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Incendio forestal en Cañete: emergencia ambiental por avance del fuego en el distrito de Coayllo

Las llamas se extendieron por el sector Topa y San Juan de Quisque, destruyendo cañaverales y generando preocupación entre los habitantes de Coayllo

Un incendio forestal de gran magnitud consume cañaverales y una zona reservista en el sector de Topa, distrito de Coayllo. Los bomberos enfrentan las llamas con equipos en condiciones precarias, mientras la comunidad pide ayuda.| Video: Exitosa
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Un incendio forestal de grandes proporciones afectó la zona del manantial Topa, en el distrito de Coayllo, provincia de Cañete. Las llamas, que se iniciaron en el sector y se han extendido hasta el anexo de San Juan de Quisque, avanzan con rapidez y mantienen en alerta a los pobladores y autoridades locales.

Según reportes de los residentes, los cañaverales de la zona paisajística y reservista están siendo consumidos por el fuego, lo que agrava la emergencia ambiental en esta área del sur de Lima.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú realizó las labores, aunque enfrentaron dificultades para controlar el siniestro debido a la magnitud de las llamas y la falta de accesos adecuados. Las unidades que han acudido a la emergencia presentan problemas técnicos.

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Incendio en Cañete: emergencia ambiental por avance del fuego en cañaverales| Foto: Identidad Cultural de Coayllo (Facebook)
Incendio en Cañete: emergencia ambiental por avance del fuego en cañaverales| Foto: Identidad Cultural de Coayllo (Facebook)

Los habitantes de Coayllo han solicitado el envío urgente de más equipos de bomberos y el apoyo de las autoridades nacionales para evitar que el incendio continúe devastando la vegetación y el entorno natural del distrito.

El área afectada corresponde a una zona de alto valor ecológico y productivo, donde los cañaverales cumplen una función relevante para la economía local y la conservación ambiental.

Incendio en Cañete: emergencia ambiental por avance del fuego en cañaverales| Foto: Identidad Cultural de Coayllo (Facebook)
Incendio en Cañete: emergencia ambiental por avance del fuego en cañaverales| Foto: Identidad Cultural de Coayllo (Facebook)

No es el único incendio en el Perú

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), reportó la mañana del 8 de agosto de 2026 un incendio forestal activo en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, en la región Cajamarca. De acuerdo al reporte, la alerta fue comunicada a la autoridad distrital, al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cajamarca, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD) Cajamarca y el Sistema de Alerta Temprana (SAT) Cajamarca para la activación de los protocolos de emergencia.

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El SERFOR mantiene activo el monitoreo de los focos de calor y de los incendios forestales en la zona, emitiendo alertas a las entidades competentes para que implementen acciones inmediatas de respuesta.

En paralelo, brigadistas especializados lograron controlar el 90 % del incendio en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, según el reporte del Ministerio de Defensa. La operación conjunta involucró al Ejército del Perú, el Sernanp, la Policía Nacional del Perú y los bomberos. Las acciones de reconocimiento y combate se centraron en la zona de Rodeopampa, donde se logró sofocar la mayor parte del siniestro.

El sector Defensa informó que el 10 % de las llamas restantes afectan una hondonada del caserío Pampagrande, lo que impidió su extinción total durante la jornada.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene presencia en las zonas afectadas por incendios forestales, apoyando en el resguardo de áreas vulnerables y la evacuación de pobladores cuando resulta necesario. Puedes comunicarte al 105.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desempeña un rol central en la respuesta a incendios forestales, movilizando personal especializado y equipos hacia los puntos críticos. La institución recomienda a la ciudadanía comunicarse de inmediato a la línea 116 para reportar cualquier emergencia relacionada con incendios.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ofrece atención médica prehospitalaria a personas afectadas por el humo, quemaduras u otras consecuencias derivadas de los incendios. Los ciudadanos pueden solicitar asistencia llamando al número 106, disponible para emergencias en todo el territorio nacional.

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