en Perú podría ofrecer una alternativa competitiva frente a destinos tradicionales como Tierra Santa o la Basílica de Guadalupe en México.

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La figura del Papa León XIV o su enviado saluda sobre el fondo del Parque Arqueológico de Saqsayhuamán en Cusco, lugar evaluado para una visita apostólica. (Composición: Infobae Perú)

Ciudades peruanas en la ruta papal

La posible agenda de León en Perú no partiría de cero. El pontífice desarrolló su labor pastoral en distintas regiones del país, entre ellas Lambayeque, Chiclayo, Piura, Trujillo, Lima y el Callao. Durante la pandemia, incluso, mantuvo actividad en algunos de esos territorios. Esa huella territorial se perfila como la base para diseñar nuevos circuitos de fe capaces de atraer tanto a peregrinos nacionales como internacionales.

La narrativa que podría sustentarse en torno a su regreso incluye la idea del reencuentro con sus raíces y con comunidades que acompañó en su trabajo pastoral.

En la sierra de Morropón, obreros mejoran una vía clave que busca integrarse a un circuito de turismo religioso en Perú, honrando las misiones pasadas del recién elegido Papa León XIV. (Infobae / Composición)

Diversificación y jerarquización de destinos de fe

El fenómeno del turismo religioso no se limita a los sitios más famosos. En el caso peruano, la experiencia concreta del Papa León permite pensar en la jerarquización de ciudades y regiones que hasta ahora no integraban los circuitos tradicionales. Chiclayo y la región de Lambayeque aparecen como áreas con potencial para incorporarse a esta nueva oferta turística, junto con el Callao y otras localidades vinculadas al paso del pontífice.

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El Especialista apunta que la creación de nuevos destinos de fe dentro del país puede contribuir a descentralizar la actividad turística, generar oportunidades económicas en áreas menos desarrolladas y fortalecer la cohesión social. La experiencia de León en Perú se convierte, así, en un activo para la diplomacia espiritual y el posicionamiento internacional del país.

De la diócesis de Chiclayo al balcón de San Pedro: el viaje de Robert Prevost hacia el pontificado como León XIV. Foto: Composición Infobae Perú