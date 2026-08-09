¿Cómo estará el clima en Cusco hoy, domingo 9 de agosto? Conoce el pronóstico del tiempo

Predicción del clima en Cusco para antes de salir de casa este 9 de agosto. | Inka Altitude

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¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 9 de agosto, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Cuzco.

En Cuzco se espera una temperatura máxima de 20.5 23 grados centígrados y una mínima de 5.4 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 55% durante el día y del 60% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 37% en el transcurso del día y del 65% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 9.3 kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora en la noche.

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Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 8.

Perú y sus 38 climas

El pronóstico del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

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(Reuters)

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

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En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Proyección se extiende hasta 2027

Las proyecciones del Enfen indican que este calentamiento del mar persistiría hasta abril de 2027, con predominio de un evento de magnitud fuerte. Esa perspectiva implica que las condiciones de calor extremo podrían mantenerse durante los próximos meses en amplias zonas del territorio peruano, según consignó Andina Noticias.

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La escasa nubosidad que acompaña al fenómeno facilita que el calor acumulado en el océano se transfiera con mayor facilidad a la atmósfera, lo que eleva la sensación térmica en toda la costa peruana.