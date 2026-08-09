Derrumbe en mina de Puno: Dos mineros muertos en socavón de Palca

Dos mineros mueren en mina de Puno. (Foto referencial: Andina)

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La provincia de Lampa, en el departamento de Puno, enfrenta las consecuencias de un nuevo accidente laboral tras registrarse un derrumbe en un socavón minero que dejó dos muertos.

El incidente ocurrió en el sector Cahuapaza, distrito de Palca, donde un desprendimiento de rocas sorprendió a los trabajadores durante su jornada, según informó la Región Policial de Puno.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Mamani, de 22 años, ayudante perforista, y Luis Quispe Luza, de 44 años, maestro perforista, quienes quedaron atrapados bajo los escombros.

El encargado del sector, Luis Marcelo Alberto, relató que ambos trabajadores murieron tras quedar sepultados en el túnel. “Ambos quedaron bajo los escombros generados por el desprendimiento ocurrido dentro de la mina”, afirmó el responsable.

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Investigación en marcha y protocolos activados

La supervisora de Relaciones Comunitarias de la empresa minera notificó el hecho a las autoridades, lo que movilizó a efectivos del Puesto de Auxilio Rápido de Palca, quienes se desplazaron hasta el lugar para constatar lo ocurrido.

De acuerdo con el reporte policial, el levantamiento de los cuerpos fue autorizado por el fiscal penal de turno de Lampa. Los restos de los trabajadores fueron trasladados a la sede de Medicina Legal de Juliaca para la realización de las necropsias de ley.

Las circunstancias que llevaron al desprendimiento de rocas permanecen bajo investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

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“Las causas del desprendimiento son materia de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes”, indicó un vocero policial recogido por medios locales. El área del accidente permanece acordonada mientras los peritos recaban pruebas y testimonios de los trabajadores que presenciaron el hecho.

El impacto en la comunidad y la búsqueda de respuestas

El accidente generó preocupación en la comunidad local y entre los familiares de las víctimas, quienes piden justicia y esclarecimiento de los hechos. “Queremos saber qué pasó realmente y que se asuman las responsabilidades”, expresó un familiar de uno de los fallecidos.

Mientras avanza el proceso de investigación, la atención se centra en la seguridad de los socavones y en la aplicación de protocolos para prevenir nuevas tragedias.

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NOTICIA EN DESARROLLO