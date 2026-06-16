Bolsa de Valores de Lima continúa presentando ganancias a pesar de la volatilidad de Wall Street

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, uno de los principales indicadores de la plaza bursátil peruana, muestra un avance de 1,45%. Foto: Rumbo Minero

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mantiene una tendencia favorable durante la jornada de este martes 16 de junio de 2026, pese a que los mercados internacionales atraviesan una sesión marcada por movimientos dispares. El mercado peruano registra avances en sus principales indicadores, mientras los inversionistas siguen atentos a la evolución de Wall Street y a los factores económicos que influyen en las decisiones globales.

El desempeño de la plaza limeña ocurre en un escenario de incertidumbre en los mercados estadounidenses, donde los principales índices operan con resultados mixtos. Los inversionistas analizan el impacto de las tensiones geopolíticas, las próximas decisiones de la Reserva Federal y los movimientos recientes de las grandes compañías tecnológicas.

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BVL avanza impulsada por sus principales indicadores

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, considerado el principal referente del mercado local, registra un crecimiento de 1,45%. El indicador pasó de 56.588 a 57.009 puntos, reflejando un mayor dinamismo en las operaciones de la jornada.

Por su parte, el Índice Selectivo de la bolsa limeña también presenta una evolución positiva. Este indicador, compuesto por las 15 acciones con mayor negociación dentro del mercado peruano, sube 0,82%, al avanzar desde 1.483 hasta 1.493 puntos.

El resultado de la BVL se produce mientras otros mercados internacionales muestran comportamientos variados. Las bolsas asiáticas finalizaron con movimientos mixtos y los principales mercados de América Latina presentan direcciones diferentes, en medio de un entorno donde los inversionistas buscan señales sobre el futuro de la economía mundial.

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En tanto, el Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña mantiene una trayectoria favorable durante la sesión. Foto: Andina

Wall Street opera con señales divididas ante nuevos máximos del Dow Jones

En Estados Unidos, Wall Street mantiene una jornada irregular, con diferencias entre sus principales índices. El Dow Jones Industrial Average destaca por su desempeño positivo y alcanza un nuevo máximo histórico al superar los 52.000 puntos, favorecido por el interés en empresas relacionadas con sectores tradicionales de la economía.

El índice industrial de la bolsa neoyorquina avanza 0,59%, mientras que el Standard & Poor’s retrocede 0,13% y el Nasdaq Composite cae 0,74%. La presión sobre estos últimos indicadores está relacionada con el retroceso de algunas compañías tecnológicas de gran tamaño.

Durante la sesión, los inversionistas han mostrado mayor interés por sectores como bancos, industrias, servicios públicos y consumo básico. Este movimiento representa una rotación frente al fuerte protagonismo que tuvieron durante meses las empresas vinculadas con inteligencia artificial y semiconductores.

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Tecnología pierde fuerza mientras el mercado evalúa nuevos escenarios

Las acciones tecnológicas se convierten en uno de los puntos débiles de la jornada estadounidense. Compañías como Nvidia y Microsoft registran descensos, afectando especialmente al Nasdaq y limitando el avance del S&P 500.

El comportamiento ocurre luego de importantes valorizaciones acumuladas en empresas relacionadas con inteligencia artificial. Algunos participantes del mercado estarían ajustando sus posiciones ante los elevados precios alcanzados por varias firmas del sector.

Los valores tecnológicos pasan a ser uno de los sectores más presionados durante la sesión en Estados Unidos. Foto: EFE

Otro elemento que llamó la atención de los inversionistas fue el desempeño de SpaceX, que continúa ganando relevancia luego del aumento en su valoración. La empresa se mantiene como uno de los focos de interés dentro de los segmentos vinculados con tecnología, innovación y nuevas industrias.

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Petróleo, Reserva Federal y tasas marcan el rumbo de los mercados

La caída del precio del petróleo también influyó en el comportamiento de las bolsas. Los inversionistas reaccionaron ante señales de una posible disminución de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, reduciendo los temores sobre eventuales problemas en el suministro energético.

Sin embargo, el mercado mantiene una postura cautelosa debido a que el escenario geopolítico puede cambiar rápidamente. Además, los operadores continúan observando las señales de la Reserva Federal respecto al futuro de las tasas de interés.

La posibilidad de que la política monetaria estadounidense permanezca restrictiva durante más tiempo sigue siendo un factor relevante para la valorización de las acciones. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubica cerca del 4,4%, reflejando que los inversionistas aún exigen retornos elevados mientras evalúan la economía.

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En este contexto, Wall Street continúa cerca de niveles históricos, aunque con una distribución diferente del interés inversor. Mientras algunos sectores tradicionales ganan protagonismo, la tecnología continúa siendo un componente clave para definir la dirección de los principales índices.