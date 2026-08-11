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Eddie Fleischman explotó contra la FPF por ratificar la sanción de 1 año a Horacio Melgarejo: “Es desproporcionado, perverso y digitado”

El periodista deportivo arremetió contra la postura de la Federación de sostener el castigo por las duras palabras del técnico de Cienciano contra la Copa de la Liga

Eddie Fleischman explotó contra la FPF por ratificar la sanción de 1 año a Horacio Melgarejo.
Eddie Fleischman explotó contra la FPF por ratificar la sanción de 1 año a Horacio Melgarejo.
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Cienciano, el único club peruano que sigue en competencia internacional tras avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, vive un momento de contrastes. Mientras el equipo cusqueño sorprende fuera del país, en la Liga 1 su rendimiento es irregular y enfrenta una crisis institucional por la sanción a su técnico. La Federación Peruana de Fútbol ratificó la suspensión de un año para el entrenador Horacio Melgarejo por sus declaraciones contra la Copa de la Liga, una decisión que ha suscitado duras críticas y un intenso debate en el fútbol local.

Justamente, Eddie Fleischman dirigió una contundente crítica pública contra la directiva de la FPF por la severidad del castigo impuesto al técnico argentino. “Esto realmente no tiene nombre. Alex Valera, en vivo por televisión, después de ducharse, de vestirse, se supone que ya estaba frío, le mentó la madre a un árbitro por televisión. ‘Dale, ese árbitro es un hijo de pu...’. Le mentó la madre a un árbitro. No hay sanción”, reclamó en el programa Full Deporte, señalando la diferencia de trato respecto a otros casos recientes.

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En su análisis, el comunicador recordó que Alex Valera recibió solo cuatro fechas de castigo tras varios meses y reclamos, mientras que otros gestos polémicos, como el de Jorge Fossati —quien golpeó su mano en señal de pago—, ni siquiera fueron sancionados. “Todos entendemos qué significa esto y no hubo sanción”, afirmó el periodista para subrayar lo que considera una incoherencia disciplinaria.

La sanción original contra Horacio Melgarejo surgió tras una declaración en la que calificó a la Copa de la Liga como “un torneo de mier...”, desatando el enojo de la FPF. Eddie Fleischman reconoció que el DT se excedió y cometió un error, pero insistió en que “no insultó a nadie en particular, no insinuó corrupción”, y consideró que el castigo es “absolutamente desproporcionado”. Agregó: “Acá hay una revancha, lo que han querido es que Cienciano bote a Melgarejo, es perverso”.

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El periodista deportivo cuestionó a la Federación por mantener el castigo de un año al técnico de Cienciano. (Video: Full Deporte)

Tribunal de Apelaciones de la FPF ratifica sanción a Horacio Melgarejo

El Tribunal de Apelaciones de la FPF confirmó la sanción de un año de suspensión para Horacio Melgarejo, quien no podrá estar en la zona técnica de ningún partido de la Liga 1 durante ese periodo. Además, la multa económica de 20 UIT, equivalente a S/ 110.000, fue ratificada. El estratega argentino había presentado sus descargos y se retractó de parte de sus declaraciones, pero el órgano disciplinario consideró insuficientes sus argumentos para modificar la medida.

La decisión representa un golpe fuerte para Cienciano, que depende de la conducción de Melgarejo en un momento clave de la temporada. La resolución fue dada a conocer públicamente por el periodista Kevin Pacheco, quien informó que el entrenador no podrá dirigir en el torneo local mientras dure la sanción. Mientras tanto, el asistente Cristian Ruggeri estará al mando del ‘papá’.

Cristian Ruggeri – Óscar Ruggeri – Horacio Melgarejo – Liga - Cienciano – Perú – deportes – 22 julio
Cristian Ruggeri asumió la dirección técnica de Cienciano tras la sanción a Horacio Melgarejo. - créditos: Cienciano

Tras conocerse la ratificación, surgió la posibilidad de que Horacio Melgarejo acuda al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con la esperanza de reducir su castigo y así estar disponible para el arranque del próximo año. Esta alternativa mantiene la expectativa en el comando técnico y la dirigencia de Cienciano, aunque la incertidumbre persiste sobre el futuro inmediato del entrenador de 53 años.

La postura del comando técnico argentino tras la sanción ha sido de frustración y desconcierto. El equipo considera que la pena es excesiva en relación con el hecho imputado y lamenta que no se haya aplicado un criterio de proporcionalidad. La conducción interina ha debido reorganizar el trabajo y la estrategia para enfrentar lo que resta del campeonato nacional y el exigente calendario internacional.

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