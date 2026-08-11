Magaly Medina arremete contra periodista de Univisión tras llamar ‘amante despechada’ a Naldy Saldaña: “Qué mentalidad”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó duramente los comentarios de Kerly Ruiz en ‘¡Siéntese quien pueda!’ y consideró que sus palabras reproducen una mirada machista sobre la denuncia de Naldy Saldaña. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina reaccionó con evidente indignación a las declaraciones que realizó la conductora venezolana Kerly Ruiz sobre la cantante peruana Naldy Saldaña. La polémica se originó luego de que la presentadora de ‘¡Siéntese quien pueda!’, programa de Univisión, calificara a la artista como una supuesta “amante despechada” y planteara que sus denuncias responderían a una presunta venganza porque no habría conseguido que César Sánchez Chavesta terminara su matrimonio.

Las declaraciones provocaron críticas en redes sociales y llegaron hasta el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde la periodista cuestionó duramente el enfoque utilizado por las conductoras del espacio internacional. Magaly Medina mostró un extracto del programa y expresó su sorpresa por la manera en que se abordó públicamente la situación de Naldy.

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Para la conductora peruana, responsabilizar a una mujer que denuncia una situación de presunto acoso y reducir sus motivaciones a una supuesta frustración sentimental representa una postura que consideró machista, arcaica y obsoleta.

Magaly no ocultó su molestia y cuestionó directamente la forma en que Kerly Ruiz y otra de las panelistas del programa comentaron el caso.

Kerly Ruiz llama “amante despechada” a Naldy Saldaña y Magaly Medina responde: “Increíble ver esto”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona los comentarios de Kerly Ruiz sobre Naldy Saldaña

Al presentar el extracto de ‘¡Siéntese quien pueda!’, Magaly Medina comenzó cuestionando la postura que, desde su perspectiva, habían asumido las conductoras.

“Hay gente que... cerrada de entendimiento y mujeres de lo más machistas, como esta conductora de Univisión, Kerly Ruiz”, manifestó.

La periodista se refirió específicamente al argumento expuesto en el programa de Univisión, donde se vinculó la denuncia de Naldy Saldaña con una supuesta frustración sentimental.

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“Según ella, era pues hay que echarle la culpa a la cantante Naldy Saldaña, porque seguramente es una amante despechada y que las amantes despechadas tienden a acusar así a sus exparejas cuando no quieren dejar a la esposa. Qué mentalidad”, sostuvo Magaly.

La conductora cuestionó que una denuncia pudiera ser interpretada de esa manera y consideró que el planteamiento terminaba responsabilizando a la mujer por la situación denunciada.

“Y ni siquiera así, o sea, y ni siquiera el único hombre que estaba ahí era el que tenía la mentalidad más femenina, el que tenía por lo menos los pies en la tierra y más criterioso que las dos mujeres que se daban la razón la una a la otra”, afirmó.

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Magaly reconoció que no recordaba el nombre de la otra panelista que participó en la conversación, pero sí identificó el espacio televisivo.

“No sé el nombre de la otra. Programa de Univisión, ah. Programa de Univisión, señores, ‘Siéntese quien pueda’. Increíble”, comentó.

Kerly Ruiz llama “amante despechada” a Naldy Saldaña y Magaly Medina responde: “Increíble ver esto”. Captura: Magaly TV La Firme.

Kerly Ruiz calificó a Naldy Saldaña como “amante despechada”

En el fragmento difundido por Magaly Medina se escucha a Kerly Ruiz plantear que las denuncias de Naldy Saldaña tendrían relación con una supuesta venganza sentimental.

“Su ego y desde una venganza. Porque muchas amantes cuando no logran que el hombre se separe, que deje su familia, entonces ahora es acoso y déjame denunciar”, afirmó Kerly Ruiz durante el programa.

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Otra de las participantes del espacio respondió apoyando esa interpretación.

“Exactamente”, se escucha decir a una de las voces.

Kerly Ruiz llama “amante despechada” a Naldy Saldaña y Magaly Medina responde: “Increíble ver esto”. Captura: Magaly TV La Firme.

Posteriormente, otra panelista profundizó en el mismo argumento al referirse directamente a Naldy.

“Ella está hablando desde esa rabia como mujer egocéntrica que no logró acabar con ese matrimonio”, sostuvo.

Las expresiones generaron una reacción inmediata de otro integrante del set, quien manifestó abiertamente su desconcierto ante lo que estaba escuchando.

“No entiendo. No los entiendo a ustedes, de verdad. Yo no entiendo lo que estoy escuchando aquí”, dijo el conductor.

Este último comentario fue precisamente uno de los aspectos que Magaly Medina destacó al analizar el extracto, pues consideró que el conductor hombre fue el único integrante del panel que mostró una posición crítica frente a los comentarios de sus compañeras.

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Kerly Ruiz llama “amante despechada” a Naldy Saldaña y Magaly Medina responde: “Increíble ver esto”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina critica a Univisión por la postura de sus conductoras

Después de presentar el fragmento, Magaly Medina cuestionó que un programa de una cadena internacional abordara de esa manera una denuncia que, según recordó, había generado repercusión fuera del Perú.

“Nadie entendía lo que, lo que, lo que decía esta mujer”, comentó la periodista.

A continuación, planteó por qué, a su parecer, deberían existir consecuencias cuando una conductora realiza comentarios que considera inapropiados.

“Y así como sancionan a otras conductoras que dicen pachotada y media, ¿por qué en Univisión, que es un canal muy conservador, por qué no sancionan cuando esta mujer no sale en defensa de Naldy Saldaña?”, cuestionó.

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Kerly Ruiz llama “amante despechada” a Naldy Saldaña y Magaly Medina responde: “Increíble ver esto”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly puso especial énfasis en la repercusión internacional que habría tenido el material relacionado con la denuncia de Naldy Saldaña.

“De un video que ha sido un escándalo internacional”, afirmó.

La conductora aseguró que las imágenes habrían sido difundidas por diversos medios internacionales.

“Ha salido en Paris Match, ha salido en todas las televisoras francesas, españolas, europeas, todas, con un asco tremendo hacia ese tipo de comportamiento que consideran que ya no debería existir en el mundo”, sostuvo.

Magaly reconoció que, pese a los avances sociales, este tipo de situaciones continúan ocurriendo.

“Sin embargo, lo existe”, manifestó.

Kerly Ruiz llama “amante despechada” a Naldy Saldaña y Magaly Medina responde: “Increíble ver esto”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona que otras mujeres hayan respaldado los comentarios

La periodista también puso el foco en que, según el fragmento mostrado, no solo Kerly Ruiz expresó una postura crítica hacia Naldy Saldaña, sino que otra conductora habría respaldado sus argumentos.

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“Y de pronto estas dos conductoras, porque una es la que habla todas esas zonceras y la otra asiente y dice todavía: ‘Presten atención, escuchen, escuchen’”, comentó Magaly.

La conductora consideró especialmente llamativo que fuera precisamente un hombre quien mostrara mayor desacuerdo dentro del panel.

“El único ma... que sale en defensa de, eh, de, de, de esta cantante es el conductor hombre de este programa”, señaló.

Kerly Ruiz llama “amante despechada” a Naldy Saldaña y Magaly Medina responde: “Increíble ver esto”. Captura: Magaly TV La Firme.

Luego recordó el público al que estaría dirigido el espacio televisivo.

“Un programa dirigido al público femenino. Si, si más no recuerdo, ‘Siéntese quien pueda’, un programa de Univisión”, expresó.

Para Magaly, la situación resultaba todavía más llamativa por tratarse de un espacio destinado principalmente a una audiencia femenina.

“Imagínense, en todos lados tenemos este tipo de conductoras que de verdad, seguramente ya está hablando desde su experiencia personal, no sé. De repente alguien a ella le hizo eso”, comentó.

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Sin embargo, la periodista aclaró que, desde su perspectiva, una experiencia personal hipotética no justificaría una postura de ese tipo.

“Pero no puede justificar un comportamiento de ese tipo con un: ‘No, pues seguramente’”, afirmó.

Kerly Ruiz llama “amante despechada” a Naldy Saldaña y Magaly Medina responde: “Increíble ver esto”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina compara la postura de Kerly Ruiz con la defensa de un acusado

La periodista continuó con su crítica y realizó una comparación particularmente dura respecto de la forma en que, según ella, Kerly Ruiz habría abordado el caso.

“Ya un poco más ella parecía la esposa del acosador, parecía la esposa del, la esposa del acusado, que no salió a tirarle barro con ventilador a la pobre Naldy”, expresó.

Magaly calificó de sorprendente que una situación de esta naturaleza fuera discutida de esa manera en la televisión internacional.

“Increíble ver esto en la televisión internacional”, sentenció.

Finalmente, cerró su intervención con una frase crítica hacia el contexto latinoamericano: “Latina tenía que ser”.

Kerly Ruiz llama “amante despechada” a Naldy Saldaña y Magaly Medina responde: “Increíble ver esto”. Captura: Magaly TV La Firme.