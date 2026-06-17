Suspenden el “ceviche más grande del mundo” por alza del pescado: oleajes anómalos y calentamiento del mar afectan celebración del 28 de junio

Javier Vargas Guimaray explica que el evento para preparar "el ceviche más grande del mundo" se ha postergado debido al significativo aumento en el precio del pescado, causado por los oleajes anómalos. Esta situación pone en jaque al sector gastronómico. Exitosa

La proximidad del Día Nacional del Ceviche encuentra a parte del sector gastronómico peruano frente a un escenario complejo. El aumento sostenido en los precios de diversas especies marinas, impulsado por factores climáticos que afectan la actividad pesquera, genera preocupación entre comerciantes y propietarios de restaurantes especializados en productos del mar.

A pocas semanas de la celebración programada para el 28 de junio, representantes de negocios vinculados a la preparación de ceviche advierten sobre dificultades operativas y económicas. La menor disponibilidad de pescado en los mercados mayoristas repercute directamente en los costos de producción y limita la capacidad de organización de actividades promocionales previstas para esa fecha.

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La situación también impacta en iniciativas que buscaban impulsar el consumo de pescado y atraer clientes a restaurantes y cevicherías. Según representantes del sector, las condiciones actuales obligan a replantear estrategias comerciales en un contexto marcado por el encarecimiento de los insumos principales.

Suspenden evento del “ceviche más grande del mundo”

El aumento del precio del pescado afecta a cevicherías y restaurantes marinos en todo el país.

Durante una entrevista con Exitosa, Javier Vargas Guimaray, fundador de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, informó que se suspendió la realización del denominado “ceviche más grande del mundo”, actividad que estaba prevista en el Callao como parte de las celebraciones por el Día Nacional del Ceviche.

Vargas explicó que el incremento en el precio del pescado volvió inviable la ejecución del evento. “No vamos a poder realizarlo porque ya con este incremento del precio del pescado nos ha obligado a suspender”, señaló durante el diálogo con la emisora.

El representante del sector indicó que la iniciativa también contemplaba una campaña de comunicación destinada a incrementar la afluencia de público a los restaurantes especializados en cocina marina. Sin embargo, las actuales condiciones del mercado modificaron los planes establecidos para las próximas semanas.

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Restaurantes evalúan medidas ante el aumento de costos

Platos típicos del Perú como el ceviche potencian la venta y consumo del pescado. Foto: Dreamstime

La subida de precios genera preocupación entre empresarios gastronómicos que dependen del abastecimiento constante de pescado fresco. Según Vargas, el incremento registrado alcanza aproximadamente el 50 %, situación que afecta la rentabilidad de los negocios.

Durante la entrevista, advirtió que algunos establecimientos analizan ajustes en sus operaciones para enfrentar el contexto económico. “Otra posibilidad que vemos es que deberíamos tal vez reducir la cantidad de trabajadores tanto en cocina como en salón”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que numerosos negocios afrontan dificultades para mantener sus niveles habituales de actividad. “Prácticamente a pérdida”, expresó al describir el panorama que enfrentan diversas cevicherías.

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Factores climáticos afectan la pesca

La Municipalidad de Miraflores ordenó el cierre temporal de sus nueve playas en la Costa Verde por la presencia de oleajes anómalos para proteger a la población. (Foto: Agencia Andina)

Comerciantes del Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo atribuyen el incremento de precios a los oleajes anómalos y al aumento de la temperatura del mar. Ambos factores reducen las jornadas de pesca y disminuyen el volumen de productos que llega a los centros de distribución.

De acuerdo con la información reportada desde el terminal pesquero, varias especies registraron aumentos significativos. La merluza pasó de 10 a 27 soles por kilogramo, mientras que la corvina blanca alcanzó los 35 soles por kilo.

La chauchilla llegó hasta los 22 soles por kilogramo y el bonito congelado elevó su precio de 3 a 7,50 soles por kilo. En contraste, la pota mantiene un valor de 4 soles por kilogramo.

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Desde Chorrillos también se informó que el bonito se comercializa entre 5 y 8 soles, reflejo de las variaciones que experimenta el mercado pesquero en distintas zonas de comercialización.

Ante la coyuntura, representantes del sector gastronómico plantean alternativas para sostener el consumo de productos hidrobiológicos. Javier Vargas mencionó la posibilidad de impulsar campañas desde el Ministerio de la Producción orientadas a diversificar el horario de consumo de ceviche y promover otras especies disponibles.

Entre las opciones evaluadas figura el uso de pescados procedentes de la sierra y la Amazonía, como la trucha. No obstante, el dirigente reconoció que una transición de este tipo requiere tiempo y no constituye una solución inmediata para los establecimientos afectados.

Una fecha dedicada al plato emblemático del país

El Día Nacional del Ceviche se celebra cada 28 de junio en el Perú. Según recordó Javier Vargas en Exitosa, la conmemoración fue establecida mediante la Resolución Ministerial 708-2008 del Ministerio de la Producción, norma que declaró de interés nacional la promoción de este plato como mecanismo para incentivar el consumo de pescado.

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El ceviche ocupa un lugar central dentro de la gastronomía peruana. Su preparación tradicional incluye pescado fresco marinado con jugo de limón, acompañado por ají, sal, cebolla roja, camote y choclo. Entre las especies más utilizadas figuran el lenguado, la corvina y el mero.

Respecto a sus antecedentes históricos, el investigador gastronómico Mariano Valderrama sostiene que los antiguos habitantes de la cultura Moche consumían pescado fresco junto con ají y sal. Otras teorías indican que también utilizaban jugo de tumbo o chicha para sazonar los productos marinos. Posteriormente, la incorporación del limón y la cebolla se produjo tras la llegada de los españoles al territorio peruano.

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