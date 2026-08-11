Perú
Agregar Infobae enGoogle

Médicos reducen malformación congénita que deformaba el rostro de un niño de tres años

Especialistas aplicaron escleroterapia guiada por ecografía para drenar el líquido acumulado y cerrar de forma progresiva los vasos anómalos

El pequeño recupera progresivamente la simetría facial tras ser sometido a un tratamiento mínimamente invasivo, sin cirugía abierta - Créditos: Essalud.
El pequeño recupera progresivamente la simetría facial tras ser sometido a un tratamiento mínimamente invasivo, sin cirugía abierta - Créditos: Essalud.
Guardar

Un menor de tres años, procedente de Arequipa, recupera progresivamente la simetría de su rostro luego de que médicos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Essalud redujeran una malformación veno-linfática congénita que afectaba su cara y cuello. El tratamiento se realizó sin necesidad de recurrir a una cirugía abierta, lo que permitió disminuir el impacto del procedimiento y favorecer su recuperación.

La anomalía vascular había provocado un crecimiento anormal y desordenado de vasos sanguíneos y linfáticos desde el nacimiento. Con el paso del tiempo, el bulto aumentó considerablemente hasta deformar el lado izquierdo del rostro del menor, situación que representaba un riesgo para su salud y requería la intervención de especialistas.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, el equipo de la Unidad de Anomalías Vasculares Pediátricas optó por aplicar escleroterapia guiada por ecografía. Esta técnica mínimamente invasiva consiste en introducir una aguja delgada hasta la zona afectada para drenar el líquido acumulado y posteriormente administrar un medicamento que provoca el cierre progresivo de los vasos anómalos. De esta manera, la lesión disminuye paulatinamente sin recurrir a una intervención quirúrgica de mayor complejidad.

Tras el procedimiento, el paciente evoluciona favorablemente y muestra avances en la recuperación de la apariencia de su cara. El tratamiento también busca controlar la malformación y reducir las posibilidades de que vuelva a generar complicaciones. Su evolución es supervisada por profesionales especializados, debido a la naturaleza congénita de la afección y a la necesidad de realizar controles periódicos.

PUBLICIDAD

La madre del niño enfrentó durante dos años constantes viajes entre Arequipa y Lima para acceder a atención especializada debido a la complejidad de la enfermedad - Créditos: Essalud.
La madre del niño enfrentó durante dos años constantes viajes entre Arequipa y Lima para acceder a atención especializada debido a la complejidad de la enfermedad - Créditos: Essalud.

La doctora Cindy Vásquez Marzano, cirujana cardiovascular pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, explicó que el incremento de estas anomalías en pacientes pediátricos ha impulsado la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar el diagnóstico y tratamiento. Según detalló, la atención requirió la participación coordinada de profesionales de distintas especialidades.

El caso fue abordado mediante un trabajo multidisciplinario que involucró a especialistas en cirugía cardiovascular pediátrica, dermatología, radiología, resonancia magnética e intervencionismo. Esta coordinación permitió determinar con mayor precisión las características de la malformación y establecer la alternativa terapéutica más adecuada para el menor, de acuerdo con la complejidad de su condición.

Rosa Torrico, madre del pequeño, relató las dificultades que enfrentó durante el proceso. Durante dos años tuvo que trasladarse constantemente entre Arequipa y Lima en busca de atención especializada para su hijo. La distancia y la limitada disponibilidad de profesionales con experiencia en este tipo de afecciones representaron obstáculos para acceder oportunamente al manejo requerido.

La atención del menor requirió un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en cirugía cardiovascular pediátrica, dermatología, radiología, resonancia magnética e intervencionismo - Créditos: Andina.
La atención del menor requirió un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en cirugía cardiovascular pediátrica, dermatología, radiología, resonancia magnética e intervencionismo - Créditos: Andina.

“Es complicado venir desde provincia y enfrentar una enfermedad que requiere especialistas que no siempre están disponibles cerca de casa. Y como mamá, una hace todo por sus hijos”, manifestó la progenitora, quien destacó el esfuerzo realizado para conseguir atención médica y acompañar al menor durante las distintas etapas de su tratamiento.

Torrico también expresó su agradecimiento al personal de EsSalud por el trato recibido durante este proceso. Para la familia, contar con profesionales que, además de brindar atención especializada, ofrecieron acompañamiento y tranquilidad significó un respaldo importante frente a una situación que generó preocupación desde los primeros años de vida del niño.

“El camino todavía es largo, pero estamos con mucha fe. Mi hijo es un luchador y nosotros seguiremos acompañándolo en cada paso”, agregó la madre. Mientras continúa bajo vigilancia médica, el pequeño mantiene una evolución favorable y avanza hacia la recuperación de la simetría facial afectada por la malformación.

Temas Relacionados

Essaludcirugíatumorsaludperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

El Ministerio Público dispuso iniciar las indagaciones por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado y el orden constitucional

Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

¿Qué significa que tres sismos hayan ocurrido en Piura en solo 45 minutos? El IGP despeja la duda

Los movimientos telúricos ocurrieron durante la madrugada de este martes 11 de agosto en Sechura, con registros entre 4.0 y 4.9 y profundidades de 23 a 34 kilómetros, según datos del IGP

¿Qué significa que tres sismos hayan ocurrido en Piura en solo 45 minutos? El IGP despeja la duda

Viviendas en Lima: ventas crecerían 15% este año y el mercado inmobiliario tendría avance de doble dígito

La proyección de Scotiabank apunta a un récord en la colocación de créditos hipotecarios, impulsado por menores tasas de financiamiento, mayor empleo formal y la recuperación de los préstamos para vivienda social

Viviendas en Lima: ventas crecerían 15% este año y el mercado inmobiliario tendría avance de doble dígito

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

El volante de Sport Boys se pronunció por el altercado con el ‘Cabezón’ sobre los problemas del balompié nacional y aprovechó para aclarar la situación

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El equipo nacional afronta su último desafío de la fase de grupos ante el poderoso combinado asiático, actual líder de la serie. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue en directo las incidencias

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

Miembros de la JNJ renunciaron al CAL: Afirman que gremio ya no tiene competencia para suspenderlos

Fuerza Popular pagó diplomados con dinero del Estado, pero militantes reprobaron

Carlos Bruce sobre intención de voto que lidera Rafael López Aliaga: “Es un hipo y va a caer”

Rafael López Aliaga sigue en carrera: JEE rechaza tacha por intento de reelección encubierta

ENTRETENIMIENTO

Lin Shaye disfruta de la cultura y la cocina peruana: visitó la Huaca Pucllana, le encantó el lomo saltado y hasta paseó por la Vía Expresa

Lin Shaye disfruta de la cultura y la cocina peruana: visitó la Huaca Pucllana, le encantó el lomo saltado y hasta paseó por la Vía Expresa

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

Magaly Medina cuestiona el regreso de La Bella Luz a los escenarios tras reciente escándalo: “Hipócritas mosquitas muertas”

Korina Rivadeneira se pronuncia por primera vez tras confirmarse su separación de Mario Hart: “Ya todo pasó”

Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: la cronología de un triángulo amoroso que dio de que hablar

DEPORTES

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Boxeadora peruana detenida por ser inmigrante en Estados Unidos: el drama de Alessandra Pajuelo

Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿cuándo empieza la etapa eliminatoria?

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026