Clima en Lima: cuál será la temperatura máxima y mínima hoy 9 de agosto, según el Senamhi

El Senamhi anticipa temperaturas moderadas y ausencia de precipitaciones, con diferencias leves entre los sectores este y oeste de la ciudad durante la jornada. (Andina)

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Este domingo 9 de agosto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima presenta condiciones de cielo nublado en la mañana, con tendencia a cielo parcialmente nublado hacia el mediodía.

Para el sector este de Lima, la temperatura máxima prevista es de 25 °C, mientras que en el oeste y Callao se espera una máxima de 24 °C, de acuerdo con el reporte del organismo nacional. Según el pronóstico oficial del Senamhi, esta zona experimentará cielo con nubes dispersas durante la jornada, variando a cielo nublado por la tarde.

En tanto, en el litoral oeste y Callao, el cielo permanece parcialmente nublado hasta el mediodía, seguido de condiciones nubladas durante las horas posteriores. Las mínimas para estas áreas oscilan entre 18 °C en el este y 21 °C en el oeste, según detalló la institución.

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La capital peruana enfrenta una jornada sin lluvias, donde predominan las nubes en ambos sectores y las temperaturas máximas alcanzan los 25 °C según el reporte oficial. (Infobae)

El informe del Senamhi también destaca que la jornada transcurre sin precipitaciones previstas para la capital. Las condiciones atmosféricas reportadas señalan una jornada templada y sin eventos extremos, tanto para Lima este como para Lima oeste y Callao, conforme a la información oficial publicada por el organismo.

Cambio climático

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Lima para este 9 de agosto.

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El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 24.2 grados, la previsión de lluvia será del 8%, con una nubosidad del 25%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 11.1 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 21.5 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 13%, con una nubosidad del 75%, mientras que las ráfagas de viento serán de 13.0 kilómetros por hora en la noche.

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentando principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

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De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

El pronóstico del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

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En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

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Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

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Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.