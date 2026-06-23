El Nasdaq se desploma un 2,21% y lidera las pérdidas en los mercados de Estados Unidos

Imagen de archivo del logotipo de Nasdaq en una pantalla en Times Square, Nueva York, EEUU. 17 abril 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Las bolsas de Wall Street registraron el martes su peor jornada en más de una semana, arrastradas por una ola de ventas en el sector tecnológico que se originó en Asia y cruzó el Atlántico hasta los mercados estadounidenses, en medio de una creciente preocupación por el alza de tasas de interés y el endeudamiento masivo para financiar la inteligencia artificial.

El S&P 500 perdió 108,42 puntos, un 1,45%, para cerrar en 7.364,37 unidades. El Nasdaq Composite fue el índice más golpeado, con una caída de 578,76 puntos, equivalente a un 2,21%, hasta los 25.587,84 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones resistió mejor la presión y cerró con un descenso marginal de 44,67 puntos, un 0,09%, en 51.665,32 unidades.

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Las caídas se concentraron en las empresas que más se habían beneficiado del auge de la inteligencia artificial. Micron Technology desplomó un 13,2%, mientras que Nvidia retrocedió un 4,1%. En el mismo grupo, Intel, Marvell Technology y Advanced Micro Devices también cerraron en terreno negativo, al igual que Alphabet. Tanto el índice de semiconductores de Filadelfia como el índice tecnológico del S&P 500 terminaron la sesión con pérdidas.

“Algunas de las noticias sobre la IA plantean dudas sobre todo el gasto que se está realizando, así como sobre la inversión en activos fijos y el aumento de la capacidad de producción de semiconductores”, declaró Thomas Martin, gestor sénior de carteras de Globalt.

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FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la Bolsa de Nueva York (NYSE) se muestra en una pantalla en la Bolsa de Valores de Nueva York en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon/Archivo

La preocupación por el gasto en inteligencia artificial financiado con deuda ha sido uno de los detonantes de la corrección. SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk que debutó en bolsa hace menos de dos semanas, anunció una emisión de bonos para financiar, en parte, el desarrollo de IA, sumándose a una lista creciente de grandes firmas que recurren al mercado de deuda para obtener capital. Las acciones de SpaceX, que acumulaban tres sesiones consecutivas de pérdidas, cerraron con un alza del 1%.

Según el analista Brock Weimer, de Edward Jones, “un período de consolidación es razonable, a nuestro juicio, tras un movimiento al alza tan pronunciado”. El sector tecnológico del S&P 500 acumula una ganancia del 25,5% solo en los últimos tres meses y del 16,6% en lo que va de 2026.

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La Reserva Federal ha señalado que podría elevar las tasas de interés al menos una vez antes de fin de año. Según datos de CME Group, los operadores asignan ahora una probabilidad del 85% a una subida del tipo de referencia en 2026, frente al 60% registrado apenas una semana atrás. Los datos de LSEG indican, además, que crece la apuesta por una segunda alza en diciembre, en contraste con las expectativas de hace dos semanas, que apuntaban a un único incremento de 25 puntos básicos.

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 18 de junio de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó ligeramente hasta el 4,50% desde el 4,51% del lunes, mientras que el del bono a dos años retrocedió al 4,20% desde el 4,24%. Las tasas se mantienen en niveles elevados ante la persistencia de presiones inflacionarias.

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La inflación ha repuntado a lo largo del año. Los aranceles frenaron y revirtieron la moderación que se había observado en los precios, y el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán impulsó los precios de la energía, incluida la gasolina, encareciendo también el transporte de mercancías. Se prevé que un informe sobre inflación previsto para el jueves —basado en el indicador preferido de la Fed— muestre que los precios subieron hasta el 4,1% en mayo.

Los precios del petróleo cedieron ante las negociaciones en curso para poner fin al conflicto. El barril de crudo estadounidense para entrega en agosto bajó un 0,9% hasta USD 73,21, y el barril de Brent para septiembre retrocedió en la misma proporción hasta USD 76,80, aunque ambas referencias se mantienen por encima de los USD 70 previos al inicio de la guerra.

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El índice de volatilidad del CBOE, conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, alcanzó su nivel más alto en más de una semana. En Asia, el índice Kospi de Corea del Sur —uno de los grandes beneficiados del auge de la IA, con una ganancia cercana al 100% en lo que va de 2026— se hundió un 10% en la jornada. Las bolsas europeas también cerraron a la baja.

(Con información de AP y Reuters)