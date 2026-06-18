Perú

Bolsa de Valores de Lima en negativo tras varios días de permanecer al alza: ¿Qué pasó?

La plaza bursátil peruana abrió con retrocesos mientras los mercados internacionales reaccionan a las señales de la Reserva Federal, el movimiento del petróleo y el renovado impulso de las acciones tecnológicas en Estados Unidos

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Los mercados internacionales reaccionaron a una nueva evaluación de los inversionistas sobre el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos y el rumbo que podría tomar la política monetaria.
Los mercados internacionales reaccionaron a una nueva evaluación de los inversionistas sobre el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos y el rumbo que podría tomar la política monetaria. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada de este jueves con retrocesos, luego de varios días en los que había mantenido una tendencia favorable. Los principales indicadores del mercado local mostraron descensos al comienzo de las operaciones, en contraste con el desempeño de Wall Street, donde los índices estadounidenses avanzaban impulsados por el sector tecnológico.

El comportamiento de los mercados internacionales estuvo marcado por un ajuste en las expectativas de los inversionistas sobre las tasas de interés en Estados Unidos. Mientras la plaza peruana abrió en terreno negativo, las acciones estadounidenses intentaban recuperar parte del terreno perdido en sesiones previas ante nuevas señales económicas y geopolíticas.

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La BVL cambia de rumbo y registra caídas al inicio de la jornada

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, principal referencia del mercado bursátil peruano, comenzó el día con una caída de 1,28%, al retroceder desde los 58.822,64 puntos hasta los 57.257,3. Este indicador refleja el comportamiento de las acciones más representativas negociadas en la plaza local.

Por su parte, el Índice Selectivo de la BVL, compuesto por las 15 acciones con mayor nivel de negociación, también presentó una variación negativa. El indicador descendió 0,67%, al pasar de 1.519,01 puntos a 1.496,47.

El retroceso ocurre luego de una etapa positiva para la bolsa limeña, que había acumulado jornadas con avances. El movimiento responde a un escenario internacional con mayor cautela por parte de los participantes del mercado, quienes siguen evaluando las señales provenientes de las principales economías.

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El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el indicador más representativo de la plaza bursátil local, inició la jornada con un retroceso de 1,28%.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el indicador más representativo de la plaza bursátil local, inició la jornada con un retroceso de 1,28%. Foto: Radio Nacional

Wall Street rebota mientras los mercados evalúan las señales de la Fed

En Estados Unidos, los principales índices comenzaron la sesión con ganancias después de las recientes presiones generadas por la postura de la Reserva Federal. El banco central decidió mantener las tasas de interés, aunque su mensaje fue interpretado como una señal de que podría sostener una política monetaria más estricta si la inflación continúa siendo un desafío.

Ese panorama había afectado especialmente a las empresas tecnológicas, debido a que las compañías de crecimiento suelen ser más sensibles a un entorno de tasas elevadas. Sin embargo, durante la jornada los inversionistas retomaron posiciones en algunos sectores, principalmente vinculados con inteligencia artificial, semiconductores e infraestructura tecnológica.

El índice industrial Dow Jones avanzaba 0,50%, mientras que el Standard & Poor’s 500 subía 0,91% y el Nasdaq registraba un incremento de 1,17% al inicio de las operaciones.

Tecnología y petróleo marcan el ánimo de los inversionistas

Uno de los factores que favoreció el repunte de Wall Street fue el alivio de algunas preocupaciones relacionadas con los precios energéticos. Las expectativas de una menor tensión en el suministro petrolero redujeron parte del temor a que el costo del crudo vuelva a presionar la inflación.

La caída de los precios del petróleo es seguida de cerca por los mercados porque puede influir tanto en los costos de las empresas como en el gasto de los consumidores. Una menor presión inflacionaria podría cambiar las perspectivas sobre las próximas decisiones de política monetaria.

El avance de Wall Street también estuvo impulsado por una menor preocupación sobre el mercado energético, luego de que bajaran los temores sobre nuevas presiones inflacionarias.
El avance de Wall Street también estuvo impulsado por una menor preocupación sobre el mercado energético, luego de que bajaran los temores sobre nuevas presiones inflacionarias. Foto: Desde Adentro

Dentro del sector tecnológico, las empresas relacionadas con chips captaron la atención de los operadores. El interés por los fabricantes de semiconductores continúa asociado al crecimiento de la inteligencia artificial y a la inversión en nuevas capacidades de procesamiento.

Los inversionistas siguen atentos a la volatilidad del mercado

Aunque la jornada muestra avances en Wall Street, no todas las compañías mantienen el mismo desempeño. Algunas empresas han enfrentado retrocesos debido a menores expectativas sobre sus resultados financieros o ajustes en sus proyecciones, lo que evidencia que el mercado continúa diferenciando entre sectores.

Además, el mercado de bonos sigue siendo un elemento clave para interpretar el movimiento de las acciones. El aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense refleja que los inversionistas están recalculando el camino que podrían seguir las tasas de interés.

A este escenario se suma la atención sobre el vencimiento de contratos derivados conocido como “triple witching”, un evento que puede elevar el volumen de operaciones y generar mayores movimientos durante la sesión.

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